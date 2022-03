Ortaya çıktı! 'Larkin'in sözleşmesi bitiyor, Micic'in de NBA opsiyonu var'

Uzun yıllar formasını terlettiği Anadolu Efes'te şu anda Genel Menajerlik görevini yürüten Alper Yılmaz, bu sezonki hedeflerinden, Larkin ve Micic'in son durumlarına kadar birçok konuda Skorer TV'ye bomba açıklamalarda bulundu.

- Önce Türkiye Kupası'dan bahsedelim. 12. kez kupayı müzenize götürdünüz...



Türkiye Kupası her sezon olduğu gibi bu sezon da hedeflerimizin arasındaydı. Kupayı en çok kazanan takım olduğumuz için mutluyuz. Fakat daha yolun yarısına bile gelmedik. Önce Euroleague, ardından da ING Basketbol Süper Ligi'nde de kupayı kaldırmak istiyoruz.

- Kazanılan kupanın takımın moral-motivasyonunu artırmasında ne gibi etkenleri olacak?



Bir başarıya, bir hedefe ulaşmak tabii ki sizi motive ediyor. Takım iyi oynayarak kazandığı için inancı da artmış durumda. Sezonun en önemli kısımlarına geldik şu anda. Her maç altın değerinde. Dolayısıyla motivasyonu yüksek bir takım olma yolunda bu kupa bize yardımcı olacaktır.



- Euroleague'de sezona çok iyi başlanmadı. Kalan maçlardaki hedefiniz nedir?



Şu anda bizim sekiz maçımız kaldı. Hepsini kazanmak için oynayacağız tabii ki. Ama her maç birbirinden zorlu Euroleague'de. Bu yüzden önce play-off'a kalmayı garantilemek istiyoruz. Ardından da sezonu bitirebileceğimiz en üst noktada bitirmek istiyoruz. Eşleşmede avantajlı olmak istiyoruz. Sezonun başında istediğimiz sonuçları alamadık. Bunun en büyük etkeni her rakibimiz son şampiyona karşı oynamanın motivasyonu ile sahaya çıkıyor. Her sezon da kartlar yeniden dağıtılıyor. Geçen sezon da aralık ayından itibaren yakalanan bir çıkış vardı. Tek hedefimiz Maccabi maçıyla yakalanan olumlu havayı devam ettirmek.



- Son şampiyon baskı mı takımı etkiledi? Sertaç Şanlı'nın gidişinin kötü sonuçlara etkisi ne kadar?



Sertaç'ın bizim takımımızdaki rolü çok önemliydi. Özellikle dışarıdan şut atabilen bir uzun takımın oyununda fark yaratıyordu. Bunun yanında yeni gelen ismin takıma alışması, düzenin tekrar oluşması gibi birçok sıkıntı da yaşadık. Aslında şöyle bir durum var. Biz nasıl üç sezondur beraber oynamanın artısını kullanıyorsak, dezavantajını da yaşıyoruz. Herkes bize karşı nasıl oynaması gerektiğini bir şekilde çözdü. Biz de sistemimizi değiştirmek, daha farklı şekillerde sayılar bulmak zorunda kaldık. Kötü başlangıç bu yüzden. Tabii ki Sertaç önemli bir isimdi. Fakat takımın iyi ya da kötü halini bir oyuncuya bağlamak doğru değil.



- Rusya'daki savaş nedeniyle bazı kararlar alındı. Bunun Efes'e ne gibi avantajları var?



Tabii ki dünyayı tümüyle etkileyen bir durum ile karşı karşıyayız. Umarım savaş bir an önce biter. Pandemiden sonra bir de maalesef savaş ortamını yaşıyoruz. Rus takımları için de bizim için de çok zor. Süreç nasıl ilerleyecek bunu görmemiz lazım.

- Ligde de zirve için Fenerbahçe ile çekişme halindesiniz. Türkiye'de işler istediğiniz gibi gidiyor mu?



Ev sahibi avantajını almayı istiyoruz ligde. Fenerbahçe Beko averajla zirvede. Onlarla oynamaktan her zaman keyif alıyoruz. Rekabetten doğan iki takımın da büyümesi var ortada. Ev sahibi avantajını almamız için bütün maçlarımızı kazanmamız ve Fenerbahçe'nin bir hata yapmasına bağlı. Bunu bekleyeceğiz. İkinci olarak da bitirmek tabii ki hedefimiz şampiyonluk.

- Pleiss'ın son dönemde yükselen bir performansı var. Takımdaki uzun sıkıntısı çözüldü diyebilir miyiz?



Takımdaki uzun sıkıntısı performans olarak olabilir. Fakat bizim takımımızda şu anda 4 tane 5 numara var. Ve geçmiş dönemleri düşündüğümüz zaman eksik olduğu zaman diğer uzunlarımız ortaya çıkmıştı. Zaten Tibor da, Brynt da, Egemen de, Filip de Avrupa basketbolunda önemli oyuncular. Tibor ve Brynt yıllardır bu takımda ve katkılarını sürpriz olarak görmemek lazım. Elimizdeki oyuncularla her zaman her maçta en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncuların form durumları iniyor çıkıyor, sakatlık yaşıyorlar. Bu sezon içinde normaldir. En doğru sonucu sezon sonunda göreceğiz.

- Taraftarın uzun transferi beklentisi vardı. Yapılmamasındaki etken takım içi dengeler mi, artan maliyetler mi?



Maliyet tabii ki etkili. Biz uzun oyuncu baktık. Bakmadık diyemem. Takıma hemen katkı sağlayacak, maliyeti bizi aşmayacak oyuncuları tabii ki araştırdık. Ergin hocanın oyuncu araştırmaları ve istekleri tabii ki bizim takımda çok önemli. Ama her istediğinde de araba parçası değiştirir gibi onu sök bunu tak yapamıyorsunuz. Zaten şu anda transfer Euroleague'de bitti. Bundan sonra sezonun geri kalanını elimizdeki kadroyla tamamlayacağız.



- Larkin ve Micic'in gideceği konuşuluyor. Çıkan haberlerin doğruluk payı var mı?



Larkin ve Micic'i her takım ister. Bundan daha normal bir şey yok. Şu anda Avrupa'nın en iyi oyun kurucuları arasında. Diğer takımların onları istemesi gayet normal. Biz bu anlaşmayı başarabildik. Ama Larkin'in sezon sonunda sözleşmesi bitiyor, Micic'in de NBA opsiyonu var. Biz onları takımda tutmayı istiyoruz. Micic NBA'e gitmek ister mi ya da Larkin NBA'e geri dönmek ister mi şu anda bunu cevaplamak zor. Biz sezona konsantreyiz. Gelecek sezon neler yapabiliriz yaz döneminde bakacağız.

- FIBA ile Euroleague arasında milli takım çekişmesi. Bu kulüpleri nasıl etkiliyor?



Aradaki soruna savaş demeyi pek istemiyoruz biz. Bir takvim uyuşmazlığı var. Ama bu FIBA ile NBA arasında da sürekli vardı. Hiçbir NBA oyuncusunun gelemediği ortamlarda oldu. Milli takım bizim çok değer verdiğimiz bir olgu. Elimizden geldiğince oyuncularımızı göndermeye çalışıyoruz. Ama Anadolu Efes olarak biz de Euroleague'de Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bunu da gururla yapıyoruz. Bizim de orada oyuncularımıza ihtiyacımız oluyor. Federasyonumuzla en iyi çözümü nasıl buluruz diye her zaman konuşuyoruz. Tabii takvim ileride düzelir mi şu anda yorum yapamam. Ama umarım kimsenin zarar görmeyeceği yeni bir düzenleme yapılır.



- Anadolu Efes'te altı sezon oynadınız. O dönemki basketbolla şimdikinin arasında ne gibi farklar var?



Şu anda çok daha tempolu, hızlı, çabuk şut atmaya dayalı bir anlayış var. Bizim dönemimizde biraz daha set oyunu vardı. Tümüyle farklı bir oyun. Şahsi görüşümü sorarsanız o dönemki basketbolu daha çok seviyorum. Ben 90'ların Chicagocusuyum. Avrupa basketbolu iyi ama NBA maçlarına bakıyorum. Orta sahayı geçen neredeyse hemen üçlük atıyor. Ama seyir zevki olarak şu dönemin basketbolu tabii ki daha iyi.

- Dönemin en iyi savunmacılarından birisiydiniz. Şu anda bu anlamda örnek gösterebileceğiniz isimler var mı?



Özellikle bizim takımda kaptanımız Doğuş Balbay olsun, Erten Gazi olsun, gerçekten iyi savunmacılar. Elijah Bryant da bizim takımımızda öne çıkıyor. Doğuş Özdemiroğlu'nu, Şehmus'un yaptığı baskıyı beğeniyorum. Benim üzerime 'kelepçe' lakabı yapıştı. Fakat ben sayı da atıyordum. Hatta çocuklarım geçmişteki maçlarımı izlediğinde 'Baba sen sayı da atıyormuşsun' diyorlar. Şu anda oyunu iki taraflı oynamak çok önemli.

- Öne çıkmayı sevmiyorsunuz ama geçen yıl en iyi genel menajer seçildiniz Euroleague'de, yine o ödül size gelir mi?



Ödül gelir mi tabii ki şu anda bilemem. Çok gururlandığım bir ödül. Türkiye'de profesyonel anlamda bu işi yapan bir spor insanının ödülü ilk kez kazanması da benim için ayrı bir gurur. Sahadaki basketbolcular, kenarda onları yöneten bir teknik ekip varken bizim çok ön planda olmamamız gerektiğini düşünüyorum. Zor zamanda sorumluluk almama gerektiğini düşünüyorum. Başarıyı herkes sahiplenmek herkes ister ama kötü gidişte sorumluluk almak bana daha doğru geliyor.

KISA KISA



Hücum mu / savunma mı?



Ben savunmacıyım. Hücum çok güvenebileceğiniz bir olgu değil. Bir gün attığınız şutlar girmeyebilir. Ama savunmayı her zaman yapabilirsiniz. Bu yüzden daha istikrarlı bir basketbol sağlar.

Üçlük mü / smaç mı



Üçlük atmak tabii ki size büyük bir avantaj sağlıyor. +1 sayınız var çünkü. Ama basketbolun seyir zevki açısından smaçın yeri tartışılmaz. NBA'den gelen isimlerin yanında uzunların daha atletik bir yapıya dönüşmesiyle çok daha fazla smaç izler olduk son dönemde.

Euroleague mi / Ing Süper Ligi mi



Tercih yapacaksam tabii ki Euroleague... Ama bu tercih edilecek bir durum değil. İkisini de kazanabilecek kadromuz var. Ülkemize bir kez daha o kupayı getirmek, o gururu bir kez daha yaşatmak adına Euroleague'i tercih ederim.

Taraftara bir mesajınız var mı?



Kalan maçlarımızın yarısı içeride Euroleague arenasında. Bu sezon pandemiye rağmen iyi bir seyirci ortalamamız var. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Onların önünde oynamak bizim için itici bir güç. Bizi desteklemeye devam edip salonu doldursunlar.