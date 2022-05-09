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Basketbol9 Mayıs Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Opet VakıfBank Play-Off Final Etabı saat kaçta, hangi kanalda?
HaberlerBasketbol Haberleri 9 Mayıs Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Opet VakıfBank Play-Off Final Etabı saat kaçta, hangi kanalda?
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9 Mayıs Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Opet VakıfBank Play-Off Final Etabı saat kaçta, hangi kanalda?

9 Mayıs Fenerbahçe Vakıfbank bilet fiyatları için yapılan aramalar arttı. Fenerbahçe Opet VakıfBank Play-Off Final Etabı maçı heyecanı başladı. Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Final Etabı 3'üncü maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda VakıfBank'ı 3-1 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Sarı-lacivertliler, serinin 4. maçında rakibi Vakıfbank’ı yenerse şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Fenerbahçe Opet VakıfBank Play-Off Final Etabı maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 9 Mayıs Fenerbahçe Opet VakıfBank voleybol maçı bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır?

09.05.2022 - 07:27 |
9 Mayıs Fenerbahçe Vakıfbank voleybol maçı bilet fiyatları ne kadar? Fenerbahçe Opet VakıfBank Play-Off Final Etabı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Opet VakıfBank mücadelesi devam ediyor. Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off turunda üstünlüğü elde eden sarı lacivertliler 4. seriyi de kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe Opet ev sahipliğinde Burhan Felek Salonu'nda oynanacak müsabakada VakıfBank mücadelesi heyecanla bekleniyor. 9 Mayıs Fenerbahçe Vakıfbank bilet fiyatları ve diğer detaylar…

FENERBAHÇE OPET VAKIFBANK PLAY-OFF FİNAL ETABI MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Serinin 4. maçı 9 Mayıs Pazartesi günü Fenerbahçe Opet ev sahipliğinde Burhan Felek Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Yıldız'dan saat 19.00’da yayınlanacak.

FENERBAHÇE VAKIFBANK VOLEYBOL MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Müsabakanın biletleri biletal platformu üzerinden satılacak. Bilet fiyatları ise tam için 20 TL olarak belirlendi.

 

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