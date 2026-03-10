Trabzonspor fırtınası devam ediyor: Eskihellaç’tan çarpıcı açıklamalar

Haberin Devamı

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Trabzonsporlu futbolcu Mustafa Eskihellaç karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Zor bir maç olacağını hissediyorduk. Maçın başında rakibimiz erken 10 kişi kaldı. Bu biraz işimizi kolaylaştırdı açıkçası. İyi bir direnç gördük. Gerçekten sahaya iyi bir mücadele koydular. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Onlar da elinden geleni yaptılar. İlk yarının sonuna doğru golleri bulduk. İkinci yarı bizim için son bölümü hariç. İyi geçti. Güzel bir galibiyet oldu, kazanmak önemliydi. Takım arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Farklı farklı pozisyonlarda oynadım. Daha önce de oynamıştım. Takımımın iyi bir konumda olması için, kazanması için her maç bireysel olarak elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyorum. Zaman zaman oluyor. Zaman zaman olmuyor ama benim için öncelik takımımızın kazanması. Eğer ben de iyi performans sergilersem hem takımımı hem de kendimi mutlu etmiş olurum. Bir yandan da görevim bu zaten” diye konuştu.

'BUGÜNKÜ TAKIMIMIZ GEÇEN YILKİ TAKIMIMIZDAN ÇOK DAHA İYİ'

Mustafa Eskihellaç konuşmasını şöyle sürdürdü: “Genel olarak geçen sezondan çok farklı bir oyunumuz ve takımımız var. Sonuçlara da yansıyor. İç saha, deplasman bizim için fark etmiyor ama tabii ki deplasmanlarda kazanmak bugün de olduğu gibi zor ve kıymetli. İç sahada taraftarımızın desteği ile daha kolay oluyor. Bu yılki oyunumuz geçen yılki oyunumuzdan, bugünkü takımımız geçen yılki takımımızdan çok daha iyi. Allah'ın izniyle önümüzdeki sezon çok daha iyi de olacağız. Sonuçlara da yansıyor bu deplasman galibiyetleriyle. Her maçın kendine özgü zorluğu ve hikayesi var. Biz maç maç ilerlemek durumundayız. Öyle de ilerliyoruz. Yöntemimiz bu. Önümüzde şimdi Çaykur Rizespor maçı var. Sadece ona odaklanmış durumdayız. Biz zaten kazandıkça hedefler bize yaklaşacak. Biz de hedeflere yaklaşacağız. Kazandıkça daha güçlü olacağız ve istediğimiz konuda bitirirsek bizim için ne mutlu. Ama bunu uzun vadede planlar yapmak yerine kısa vadede haftadan haftaya her maçın zorluklarını, artılarının eksilerini cebimize koyarak önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor, rakibimizi inceleyeceğiz. Neler yapabiliriz? Nasıl daha iyi olabiliriz? Bunu değerlendirerek öyle gideceğiz. Belli başlı sebeplerden tribünlerimiz boş kalıyor maalesef. Onların varlığı itici güç. Bizim için çok önemli. Sahada artı bir tane futbolcu olması demek gibi bir şey. Onlar da biliyor bizim onları tribünde görmek istediğimizi. İnşallah Çaykur Rizespor maçıyla başlayarak sadece o maçta değil ondan sonraki bütün maçlarda tribünleri doldururlar. Biz de kazanarak onları mutlu ederiz”