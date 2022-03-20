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Adana DemirSporYunus Akgün resmen açıkladı! 'Büyük konuşmayayım ama forma giymem...'
HaberlerAdana Demirspor Haberleri Yunus Akgün resmen açıkladı! 'Büyük konuşmayayım ama forma giymem...'
• 20 Mart 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:

Yunus Akgün resmen açıkladı! 'Büyük konuşmayayım ama forma giymem...'

Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak giden ve oynadığı futbolla milli takıma kadar yükselen Yunus Akgün Başakşehir galibiyetinden sonra çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yunus'un Kerem ve Arda Güler hakkındaki o ifadeleri...

• 20 Mart 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
1Yunus Akgün resmen açıkladı Büyük konuşmayayım ama forma giymem...
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Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, milli takım ve Galatasaray'la ilgili TV 100'de açıklamalarda bulundu. İşte Akgün'ün sözleri...

2Yunus Akgün resmen açıkladı Büyük konuşmayayım ama forma giymem...

"A Milli Takım, çocukluktan beri hayalim. Çok heyecanlı ve gururluyum. Hevesliyim, bir an önce gidip oynamak istiyorum. Bizim için de önemli bir maç"

3Yunus Akgün resmen açıkladı Büyük konuşmayayım ama forma giymem...

"Kerem, benim çok yakın arkadaşım. Galatasaraylılar bana mesaj atıyor, 'sağda sen, solda Kerem' diye ben çok isterim. Beraber Galatasaray'a katkı vermek ve şampiyonluk yaşamak çok güzel olur. Seneye döneceğim, Kerem'le oynamak isterim. Keyif verebileceğimizi düşünüyorum. İkimizin de özellikleri benziyor."

4Yunus Akgün resmen açıkladı Büyük konuşmayayım ama forma giymem...

"Galatasaray'da büyüdüm, yetiştim, inşallah geri döndüğümde yarım kalan işi kupalarla, şampiyonluklarla tamamlarım"

5Yunus Akgün resmen açıkladı Büyük konuşmayayım ama forma giymem...

"Arda Güler'i, altyapıdan biliyordum, kalitesini belli ediyor. İnşallah Fenerbahçe Arda Güler'i elinde tutar ve şans vermeye devam eder. Ülkemiz çok büyük bir yetenek kazanabilir"

6Yunus Akgün resmen açıkladı Büyük konuşmayayım ama forma giymem...

"Galatasaray'dan Işıtan Gün, beni aradı, konuştuk. 'Beklentilerimiz yüksek, bir an önce bekliyoruz' dedi, ama hocayla bir konuşmam olmadı"

7Yunus Akgün resmen açıkladı Büyük konuşmayayım ama forma giymem...

"Büyük konuşmayayım ama Türkiye'de Adana Demirspor ve Galatasaray dışında forma giymem. İki takımı da çok seviyorum. Bir tarafta doğup büyüdüğüm, diğer tarafta kendimi gösterdiğim kulüp. Adana Demirspor'un bende yeri ayrı kalacak"

8Yunus Akgün resmen açıkladı Büyük konuşmayayım ama forma giymem...

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