• 20 Mart 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
Yunus Akgün resmen açıkladı! 'Büyük konuşmayayım ama forma giymem...'
Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak giden ve oynadığı futbolla milli takıma kadar yükselen Yunus Akgün Başakşehir galibiyetinden sonra çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte Yunus'un Kerem ve Arda Güler hakkındaki o ifadeleri...
• 20 Mart 2022 - 09:39 • Son Güncelleme:
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Adana Demirspor forması giyen Yunus Akgün, milli takım ve Galatasaray'la ilgili TV 100'de açıklamalarda bulundu. İşte Akgün'ün sözleri...
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"Kerem, benim çok yakın arkadaşım. Galatasaraylılar bana mesaj atıyor, 'sağda sen, solda Kerem' diye ben çok isterim. Beraber Galatasaray'a katkı vermek ve şampiyonluk yaşamak çok güzel olur. Seneye döneceğim, Kerem'le oynamak isterim. Keyif verebileceğimizi düşünüyorum. İkimizin de özellikleri benziyor."
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"Arda Güler'i, altyapıdan biliyordum, kalitesini belli ediyor. İnşallah Fenerbahçe Arda Güler'i elinde tutar ve şans vermeye devam eder. Ülkemiz çok büyük bir yetenek kazanabilir"
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