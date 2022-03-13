Xavi 'kilidi açamadık' deyince İspanyol devi onun için harekete geçti! 15 milyon euro...
Fatih Terim'in scout transferi olarak Galatasaray'a gelen, yaklaşık 3,5 sezondur oynadığı futbolla bir anda Avrupa devlerinin takibine takıldığı tecrübeli oyuncunun Barcelona maçından sonra Real Betis'in göz hapsine girdiği, İspanyolların 25 yaşındaki krampon için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.
Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Temsilcimiz sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi'nde La Liga devi Barcelona ile Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Grup aşamasında büyük bir başarı gösteren ve gruptan lider olarak çıkan Galatasaray, Barça karşısında da etkili oyununu sürdürdü.
Barcelona teknik direktör Xavi Hernandez dün Osasuna maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Galatasaray savunması hakkında övgü dolu sözler sarfetti. İspanyol teknik adam; 'Problemimiz ilk golü atmak. Napoli ve Atletico maçlarında biz ilk golü attıktan sonra rakipler savunmayı gevşetti ve sonrası kolay geldi.
Galatasaray maçında ise daha önce hiç görmediğimiz bir savunma düzeniyle karşılaştık. Daha iyi hücum etmemiz ve merkez savunma oyuncularını bölmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyiydik fakat kazanmak için yeterli değildi. Kilidi açmak zordur. Bu Futbol ve motivasyon meselesi. Her iki konuda da Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi.' dedi.
Bu gelişmeler devam ederken Barça maçında birçok Galatasaraylı futbolcu gösterdikleri performans ile dikkat çekti. Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere savunmada da başarılı bir performans gösteren sarı kırmızılı oyuncularda Brezilyalı Marcao yakından takip edildi.
Galatasaray, bu sezon Avrupa'da başarılı bir grafik ortaya koyarken, futbolcuları da gözlem altına alınıyor. Bunlardan biri de Marcao. Avrupa Ligi'nde oynanan 7 maçın 6'sında haftanın takımına giren Brezilyalı yıldızı, Barcelona maçında Real Betis yetkilileri tribünden takip etti.
Haberin devamında ise; "25 yaşındaki savunmacı, Portekiz'in Chaves takımında 4 milyon euroya geldi ama Galatasaray'da büyüdü ve değerini katladı. Real Betis için takımının başarı garantisi olan bir defans oyuncusu. Real Betis, Marcao için riske girmeye istekli. Değeri ise şu an 15 milyon euro. Betis bu miktarı gözden çıkaracak." bilgisi paylaşıldı.