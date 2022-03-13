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GalatasarayXavi 'kilidi açamadık' deyince İspanyol devi onun için harekete geçti! 15 milyon euro...
HaberlerGalatasaray Haberleri Xavi 'kilidi açamadık' deyince İspanyol devi onun için harekete geçti! 15 milyon euro...
• 13 Mart 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:

Xavi 'kilidi açamadık' deyince İspanyol devi onun için harekete geçti! 15 milyon euro...

Fatih Terim'in scout transferi olarak Galatasaray'a gelen, yaklaşık 3,5 sezondur oynadığı futbolla bir anda Avrupa devlerinin takibine takıldığı tecrübeli oyuncunun Barcelona maçından sonra Real Betis'in göz hapsine girdiği, İspanyolların 25 yaşındaki krampon için 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

• 13 Mart 2022 - 11:21 • Son Güncelleme:
1Xavi kilidi açamadık deyince İspanyol devi onun için harekete geçti 15 milyon euro...
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Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Temsilcimiz sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi'nde La Liga devi Barcelona ile Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Grup aşamasında büyük bir başarı gösteren ve gruptan lider olarak çıkan Galatasaray, Barça karşısında da etkili oyununu sürdürdü.

2Xavi kilidi açamadık deyince İspanyol devi onun için harekete geçti 15 milyon euro...

Dünya devi Barcelona karşısında da etkili bir oyun oynayan sarı kırmızılar 0-0 berabere kalarak tur şansını İstanbul'a taşıdı. Temsilcimiz Galatasaray 17 Mart 2022 Perşembe Günü saat 20:45'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

3Xavi kilidi açamadık deyince İspanyol devi onun için harekete geçti 15 milyon euro...

Barcelona teknik direktör Xavi Hernandez dün Osasuna maçı öncesi yaptığı basın toplantısında Galatasaray savunması hakkında övgü dolu sözler sarfetti. İspanyol teknik adam; 'Problemimiz ilk golü atmak. Napoli ve Atletico maçlarında biz ilk golü attıktan sonra rakipler savunmayı gevşetti ve sonrası kolay geldi.

4Xavi kilidi açamadık deyince İspanyol devi onun için harekete geçti 15 milyon euro...

Galatasaray maçında ise daha önce hiç görmediğimiz bir savunma düzeniyle karşılaştık. Daha iyi hücum etmemiz ve merkez savunma oyuncularını bölmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyiydik fakat kazanmak için yeterli değildi. Kilidi açmak zordur. Bu Futbol ve motivasyon meselesi. Her iki konuda da Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi.' dedi.

5Xavi kilidi açamadık deyince İspanyol devi onun için harekete geçti 15 milyon euro...

Bu gelişmeler devam ederken Barça maçında birçok Galatasaraylı futbolcu gösterdikleri performans ile dikkat çekti. Başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere savunmada da başarılı bir performans gösteren sarı kırmızılı oyuncularda Brezilyalı Marcao yakından takip edildi.

6Xavi kilidi açamadık deyince İspanyol devi onun için harekete geçti 15 milyon euro...

Galatasaray, bu sezon Avrupa'da başarılı bir grafik ortaya koyarken, futbolcuları da gözlem altına alınıyor. Bunlardan biri de Marcao. Avrupa Ligi'nde oynanan 7 maçın 6'sında haftanın takımına giren Brezilyalı yıldızı, Barcelona maçında Real Betis yetkilileri tribünden takip etti.

7Xavi kilidi açamadık deyince İspanyol devi onun için harekete geçti 15 milyon euro...

İspanyol sitesi Grada3.com bu haberi doğrularken; "Birkaç imzaya ihtiyacı olan Betis, savunma pozisyonunu güçlendirmek için hareket ediyor. Antonio Cordon da Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'yu takip etti." ifadelerine yer verildi.

8Xavi kilidi açamadık deyince İspanyol devi onun için harekete geçti 15 milyon euro...

Haberin devamında ise; "25 yaşındaki savunmacı, Portekiz'in Chaves takımında 4 milyon euroya geldi ama Galatasaray'da büyüdü ve değerini katladı. Real Betis için takımının başarı garantisi olan bir defans oyuncusu. Real Betis, Marcao için riske girmeye istekli. Değeri ise şu an 15 milyon euro. Betis bu miktarı gözden çıkaracak." bilgisi paylaşıldı.

9Xavi kilidi açamadık deyince İspanyol devi onun için harekete geçti 15 milyon euro...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona-Galatasaray maçı 0-0 bitse de kazanan aslında Galatasaray oldu...

10Xavi kilidi açamadık deyince İspanyol devi onun için harekete geçti 15 milyon euro...

17 Mart'ta İstanbul'da oynanacak rövanş maçında 52 bin kişilik stat tamamen dolacak. Galatasaray Kulübü; bilet, loca ve lisanslı ürün satış gelirleriyle kasasını dolduracak. Perşembe günü hedef 2 milyon Euro düzeyinde ciro yakalamak.

11Xavi kilidi açamadık deyince İspanyol devi onun için harekete geçti 15 milyon euro...

Barcelona maçını Inter, Lyon, Wolfsburg, Sevilla, Roma ve Napoli kulüplerinin scout'ları da izledi. Hedefte ise Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson vardı. Galatasaray'ın toplam 40 milyon Euro bonservis geliri beklediği üç futbolcu için teklifler almasına arttı.

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13Xavi kilidi açamadık deyince İspanyol devi onun için harekete geçti 15 milyon euro...

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