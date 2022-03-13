Xavi 'kilidi açamadık' deyince İspanyol devi onun için harekete geçti! 15 milyon euro...

Galatasaray maçında ise daha önce hiç görmediğimiz bir savunma düzeniyle karşılaştık. Daha iyi hücum etmemiz ve merkez savunma oyuncularını bölmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyiydik fakat kazanmak için yeterli değildi. Kilidi açmak zordur. Bu Futbol ve motivasyon meselesi. Her iki konuda da Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi.' dedi.