• 18 Mart 2022 - 19:47 • Son Güncelleme:
Vitor Pereira'dan Ali Koç'a üçüncü kıyak! İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti
Göreve gelirken Kim Min Jae ve Crespo'yu Fenerbahçe'ye transfer ettiren Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye bir kıyak daha yapmaya hazırlanıyor. İsmail Kartal'ın hesabını kestiği tecrübeli futbolcu Corinthians'la masaya oturdu.
• 18 Mart 2022 - 19:47 • Son Güncelleme:
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Futbolda yeni sezona Ali Koç ile güven tazeleyerek giren Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı göreve getirerek şampiyonluk hedefiyle sezona başladı.
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Yaz transfer döneminde yapılan birçok yeni transferle birlikte şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, hayal kırıklığına uğradı.
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Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Vitor Pereira döneminde forma şansı bulurken İsmail Kartal döneminde takıma giremeyen isimlerden oldu.
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