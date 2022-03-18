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FenerbahçeVitor Pereira'dan Ali Koç'a üçüncü kıyak! İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti
HaberlerFenerbahçe Haberleri Vitor Pereira'dan Ali Koç'a üçüncü kıyak! İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti
• 18 Mart 2022 - 19:47 • Son Güncelleme:

Vitor Pereira'dan Ali Koç'a üçüncü kıyak! İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Göreve gelirken Kim Min Jae ve Crespo'yu Fenerbahçe'ye transfer ettiren Vitor Pereira, Fenerbahçe'ye bir kıyak daha yapmaya hazırlanıyor. İsmail Kartal'ın hesabını kestiği tecrübeli futbolcu Corinthians'la masaya oturdu.

• 18 Mart 2022 - 19:47 • Son Güncelleme:
1Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti
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Futbolda yeni sezona Ali Koç ile güven tazeleyerek giren Fenerbahçe, Vitor Pereira'yı göreve getirerek şampiyonluk hedefiyle sezona başladı.

2Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Yaz transfer döneminde yapılan birçok yeni transferle birlikte şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, hayal kırıklığına uğradı.

3Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Vitor Pereira yönetiminde ligde zirveden uzak kalan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara veda etti.

4Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Bunun üzerine Portekizli teknik adamın görevine son verilerek yerine geçici olarak İsmail Kartal getirildi.

5Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Bu süreçte teknik direktör arayışlarını sürdüren Ali Koç ve yönetiminin kısa süre içerisinde yabancı bir hocayı açıklaması bekleniyor.

6Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

İsmail Kartal döneminde tırmanışa geçen Fenerbahçe'de oyuncu ve taktik dizilim tercihlerinde de değişiklik görüldü.

7Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Takıma etkisi olumlu şekilde yansıyan İsmail Kartal ile sarı-lacivertli ekip, 29. hafta sonunda 50 puanla 3. sırada bulunuyor.

8Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Vitor Pereira döneminde forma şansı bulurken İsmail Kartal döneminde takıma giremeyen isimlerden oldu.

9Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Brezilyalı yıldızın adeta biletini kesen İsmail Kartal, önümüzdeki yıl sözleşmesi bitecek oyuncuyla yola devam edilmemesi yönünde rapor sundu.

10Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Bu durumda Luiz Gustavo'ya eski hocası Vitor Pereira talip oldu.

11Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Brezilyalı oyuncu hem 34 yaşında olması hem de senelik yaklaşık 3.5 milyon Euro'luk maliyeti nedeniyle gözden çıkartıldı.

12Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Gustavo ile en fazla ilgilenen takım, Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians.

13Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Brezilya ekibi ayrıca tecrübeli orta saha oyuncunun eski takımı konumunda.

14Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Deneyimli futbolcunun Corinthians'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Yönetimin bonservis konusunda beklentisi az. Bu nedenle teklif gelmesi halinde kabul edilmesi bekleniyor.

15Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

Bu sezon Fenerbahçe formasını 20 resmi maçta terleten Gustavo, 1 gol ve 1 asistle oynadı.

16Vitor Pereiradan Ali Koça üçüncü kıyak İsmail Kartal hesabını kesti Portekizli teknik adam harekete geçti

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