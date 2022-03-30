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BeşiktaşVitor Pereira Fenerbahçe'deki öğrencilerini bıraktı Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktı
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• 30 Mart 2022 - 14:10 • Son Güncelleme:

Vitor Pereira Fenerbahçe'deki öğrencilerini bıraktı Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktı

Fenerbahçe macerasının ardından Brezilya devi Corinthians'la anlaşan Vitor Pereira'nın Beşiktaş'tan istediği yıldız futbolcu camiada şok etkisi yarattı. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'de çalıştığı oyuncuları bırakıp siyah beyazlı kulübün tecrübeli orta sahasına talip olması ise ayrıca eleştiri konusu oldu.

• 30 Mart 2022 - 14:10 • Son Güncelleme:
1Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı
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Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor... Siyah-Beyazlılar'da Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha yola devam edilmesi bekleniyor. Genç stoper Serdar Saatçı ile yapılan görüşmelerde ise anlaşma sağlanamadı. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Vitor Pereira'nın Corinthians'a transfer etmek istediği Josef de Souza için Fenerbahçe'nin eski hocasına çok konuşulacak bir yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

2Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Beşiktaş'ın emektar ismi Atiba Hutchinson 36 yıl sonra ülkesi Kanada'yı Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri olurken, gelecek sezon futbola devam etmesi de büyük ölçüde kesinleşti.

3Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi haziranda bitecek olan 39 yaşındaki orta saha, 21 Kasım'da Katar'da başlayacak bu organizasyonda boy gösterebilmek için Beşiktaş'la 1 sezon daha devam etmek istiyor.

4Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Atiba Hutchinson'ın Milli Takım'dan İstanbul'a döndükten sonra siyah-beyazlılarla mukavele uzatma görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.

5Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Bu arada Beşiktaş'ta altyapıdan A Takım'a yükselen ve bu sezon zaman zaman forma şansı da bulan Serdar Saatçı ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

6Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Siyah-Beyazlılar'ın, büyük potansiyel gördüğü ve 5 yıllık kontrat yapmak istediği 19 yaşındaki futbolcu için devre arası Fransız kulübü Rennes'den gelen 2 milyon Euro'luk teklif reddedilmişti.

7Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Tarafların parasal konularda anlaşmaya varamadığı ancak görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Beşiktaş yönetimi, bu meseleyi yaz aylarına kadar çözüme kavuşturmayı planlıyor.

8Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Serdar'ın sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek. Beşiktaş A Takımı'yla ilk maçına geçen sezon kupadaki Tarsus İdmanyurdu maçında çıkan Serdar, bu sezon ise 7 karşılaşmada görev aldı.

9Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Öte yandan Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Brezilya'nın önde gelen ekiplerinden Corinthians'ta devam eden ve sıkıntılı günler yaşayan Vitor Pereira, gözünü bir kez daha Josef de Souza'ya dikti.

10Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Brezilya basınında yer alan haberlerde Pereira'nın geçmişte hem Porto hem de Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Josef'i kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

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Daha önce Çin'de görev alırken yine Sambacı'yı transfer etmek isteyen Pereira bunu gerçekleştirememişti.

12Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Şimdi ise Corinthians'ın sezon sonu 33 yaşındaki oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

13Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Ancak ne Josef'in ne de Beşiktaş'ın buna "Evet" deme ihtimali yok. Hatta Portekizli hocaya, "Boşuna gelmeyin, yanıtımız hayır" mesajı bile yollandı.

14Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Brezilyalı yıldız, iki sezondur büyük özveri ve performans sergilerken taraftarın da sevgilisi haline geldi.

15Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Beşiktaş yönetiminin de hem saha içi hem saha dışında profesyonelliği ve takıma katkısından çok memnun olduğu Josef ile yola devam edeceği belirtildi.

16Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Tecrübeli oyuncunun niyeti de Beşiktaş ile 2023'te bitecek olan sözleşmesini artı 1 yıl daha uzatmak...

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İstanbul'da ve Beşiktaş'ta kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Josef'in en az iki sezon daha Siyah-Beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi.

18Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

Vitor Pereira'nın Josef aşkının hem Beşiktaş nezdinde hem oyuncu nezdinde bir karşılığının bulunmaması transfer ihtimalini ortadan kaldırıyor.

19Vitor Pereira Fenerbahçedeki öğrencilerini bıraktı Beşiktaşın yıldızına kancayı taktı

 

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Vitor Pereira Fenerbahçe'deki öğrencilerini bıraktı Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktı

Vitor Pereira Fenerbahçe'deki öğrencilerini bıraktı Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktı

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