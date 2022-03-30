Vitor Pereira Fenerbahçe'deki öğrencilerini bıraktı Beşiktaş'ın yıldızına kancayı taktı

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor... Siyah-Beyazlılar'da Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha yola devam edilmesi bekleniyor. Genç stoper Serdar Saatçı ile yapılan görüşmelerde ise anlaşma sağlanamadı. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Vitor Pereira'nın Corinthians'a transfer etmek istediği Josef de Souza için Fenerbahçe'nin eski hocasına çok konuşulacak bir yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...