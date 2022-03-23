• 23 Mart 2022 - 16:09 • Son Güncelleme:
Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı! Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı
Galatasaray'ın Domenec Torrent, Beşiktaş'ın Valerien İsmael'i tercih etmesinin ardından yeni adresi merakla beklenen Okan Buruk'un Süper Lig kulübünü takibe alması sarı kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Şampiyon teknik adam geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye gidip Hull City maçını yerinden izlemişti.
• 23 Mart 2022 - 16:09 • Son Güncelleme:
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Süper Lig ’de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligin 30. haftasını 38 puanla noktaladı. Haftaya 10. sırada giren sarı kırmızılılar, 3-0’lık Karagümrük yenilgisi sonrasında 4 basamak birden gerileyerek 14. sırada kendine yer buldu.
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Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin ardından adı son olarak Galatasaray ile anılan Okan Buruk'un saha kenarına ne zaman geri döneceği merak konusu oldu.
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Kayseri Yenidoğan'da çıkan habere göre; Başakşehir sonrası hiçbir takımla anlaşmayan Okan Buruk'un adı, Kayserispor'un üst üste aldığı 4. yenilgi sonrası bir kez daha gündem oldu. Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Kayserispor'da taraftarlar, Okan Buruk için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı.
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