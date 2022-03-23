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Kayseri SporVe Okan Buruk bombasına çok az kaldı! Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı
HaberlerKayseri Spor Haberleri Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı! Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı
• 23 Mart 2022 - 16:09 • Son Güncelleme:

Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı! Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı

Galatasaray'ın Domenec Torrent, Beşiktaş'ın Valerien İsmael'i tercih etmesinin ardından yeni adresi merakla beklenen Okan Buruk'un Süper Lig kulübünü takibe alması sarı kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. Şampiyon teknik adam geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye gidip Hull City maçını yerinden izlemişti.

• 23 Mart 2022 - 16:09 • Son Güncelleme:
1Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı
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Süper Lig ’de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligin 30. haftasını 38 puanla noktaladı. Haftaya 10. sırada giren sarı kırmızılılar, 3-0’lık Karagümrük yenilgisi sonrasında 4 basamak birden gerileyerek 14. sırada kendine yer buldu.

2Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı

Bu hafta sonu milli aradan ötürü maç yapmayacak Kayserispor, önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek.

3Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı

Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin ardından adı son olarak Galatasaray ile anılan Okan Buruk'un saha kenarına ne zaman geri döneceği merak konusu oldu.

4Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı

Şu ana kadar istediği düzeyde bir takımdan teklif alamayan Okan Buruk ekibine Süper Lig'de tüm maçları izletiyor. Analizlerini hazır tutan teknik adam her hangi bir takımın başına geçmesi halinde kendisini ve ekibini hazır tutuyor.

5Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı

Okan Buruk'un adı Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası Beşiktaş, Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Fenerbahçe ve geçtiğimiz günlerde Torrent ile art arda gelen olumsuz sonuçların alındığı sırada Galatasaray ile anılmıştı.

6Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı

Öte yandan Okan Buruk, Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile geçtiğimiz haftalarda Derby County maçını tribünden takip etmişti.

7Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı

Kariyerinde 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunan Okan Buruk, teknik direktörlüğe Elazığspor'da başlamış ardından sırasıyla Gaziantepspor, Sivasspor, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir'de görev aldı.

8Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı

Yukatel Kayserispor taraftarlarının kampanya başlattığı Okan Buruk, Kayserispor sosyal medya hesabını takibe aldı.

9Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı

Kayseri Yenidoğan'da çıkan habere göre; Başakşehir sonrası hiçbir takımla anlaşmayan Okan Buruk'un adı, Kayserispor'un üst üste aldığı 4. yenilgi sonrası bir kez daha gündem oldu. Son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 yenilen Kayserispor'da taraftarlar, Okan Buruk için sosyal medyada yüzlerce paylaşım yaptı.

10Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı

Anket başlatan taraftarla Okan Buruk üzerinde yoğunlaştı. Birçok kişi Buruk'a oy verirken, çok az sayıdaki kişi ise farklı teknik direktör ismine oy verdi. (Skorer)

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12Ve Okan Buruk bombasına çok az kaldı Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyayı yıktı

 

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