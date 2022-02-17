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• 17 Şubat 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç! Mohamed Salah 11 yıl sonra başardı...

Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı Inter - Liverpool ile RB Salzburg - Bayern Münih müsabakalarıyla sürdü. Heyecan dolu ve bol aksiyonlu karşılaşmalara Mohamed Salah ile birlikte Salzburg'un genç yıldızı damga vurdu. Devler Ligi'nde ilkler yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

• 17 Şubat 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
1UEFA Şampiyonlar Liginde sürpriz sonuç Mohamed Salah 11 yıl sonra başardı...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı dün gece oynanan Inter - Liverpool ve RB Salzburg - Bayern Münih maçlarıyla devam etti. İlklerin yaşandığı geceye genç yıldızın yanı sıra Mohamed Salah damga vurdu. Liverpool'un Müslüman yıldızı 11 yıl sonra bir ilke imza attı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2HAKAN DİREĞE TAKILDI

HAKAN DİREĞE TAKILDI

Inter ile Liverpool'un karşı karşıya geldiği heyecan dolu karşılaşmaya milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de başladı. Tecrübeli orta sahanın 16'ncı dakikada Liverpool kalesine gönderdiği meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

3DZEKOYA OFSAYT ENGELİ

DZEKO'YA OFSAYT ENGELİ

Arturo Vidal'in 60'ıncı dakikada Liverpool savunmasının arkasına attığı uzun topa hareketlenen Edin Dzeko, Alisson'u geçmeyi başardı. Yardımcı hakemin bayrağı kaldırdığı pozisyonda ağlarla buluşan meşin yuvarlak, ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

4KALEYİ BULAN ŞUT GOL OLDU

KALEYİ BULAN ŞUT GOL OLDU

Kritik mücadelede iki takım uzun süre rakip kaleye isabetli şut atamazken ilk isabet Liverpool'dan geldi. Robertson'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda düzgün bir kafa vuruşu yapan Firmino 75'inci dakikada İngiliz temsilcisini 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

5SALAH FARKI 2YE ÇIKARDI

SALAH FARKI 2'YE ÇIKARDI

Heyecan dolu maçta ikinci gol de Liverpool'dan geldi. Serbest vuruşta Van Dijk'ın rakip ceza sahası içerisinde indirdiği top savunmada De Vrij'den sekti. Penaltı noktası üzerinde sol ayağıyla gelişine bir vuruş yapan Mohamed Salah, 83'te Liverpool adına farkı 2'ye yükseltti.

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11 YIL SONRA BİR İLK

Opta'nın verilerine göre; Liverpool'un Müslüman yıldızı Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 yıl sonra bir ilke imza attı. Bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Peter Crouch'ın ardından hem Milan hem de Inter'e gol atan ikinci oyuncu oldu

7LIVERPOOL 7DE 7 YAPTI

LIVERPOOL 7'DE 7 YAPTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı tüm maçları kazanan Liverpool, kalan sürede başka gol sesi çıkmayınca Inter deplasmanında da galip geldi. Bu sonuçla birlikte İngiliz ekibi Devler Ligi'nde bu sezon 7'de 7 yaptı.

8AVUSTURYADA BAYERN 90DA KURTULDU

AVUSTURYA'DA BAYERN 90'DA KURTULDU

Günün bir diğer karşılaşmasında RB Salzburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Alman ekibi bu sezon ilkleri yaşadı. İşte Salzburg - Bayern maçından detaylar...

9OKAFOR SAKATLANDI, ADAMU OYUNDA

OKAFOR SAKATLANDI, ADAMU OYUNDA

Heyecan dolu karşılaşmanın 12'nci dakikasında RB Salzburg erken bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Takımın santraforu Okafor yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi. Okafor'un yerine 20 yaşındaki Adamu oyuna dahil oldu.

10ADAMU FİLELERİ HAVALANDIRDI

ADAMU FİLELERİ HAVALANDIRDI

Salzburg'un aradığı gol 21'inci dakikada Adamu'dan geldi. Aarson'un ceza sahası içerisinde attığı pası şık bir vuruşla rakip kaleye gönderen genç futbolcu takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

11İLK GOLÜ OLDU

İLK GOLÜ OLDU

Salzburg'un 20 yaşındaki genç futbolcusu Junior Adamu bu golle birlikte kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Hücum oyuncusu, profesyonel kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşadı.

12BAYERN 90DA MAÇA DENGEYİ GETİRDİ

BAYERN 90'DA MAÇA DENGEYİ GETİRDİ

Bayern Münih'in aradığı gol 90'ıncı dakikada geldi. Pavard'ın ortasında Müller'in arka direğe gönderdiği meşin yuvarlak müsait pozisyondaki Coman'la buluştu. Coman'ın yerden vuruşunda skora 1-1'lik eşitlik geldi.

13PANZERLER İLK KEZ KAZANAMADI

PANZERLER İLK KEZ KAZANAMADI

Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Grup aşamasında oynadığı tüm maçları kazanan Bayern Münih, bu sezon Devler Ligi'nde ilk kez bir maçta rakibine karşı üstünlük kuramadı.

14UEFA Şampiyonlar Liginde sürpriz sonuç Mohamed Salah 11 yıl sonra başardı...

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