• 17 Şubat 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç! Mohamed Salah 11 yıl sonra başardı...
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı Inter - Liverpool ile RB Salzburg - Bayern Münih müsabakalarıyla sürdü. Heyecan dolu ve bol aksiyonlu karşılaşmalara Mohamed Salah ile birlikte Salzburg'un genç yıldızı damga vurdu. Devler Ligi'nde ilkler yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...
• 17 Şubat 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı dün gece oynanan Inter - Liverpool ve RB Salzburg - Bayern Münih maçlarıyla devam etti. İlklerin yaşandığı geceye genç yıldızın yanı sıra Mohamed Salah damga vurdu. Liverpool'un Müslüman yıldızı 11 yıl sonra bir ilke imza attı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
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