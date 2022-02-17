UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz sonuç! Mohamed Salah 11 yıl sonra başardı...

11 YIL SONRA BİR İLK

Opta'nın verilerine göre; Liverpool'un Müslüman yıldızı Mohamed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 yıl sonra bir ilke imza attı. Bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Peter Crouch'ın ardından hem Milan hem de Inter'e gol atan ikinci oyuncu oldu