Trabzonspor - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Resmen deliye döndü, Rakibine böyle tokat attı...

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Heyecan dolu mücadelede tüm biletler tükendi. Müsabakanın son dakikalarında iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi. Beşiktaş'ın yıldızı rakibine tokat attı.