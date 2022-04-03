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TrabzonsporTrabzonspor - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Resmen deliye döndü, Rakibine böyle tokat attı...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Resmen deliye döndü, Rakibine böyle tokat attı...
• 03 Nisan 2022 - 23:17 • Son Güncelleme:

Trabzonspor - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Resmen deliye döndü, Rakibine böyle tokat attı...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kritik müsabakaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın son anlarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim mücadelenin önüne geçti.

• 03 Nisan 2022 - 23:17 • Son Güncelleme:
1Trabzonspor - Beşiktaş maçında ortalık karıştı Resmen deliye döndü, Rakibine böyle tokat attı...
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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Heyecan dolu mücadelede tüm biletler tükendi. Müsabakanın son dakikalarında iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi. Beşiktaş'ın yıldızı rakibine tokat attı.

2Tribünlerde dev koreografi

Tribünlerde dev koreografi

Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada ilk düdük öncesi adeta görsel şölen yaşandı. Bordo-mavili taraftarların hazırladığı koreografide Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı'nın kasketli dev fotoğrafları yer aldı.

3Valerien Ismael ilk maçına çıktı

Valerien Ismael ilk maçına çıktı

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor maçıyla birlikte ilk kez takımının başında sahaya çıktı. Abdullah Avcı ile müsabaka öncesi tokalaşan Fransız çalıştırıcı, meslektaşına başarılar diledi.

4Cornelius fileleri havalandırdı

Cornelius fileleri havalandırdı

Müsabakanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Andreas Cornelius, Hüseyin Türkmen'in savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Danimarkalı golcü, Ersin Destanoğlu'nun kalesini terk ettiği pozisyonda ceza sahası dışından aşırtma bir vuruş yaparak takımını 56'ncı dakikada 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

5Batshuayi penaltıyı kaçırdı

Batshuayi penaltıyı kaçırdı

Karşılaşmada dakikalar 67'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük tereddüt etmeden penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Michy Batshuayi, 69'uncu dakikada topu direğe nişanladı.

6Ghezzaldan enfes pas, Rosier attı

Ghezzal'dan enfes pas, Rosier attı

Mücadelenin 71'inci dakikasında Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ceza sahası içerisine hareketlenen takım arkadaşı Valentin Rosier'e şık bir pas verdi. Tecrübeli sağ bek çarprazdan düzgün bir vuruş yaparak skoru 1-1'e getirdi.

7Larinden Siopise tokat

Larin'den Siopis'e tokat

Karşılaşmada dakikalar 80'i gösterdiğinde Beşiktaş'ta Cyle Larin kontra atağa çıkmak isterken uzun bir süre Siopis tarafından formasından çekildi. Beşiktaş yedek kulübesi önünde Yunan futbolcuyla tartışan Cyle Larin, rakibine tokat attı.

8Zorbay Küçük kırmızı kart gösterdi

Zorbay Küçük kırmızı kart gösterdi

Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük, Cyle Larin'e hareketi sonrası doğrudan kırmızı kart gösterdi. Öte yandan Larin'i formasından çeken Siopis sarı kart gördü.

9Puanlar paylaşıldı

Puanlar paylaşıldı

Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol sesi çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 71, Beşiktaş 47 puana yükseldi.

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