Trabzonspor - Beşiktaş maçında ortalık karıştı! Resmen deliye döndü, Rakibine böyle tokat attı...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kritik müsabakaya bordo-mavili taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın son anlarında iki takım oyuncuları arasında yaşanan gerilim mücadelenin önüne geçti.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31'inci haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Heyecan dolu mücadelede tüm biletler tükendi. Müsabakanın son dakikalarında iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi. Beşiktaş'ın yıldızı rakibine tokat attı.
Cornelius fileleri havalandırdı
Müsabakanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Andreas Cornelius, Hüseyin Türkmen'in savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Danimarkalı golcü, Ersin Destanoğlu'nun kalesini terk ettiği pozisyonda ceza sahası dışından aşırtma bir vuruş yaparak takımını 56'ncı dakikada 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Batshuayi penaltıyı kaçırdı
Karşılaşmada dakikalar 67'yi gösterdiğinde Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, rakip ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Zorbay Küçük tereddüt etmeden penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Michy Batshuayi, 69'uncu dakikada topu direğe nişanladı.