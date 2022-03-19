Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'Ben o hatayı bir defa yaparım' dedi transferde tarihi rekor geliyor! Dev kulüp Uğurcan Çakır transferini bitirdi...

BU KEZ PİŞMANLIĞA YER YOK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz yılın haziran ayında, Abdülkadir Ömür'ü satmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Manchester City 23 milyon sterlin verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım." demişti. Ağaoğlu'nun bu kez hata yapmayacağı ve Uğurcan'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı konuşuluyor.