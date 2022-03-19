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TrabzonsporTrabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'Ben o hatayı bir defa yaparım' dedi transferde tarihi rekor geliyor! Dev kulüp Uğurcan Çakır transferini bitirdi...
HaberlerTrabzonspor Haberleri Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'Ben o hatayı bir defa yaparım' dedi transferde tarihi rekor geliyor! Dev kulüp Uğurcan Çakır transferini bitirdi...
• 19 Mart 2022 - 13:12 • Son Güncelleme:

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'Ben o hatayı bir defa yaparım' dedi transferde tarihi rekor geliyor! Dev kulüp Uğurcan Çakır transferini bitirdi...

Süper Lig'in lideri ve açık ara şampiyonluğa koşan Trabzonspor'un yıldızları henüz sezon bitmeden kapış kapış gidiyor! Listenin başında ise Uğurcan Çakır yer alıyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne bağlı bir konsorsiyumun satın aldığı Newcastle United'ın Uğurcan Çakır'ı transfer edeceği geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti. Abdülkadir Ömür'de yaptığı hatayı yapmak istemeyen Trabzonpor'un bu kez satışa razı olduğu iddia edildi.

• 19 Mart 2022 - 13:12 • Son Güncelleme:
1Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ben o hatayı bir defa yaparım dedi transferde tarihi rekor geliyor Dev kulüp Uğurcan Çakır transferini bitirdi...
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Süper Lig'de yıllar süren şampiyonluk hasretini dindirmeye hazırlanan Trabzonspor, bir yandan da yıldız oyuncularına gelen tekliflerle meşgul.

2Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ben o hatayı bir defa yaparım dedi transferde tarihi rekor geliyor Dev kulüp Uğurcan Çakır transferini bitirdi...

Bordo-mavililerin başarısında aslan payına sahip olan Uğurcan Çakır için Newcastle United iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti, başkan Ahmet Ağaoğlu'nun genç eldiveni elden çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi.

325 MİLYON EUROYLA GELİYORLAR

25 MİLYON EUROYLA GELİYORLAR

Ajansspor'un İngiliz basınından aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle'ın, Uğurcan Çakır transferini bitirmeye hazırlandığı ve Premier Lig kulübünün, milli kaleci için 25 milyon euroluk bir teklife hazırlandığı kaydedilmişti.

4BU KEZ PİŞMANLIĞA YER YOK

BU KEZ PİŞMANLIĞA YER YOK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz yılın haziran ayında, Abdülkadir Ömür'ü satmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Manchester City 23 milyon sterlin verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım." demişti. Ağaoğlu'nun bu kez hata yapmayacağı ve Uğurcan'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

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Transfermarkt verilerine göre 25 yaşındaki başarılı eldivenin piyasa değeri 17 milyon euro.

6Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ben o hatayı bir defa yaparım dedi transferde tarihi rekor geliyor Dev kulüp Uğurcan Çakır transferini bitirdi...

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'Ben o hatayı bir defa yaparım' dedi transferde tarihi rekor geliyor! Dev kulüp Uğurcan Çakır transferini bitirdi...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 'Ben o hatayı bir defa yaparım' dedi transferde tarihi rekor geliyor! Dev kulüp Uğurcan Çakır transferini bitirdi...

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