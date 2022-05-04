Tisserand ve Lemos'a güle güle! İki stoper buldu ikisi de bedavaya...

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus ile Joachim Löw'le görüşmeler devam ediyor. Alman teknik adamla uzun süredir temas halinde olan sarı-lacivertliler, son olarak Lizbon'da Jorge Jesus'la bir araya geldi. Ali Koç ve kurmaylarının gelecek sezon için teknik direktör kararını kısa süre içerisinde vereceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde bir kesim topluluğun da İsmail Kartal'la devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.