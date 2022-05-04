Tisserand ve Lemos'a güle güle! İki stoper buldu ikisi de bedavaya...
Önümüzdeki sezon Tisserand ve Lemos'u takımda düşünmeyen Ali Koç'un iki stoper bulduğu, bu defans oyuncularının bonservislerinin ellerinde olması sebebiyle transferlerin eli kulağında olduğu öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin işini bitirmek için yoğun çaba harcadığı o futbolcular...
Avrupa kupaları, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda bu sezon istenen performansı sergileyemeyen Fenerbahçe'de sezon içerisinde bir teknik direktör değişimi yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın ardından göreve İsmail Kartal getirildi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la başlayan başarılı süreç, Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir avantaj sağladı. Sarı-lacivertlilerde gelecek sezon için teknik direktörlük görevi için görüşmeler devam ederken, transfer çalışmaları da başladı. Fenerbahçe'nin Kim Min Jae ya da Attila Szalai'den birini satıp gelir hedeflediği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin bu isimlerin yerine transfer etmeyi düşündüğü oyuncular ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus ile Joachim Löw'le görüşmeler devam ediyor. Alman teknik adamla uzun süredir temas halinde olan sarı-lacivertliler, son olarak Lizbon'da Jorge Jesus'la bir araya geldi. Ali Koç ve kurmaylarının gelecek sezon için teknik direktör kararını kısa süre içerisinde vereceği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde bir kesim topluluğun da İsmail Kartal'la devam edilmesi yönünde görüş bildirdiği belirtildi.
Takvim Gazetesi'nin haberine göre; Yeni sezonda iyi bir transfer bütçesi oluşturabilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda olan Fenerbahçe yönetimi bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan Kim Min Jae ve Attila Szalai'den birisiyle yolların ayrılabileceğini düşünen sarı-lacivertli yönetim şimdiden alternatif stoper arayışlarına start verdi.
Alınan bilgilere göre yönetim Kim ve Szalai gibi maliyeti düşük, genç ve ileride kulübe para kazandırabilecek isimlere yönelmiş durumda. Yönetimin bu isimlerden oluşan bir liste hazırladığı ve listenin ilk sırasında Danilho Doekhi'nin olduğu öğrenildi.
Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Genç yaşına rağmen takım kaptanlığı yapan ve lider özellikleri ile ön plana çıkan Doekhi bu sezon tam 39 maçta forma giyip 4 gol attı. 1.90 boyunda olan ve hava toplarındaki üstünlüğü ile ön plana çıkan Hollandalı stoperle 5 büyük ligden birçok takımın ilgilendiği belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin listesindeki ikinci ismin ise Haret Ortega olduğu belirlendi. Meksika Ligi takımlarından Toluca'da forma giyen 21 yaşındaki stoperin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
EĞER ALİ KOÇ SZALAİ VE KİM MİN'DEN VAZGEÇMEZSE...
1.90 boyundaki Meksikalı Ortega'nın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtiliyor. Bu sezon 29 maçta oynayan genç yıldız 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Fenerbahçe yönetiminin şu anda bu iki yıldız için araştırma aşamasında olduğu ve önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.