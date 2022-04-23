• 23 Nisan 2022 - 13:21 • Son Güncelleme:
Terim onun için Florya'da malzemecilik bile yapar demişti! Tecrübeli oyuncuya güle güle
Galatasaray'da oynadığı futbolla taraftarların ilgisini çekmediği gibi dönem dönem tepkilere de maruz kalan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Florya'dan ayrılacağı sarı kırmızılıların o mevki için Altay'da forma giyen 19 yaşındaki yetenekle masaya oturacağı iddia edildi.
• 23 Nisan 2022 - 13:21 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de hedefsiz kalan Galatasaray yarın Altay deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın İzmir'de önemli bir transfer görüşmesi yapacağı da öğrenildi.
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Takvim'in haberine göre; yerli sol bek arayan yönetimin Altay'la Kazımcan Karataş için masaya oturacağı belirlendi.
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Burak Elmas'ın Terim'i göndermesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Neticede her yönetim, her başkan arzu ettiği teknik direktörle çalışır. Karar onundur, onu bağlar. Doğru yaptı ya da yanlış yaptı demek çok yanlış çünkü o gün ki şartlara bakmak lazım, o gün ki şartlara geri dönmek lazım. Her şeyi zamanı ve mekanı içerisinde değerlendirmek lazım.