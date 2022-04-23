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GalatasarayTerim onun için Florya'da malzemecilik bile yapar demişti! Tecrübeli oyuncuya güle güle
HaberlerGalatasaray Haberleri Terim onun için Florya'da malzemecilik bile yapar demişti! Tecrübeli oyuncuya güle güle
• 23 Nisan 2022 - 13:21 • Son Güncelleme:

Terim onun için Florya'da malzemecilik bile yapar demişti! Tecrübeli oyuncuya güle güle

Galatasaray'da oynadığı futbolla taraftarların ilgisini çekmediği gibi dönem dönem tepkilere de maruz kalan tecrübeli futbolcunun sezon sonunda Florya'dan ayrılacağı sarı kırmızılıların o mevki için Altay'da forma giyen 19 yaşındaki yetenekle masaya oturacağı iddia edildi.

• 23 Nisan 2022 - 13:21 • Son Güncelleme:
1Terim onun için Floryada malzemecilik bile yapar demişti Tecrübeli oyuncuya güle güle
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Süper Lig'de hedefsiz kalan Galatasaray yarın Altay deplasmanına çıkacak. Sarı-Kırmızılılar'ın İzmir'de önemli bir transfer görüşmesi yapacağı da öğrenildi.

2Terim onun için Floryada malzemecilik bile yapar demişti Tecrübeli oyuncuya güle güle

Takvim'in haberine göre; yerli sol bek arayan yönetimin Altay'la Kazımcan Karataş için masaya oturacağı belirlendi.

3ÖMER BAYRAMA GÜLE GÜLE

ÖMER BAYRAM'A GÜLE GÜLE

Bu sezon Altay formasıyla önemli bir çıkış yakalayan 19 yaşındaki sol bek 18 maçta forma giyip 2 asist yaptı.

4Terim onun için Floryada malzemecilik bile yapar demişti Tecrübeli oyuncuya güle güle

Altay kulübünün Kazımcan'ın bonservis bedelini 4 milyon Euro olarak belirlediği gelen bilgiler arasında.

5Terim onun için Floryada malzemecilik bile yapar demişti Tecrübeli oyuncuya güle güle

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, Burak Elmas ve Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

6Burak Elmas neyi yanlış yaptı

Burak Elmas neyi yanlış yaptı?

Yok bence, öyle anormal hatalar yok. Genel kurul böyle bir karar verdi, genel kurul kararına da Burak başkan uydu neticede.

7Yerinde olsaydım şunu yapmazdım dediğiniz bir konu var mı

Yerinde olsaydım şunu yapmazdım dediğiniz bir konu var mı?

Yok, hayır. Çünkü bunları öyle değerlendirmemek lazım. İcraatin içinde olan insanlar o gün ki şartlara göre karar veriyorlar. O da en doğrusunu kendince en doğru kararları verdi. Genel kurul benimsemedi, olabilir.

8Burak Elmas tekrar başkan adayı olur mu gelecekte

Burak Elmas tekrar başkan adayı olur mu gelecekte?

Her Galatasaraylı ve başkanlık için kıdemini doldurmuş kişi başkanlığa aday olabilir orada bir sınırlama yok.

9Burak Elmasın Terimi göndermesi hakkında ne düşünüyorsunuz

Burak Elmas'ın Terim'i göndermesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Neticede her yönetim, her başkan arzu ettiği teknik direktörle çalışır. Karar onundur, onu bağlar. Doğru yaptı ya da yanlış yaptı demek çok yanlış çünkü o gün ki şartlara bakmak lazım, o gün ki şartlara geri dönmek lazım. Her şeyi zamanı ve mekanı içerisinde değerlendirmek lazım.

10Terim onun için Floryada malzemecilik bile yapar demişti Tecrübeli oyuncuya güle güle

 

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