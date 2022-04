Terim onun için Florya'da malzemecilik bile yapar demişti! Tecrübeli oyuncuya güle güle

Burak Elmas'ın Terim'i göndermesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Neticede her yönetim, her başkan arzu ettiği teknik direktörle çalışır. Karar onundur, onu bağlar. Doğru yaptı ya da yanlış yaptı demek çok yanlış çünkü o gün ki şartlara bakmak lazım, o gün ki şartlara geri dönmek lazım. Her şeyi zamanı ve mekanı içerisinde değerlendirmek lazım.