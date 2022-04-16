Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Fenerbahçeli taraftarlar, ligin bitimine 5 hafta kala lider Trabzonspor ile puan farkını 5'e indiren takımları için 'tarihi şampiyonluk' hesapları yapıyor. Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte cevabı...