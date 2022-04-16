• 16 Nisan 2022 - 23:44 • Son Güncelleme:
Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...
Fenerbahçe'nin konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup etmesi, sarı - lacivertli taraftarları adeta mest etti. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile puan farkını 5 hafta kala 11'e indirdi. Bu yükselişin ardından taraftarların aklına "Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?" sorusu geldi. İşte haberin detayları...
• 16 Nisan 2022 - 23:44 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0- mağlup eden Fenerbahçe, taraftarlarını sevince boğdu. Sarı - lacivertliler, son 9 maçının 8'inden galibiyetle ayrılarak büyük bir çıkışa imza attı.
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