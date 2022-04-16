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FenerbahçeSüper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...
• 16 Nisan 2022 - 23:44 • Son Güncelleme:

Süper Lig'in zirvesinde hesaplar karıştı! Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

Fenerbahçe'nin konuk ettiği Göztepe'yi 2-0 mağlup etmesi, sarı - lacivertli taraftarları adeta mest etti. Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile puan farkını 5 hafta kala 11'e indirdi. Bu yükselişin ardından taraftarların aklına "Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?" sorusu geldi. İşte haberin detayları...

• 16 Nisan 2022 - 23:44 • Son Güncelleme:
1Süper Ligin zirvesinde hesaplar karıştı Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi 2-0- mağlup eden Fenerbahçe, taraftarlarını sevince boğdu. Sarı - lacivertliler, son 9 maçının 8'inden galibiyetle ayrılarak büyük bir çıkışa imza attı.

2Süper Ligin zirvesinde hesaplar karıştı Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

Lider Trabzonspor ile puan farkını 11'e düşüren Fenerbahçe'de taraftarlar, şampiyonluk için sosyal medyada "Acaba?" dedi.

3Süper Ligin zirvesinde hesaplar karıştı Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

Teknik direktör İsmail Kartal'ın görevi devralmasının ardından performansında büyük artış görülen Fenerbahçe'de taraftarlar yakalanan yükselişin sevincini yaşarken bir yandan da kalan haftaları düşünmeye başladılar.

4ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

ŞAMPİYONLUK HESAPLARI

Fenerbahçeli taraftarlar, ligin bitimine 5 hafta kala lider Trabzonspor ile puan farkını 5'e indiren takımları için 'tarihi şampiyonluk' hesapları yapıyor. Peki Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? İşte cevabı...

5FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Fenerbahçe'nin sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemesi için Süper Lig'de 73 puanla liderliğini sürdüren Trabzonspor'un kalan 5 haftada en fazla 3 puan alması ve sarı - lacivertlilerin tüm maçlarını kazanması gerekiyor.

6Süper Ligin zirvesinde hesaplar karıştı Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

Yani Fenerbahçe, oynayacağı 5 maçtaki 15 puanın hepsini kazanmak zorunda.

7FENERBAHÇENİN KALAN 5 MAÇI

FENERBAHÇE'NİN KALAN 5 MAÇI

Çaykur Rizespor (D) --- Gaziantep FK --- Beşiktaş (D)

8Süper Ligin zirvesinde hesaplar karıştı Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

Karagümrük -- Yeni Malatyaspor (D)

9TRABZONSPORUN KALAN 5 MAÇI

TRABZONSPOR'UN KALAN 5 MAÇI

Adana Demirspor (D) ---- Antalyaspor --- Hatayspor (D)

10Süper Ligin zirvesinde hesaplar karıştı Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

Altay ----- Başakşehir (D)

11Süper Ligin zirvesinde hesaplar karıştı Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...
12Süper Ligin zirvesinde hesaplar karıştı Fenerbahçeli taraftarlar heyecanlandı: Tarihi şampiyonluk...

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