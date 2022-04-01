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• 01 Nisan 2022 - 11:23 • Son Güncelleme:

Süper Lig'in en değerli 20 yıldızı belli oldu! Listede Mesut Özil ve Visca şoku

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'in en değerli 20 yıldız futbolcusu belli oldu. Listenin başında Uğurcan Çakır yer alırken, Mesut Özil - Visca gibi yıldızların tabelada yer alamaması büyük dikkat çekti. İşte o liste...

• 01 Nisan 2022 - 11:23 • Son Güncelleme:
1Süper Ligin en değerli 20 yıldızı belli oldu Listede Mesut Özil ve Visca şoku
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Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor... Zorlu maratonun bitimine 8 hafta kalırken, piyasa değeri en yüksek 20 futbolcu belli oldu. İşte Transfermarkt'ın verilerine göre ligimizin en değerli oyuncuları...

2İRFAN CAN KAHVECİ - 8 MİLYON EURO

İRFAN CAN KAHVECİ - 8 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin geçen yıl ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den renklerine kattığı milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

3ALEXANDRU CICALDAU - 8 MİLYON EURO

ALEXANDRU CICALDAU - 8 MİLYON EURO

İtalya Serie A ekibi Sampdoria'nın radarında olduğu ileri sürülen Galatasaray'ın Rumen yıldızının piyasa değeri 8 milyon euro. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 26 Süper Lig sınavında 4 gol, 2 asistle oynadı.

4RACHID GHEZZAL - 9 MİLYON EURO

RACHID GHEZZAL - 9 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den bonservisini aldığı Cezayirli yıldız geçen sezon Süper Lig'de 8 gol, 17 asistle 25 gole katkıda bulunarak takımının şampiyonluğunda başrolü oynamıştı. Deneyimli oyuncu bu sezon ise ligde 27 maçta 3 gol attı, 4 asist yaptı.

5

ANDREAS CORNELIUS - 9 MİLYON EURO

Trabzonspor'un İtalyan ekibi Parma'dan sezon başında 5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine kattığı Danimarkalı golcü, 12 gol, 4 asistlik performansa imza attı.

6ABDÜLKADİR ÖMÜR - 9.5 MİLYON EURO

ABDÜLKADİR ÖMÜR - 9.5 MİLYON EURO

Trabzonspor'un genç yıldızı, bu sezon adeta yeniden doğdu. 22 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de 26 maçta 7 gol, 2 asistlik performansıyla takımının zirvede yer almasında önemli rol oynadı.

7FERDİ KADIOĞLU - 9.5 MİLYON EURO

FERDİ KADIOĞLU - 9.5 MİLYON EURO

Eski teknik direktör Vitor Pereira'nın süre vererek Fenerbahçe'ye kazandırdığı yıldız oyuncu, performansıyla alkış topladı. Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen ve A Milli Takım'ı tercih eden 22 yaşındaki oyuncu, kanattaki verimli oyunuyla dikkat çekerken, 20 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.

8MICHY BATSHUAYI - 10 MİLYON EURO

MICHY BATSHUAYI - 10 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu, çok pozisyona girse de kaçırdıkları gollerle takımının çok maçta puan kaybetmesine neden oldu. 28 yaşındaki forvet, 12 gol, 5 asistle oynadı.

9ANASTASIOS BAKASETAS - 10 MİLYON EURO

ANASTASIOS BAKASETAS - 10 MİLYON EURO

Trabzonspor'un Yunan yıldızı, bu sezon performansıyla parmak ısırttı. Bordo-mavili takımın Marek Hamsik ile birlikte oyun lideri olan tecrübeli futbolcu, 27 maçta 8 gol, 4 asistle 12 gole direkt katkı yaptı.

10TREZEGUET - 10 MİLYON EURO

TREZEGUET - 10 MİLYON EURO

Başakşehir'in Premier Lig'in köklü kulübü Aston Villa'dan Ocak ayında kiraladığı Mısırlı yıldızın piyasa değeri 10 milyon euro. Kısa sürede kalitesini gösteren Trezeguet, Süper Lig'de 5 maçta 4 gol, 1 asistle oynadı.

11VICTOR NELSSON - 10 MİLYON EURO

VICTOR NELSSON - 10 MİLYON EURO

Galatasaray'ın sezon başında 7 milyon euroya renklerine kattığı Danimarkalı yıldız, savunmadaki performansıyla değerini 10 milyon euroya yükseltti. Özellikle deplasmandaki Barcelona maçında rakip forvetlere adım attırmayan 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki tek golünü Göztepe'ye atmıştı.

12

ERSİN DESTANOĞLU - 10 MİLYON EURO

Geçen sezon Beşiktaş'ın 3 kupa kazanmasında önemli rol oynayan Ersin Destanoğlu, kalesindeki performansıyla değerini artıran isimler arasında yer aldı.

13CYLE LARIN - 11 MİLYON EURO

CYLE LARIN - 11 MİLYON EURO

Süper Lig'de geçen sezon Larin adeta küllerinden doğdu. 19 gol, 6 asistle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Kanadalı futbolcu, milli takımının 36 yıl sonra Dünya Kupası vizesi almasında büyük pay sahibi oldu. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 karşılaşmada 6 gol attı, 1 asist yaptı.

14

KIM MIN JAE - 11 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek BJ Guoan'dan kadrosuna kattığı Güney Koreli futbolcu, savunmadaki başarısıyla sezonun en verimli transferleri arasında yer aldı. 25 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kadıköy'de Konyaspor'a atmıştı.

15MIRALEM PJANIC - 11.5 MİLYON EURO

MIRALEM PJANIC - 11.5 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın transferin son gününde Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic beklenen katkıyı yapamadı. Sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçıran Boşnak yıldız, Süper Lig'de 16 karşılaşmada sadece 2 gol pası verdi.

16DIEGO ROSSI - 12.5 MİLYON EURO

DIEGO ROSSI - 12.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Los Angeles FC'den kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin piyasa değeri 18 milyon eurodan 12.5 milyon euroya düştü. Uruguaylı kanat oyuncusu, Süper Lig'de 23 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

17ATTILA SZALAI - 13.5 MİLYON EURO

ATTILA SZALAI - 13.5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Macar stoperi, Milan, Napoli, Chelsea ve West Ham gibi önemli kulüplerin radarına girdi. Sarı-lacivertli kulübün 20 milyon euro bonservis bedeli biçtiği 24 yaşındaki futbolcu, 27 karşılaşmada 1 gol attı, 2 asist yaptı.

18MARCAO - 14 MİLYON EURO

MARCAO - 14 MİLYON EURO

Roma, Napoli ve bazı La Liga ekiplerinin takibe aldığı Marcao, özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla takdir topladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Nef Stadı'nda Barcelona ağlarını havalandıran Brezilyalı savunmacının Süper Lig'de ise golü bulunmuyor.

19KEREM AKTÜRKOĞLU - 15 MİLYON EURO

KEREM AKTÜRKOĞLU - 15 MİLYON EURO

Bu sezon en büyük çıkışı yapan oyuncular arasında yer aldı. UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan genç oyuncu, Lyon ve Atletico Madrid'in radarına girdi. 23 yaşındaki futbolcu, 29 karşılaşmada 8 gol, 5 asistle 13 gole direkt katkı yaptı.

20ALTAY BAYINDIR - 15.5 MİLYON EURO

ALTAY BAYINDIR - 15.5 MİLYON EURO

Konyaspor deplasmanında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Fenerbahçe'nin genç file bekçisi, Giresunspor deplasmanında sahalara dönmüştü. Son haftalarda yükselen form grafiğiyle dikkat çeken 23 yaşındaki kaleci, Hollanda devi Ajax'ın yakın takibinde.

21UĞURCAN ÇAKIR - 18 MİLYON EURO

UĞURCAN ÇAKIR - 18 MİLYON EURO

Sevilla ve Monaco gibi Avrupa devlerinin peşinde olduğu Trabzonspor'un başarılı kalecisi, 18 milyon euro ile piyasa değeri en yüksek oyuncu oldu. Bu sezon 28 maçta forma giyen 25 yaşındaki milli eldiven, 10 maçta kalesini gole kapadı, bordo-mavili takımın başarısında büyük pay sahibi oldu.

22Süper Ligin en değerli 20 yıldızı belli oldu Listede Mesut Özil ve Visca şoku

 

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