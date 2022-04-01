Süper Lig'in en değerli 20 yıldızı belli oldu! Listede Mesut Özil ve Visca şoku

UĞURCAN ÇAKIR - 18 MİLYON EURO

Sevilla ve Monaco gibi Avrupa devlerinin peşinde olduğu Trabzonspor'un başarılı kalecisi, 18 milyon euro ile piyasa değeri en yüksek oyuncu oldu. Bu sezon 28 maçta forma giyen 25 yaşındaki milli eldiven, 10 maçta kalesini gole kapadı, bordo-mavili takımın başarısında büyük pay sahibi oldu.