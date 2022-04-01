Süper Lig'in en değerli 20 yıldızı belli oldu! Listede Mesut Özil ve Visca şoku
Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'in en değerli 20 yıldız futbolcusu belli oldu. Listenin başında Uğurcan Çakır yer alırken, Mesut Özil - Visca gibi yıldızların tabelada yer alamaması büyük dikkat çekti. İşte o liste...
Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor... Zorlu maratonun bitimine 8 hafta kalırken, piyasa değeri en yüksek 20 futbolcu belli oldu. İşte Transfermarkt'ın verilerine göre ligimizin en değerli oyuncuları...
FERDİ KADIOĞLU - 9.5 MİLYON EURO
Eski teknik direktör Vitor Pereira'nın süre vererek Fenerbahçe'ye kazandırdığı yıldız oyuncu, performansıyla alkış topladı. Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen ve A Milli Takım'ı tercih eden 22 yaşındaki oyuncu, kanattaki verimli oyunuyla dikkat çekerken, 20 maçta 2 gol attı, 1 asist yaptı.
VICTOR NELSSON - 10 MİLYON EURO
Galatasaray'ın sezon başında 7 milyon euroya renklerine kattığı Danimarkalı yıldız, savunmadaki performansıyla değerini 10 milyon euroya yükseltti. Özellikle deplasmandaki Barcelona maçında rakip forvetlere adım attırmayan 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki tek golünü Göztepe'ye atmıştı.
CYLE LARIN - 11 MİLYON EURO
Süper Lig'de geçen sezon Larin adeta küllerinden doğdu. 19 gol, 6 asistle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynadı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Kanadalı futbolcu, milli takımının 36 yıl sonra Dünya Kupası vizesi almasında büyük pay sahibi oldu. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 23 karşılaşmada 6 gol attı, 1 asist yaptı.
KIM MIN JAE - 11 MİLYON EURO
Fenerbahçe'nin 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek BJ Guoan'dan kadrosuna kattığı Güney Koreli futbolcu, savunmadaki başarısıyla sezonun en verimli transferleri arasında yer aldı. 25 yaşındaki savunmacı, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Kadıköy'de Konyaspor'a atmıştı.
MIRALEM PJANIC - 11.5 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın transferin son gününde Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic beklenen katkıyı yapamadı. Sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçıran Boşnak yıldız, Süper Lig'de 16 karşılaşmada sadece 2 gol pası verdi.
MARCAO - 14 MİLYON EURO
Roma, Napoli ve bazı La Liga ekiplerinin takibe aldığı Marcao, özellikle UEFA Avrupa Ligi'ndeki performansıyla takdir topladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Nef Stadı'nda Barcelona ağlarını havalandıran Brezilyalı savunmacının Süper Lig'de ise golü bulunmuyor.
UĞURCAN ÇAKIR - 18 MİLYON EURO
Sevilla ve Monaco gibi Avrupa devlerinin peşinde olduğu Trabzonspor'un başarılı kalecisi, 18 milyon euro ile piyasa değeri en yüksek oyuncu oldu. Bu sezon 28 maçta forma giyen 25 yaşındaki milli eldiven, 10 maçta kalesini gole kapadı, bordo-mavili takımın başarısında büyük pay sahibi oldu.