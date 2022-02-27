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FenerbahçeSlavia Prag maçından sonra 'Guti' dendi Arda Güler için 2 dev İstanbul'a geldi
HaberlerFenerbahçe Haberleri Slavia Prag maçından sonra 'Guti' dendi Arda Güler için 2 dev İstanbul'a geldi
• 27 Şubat 2022 - 10:18 • Son Güncelleme:

Slavia Prag maçından sonra 'Guti' dendi Arda Güler için 2 dev İstanbul'a geldi

Slavia Prag maçında oynadığı futbolla sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm futbolseverleri büyüleyen Arda Güler için iki Avrupa devi İstanbul'a geldi. Yetenekli futbolcuya yeni sözleşme uzatan Ali Koç'un Arda Güler'in babasına kontrat yolladığı öğrenildi.

• 27 Şubat 2022 - 10:18 • Son Güncelleme:
1Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi
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Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçının 75. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 17 yaşına yeni giren yetenek, Kadıköy'deki ilk karşılaşmada da Ferdi Kadıoğlu'na asist yaptı.

2Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi

Slavia Prag ile oynanan ikinci maçta da oyuna sonradan dahil olan Arda Güler takımının ikinci golünü adeta tek başına yarattı. Doğum gününde süre alan genç oyuncu, ceza sahası içerisinde 5 rakibini oyundan düşürerek gol pozisyonunu hazırladı. Berisha dönen topta, rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

3Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi

Milliyet Gazetesi yazarı Ercan Güven, bu haftaki köşe yazısında genç yeteneği değerlendirdi. İşte "Arda 'cambaz' mı?" başlıklı yazısı...

4Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi

"Fenerbahçe takımı o kadar umarsız durumda ki, -günahı boyunlarına- teknik ve idari karar vericiler Arda’yı cambaza çevirip kulübün/takımın üzerine dikilmiş kızgın gözlerin yönünü değiştirmeye çalışıyor sanki. Futbol cambazı ya; “bakın Arda’ya”!..

5Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi

On yedi yaşına Prag’da rakip ceza alanını allak bullak edip golün mumunu üfleyerek giren, henüz on altısını bitirmeden Fenerbahçe gibi dev bir camiaya sezonun tek tesellisini veren Arda Güler’i seneye; Cumhuriyet’in yüzüncü yılında hayal etmek bile heyecanlandırıyor insanı. Hele daha sonra… Fenerbahçe’yi zengin et, Milli Takım’da on numarayı mülk edin, Avrupa’nın en büyüklerinden takım beğen Arda!

6Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi

Fenerbahçe takımı o kadar umarsız durumda ki, -günahı boyunlarına- teknik ve idari karar vericiler Arda’yı cambaza çevirip kulübün/takımın üzerine dikilmiş kızgın gözlerin yönünü değiştirmeye çalışıyor sanki. Futbol cambazı ya; “bakın Arda’ya”!.. On yedi yaşına Prag’da rakip ceza alanını allak bullak edip golün mumunu üfleyerek giren, henüz on altısını bitirmeden Fenerbahçe gibi dev bir camiaya sezonun tek tesellisini veren Arda Güler’i seneye; Cumhuriyet’in yüzüncü yılında hayal etmek bile heyecanlandırıyor insanı.

7Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi

Hele daha sonra… Fenerbahçe’yi zengin et, Milli Takım’da on numarayı mülk edin, Avrupa’nın en büyüklerinden takım beğen Arda! Zaman içinde o ve sol ayak bileği, çok güzel hayaller kurdurup çok hayalleri güzel eyleyecek besbelli. Lakin “Fenerbahçe aracına” çok kötü bir durakta bindi çocuk.Yetenek tamam da… Halef-selef başkanların 4x4 hayal kırıklığında yoldan çıkıp batağa sürüklenen ve taraflı tarafsız herkesin içini ezen arızalı bir Fenerbahçe’de şimdi. Sahi, sezonun geri kalanında ne için sahaya çıkacak Arda’lı Fenerbahçe?

8Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi

Futbol oynayıp gözlerin pasını silmek için mi? Güldürmeyin insanı. Bu takımın oyuna koyabilecek organizasyonu, futbol aklı, aldığı paranın hakkını veren futbolcuları olsa, çoktan yapardı; bu hallere düşmezdi. Eğrisi doğrusuna denk geldi, kalan haftalarda bakılacak bir tek Arda var şimdi. Çünkü kendisinin elli katı, yüz katı para alan kalabalık kartvizitli kalantor topçuların yapamadığını yapıyor. Dezavantaj gibi görünen nahif bedenini, dolmamış kaslarını aklı ile telafi edip formunun zirvesinde olması gereken nice adamı ipe diziyor.

9ALİ KOÇTAN ARDA GÜLERE YENİ SÖZLEŞME

ALİ KOÇ'TAN ARDA GÜLER'E YENİ SÖZLEŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Arda Güler'in sözleşmesini uzatmak için babasına yeni sözleşme gönderdi.

10Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi

Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasını A takım düzeyinde 8 kez giydi. 17 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarına 3 asist yaptı. Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi gelecek sezon bitecek.

11Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi

Fenerbahçe'de son dönemde oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan, futbol stili eski İspanyol yıldız Guti ile Emre Belözoğlu'nun karışımı olarak nitelenen Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri harekete geçti. Başta Borussia Dortmud ve Leipzig olmak üzere bazı Alman kulüpleri ile İngiliz kulüplerinin Arda Güler'i yakından takip etmek için Kasımpaşa maçına gelecekleri öğrenildi.

12Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi

Takvim'in derlediği habere göre yaşı küçük olduğu için henüz menajeri olmayan Arda Güler'in ailesine yakın markaj uygulayacakları ve öncelikle ailesini ikna etmek için çaba harcanacağı bilgisi Fenerbahçeli kurmayların kulağına gelince, yönetimin harekete geçtiği ifade ediliyor.

13Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi

Sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek olan Arda Güler için Fenerbahçe yönetiminin oyuncunu ailesine 5 yıllık yeni sözleşme önerdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Arda ile bir an önce sözleşme uzatarak 17 yaşındaki genç yıldızın aklının daha fazla karışmasının önüne geçmek istiyor. Arda Güler Slavia Prag deplasmanında gösterdiği performansla Çek basının manşetlerini süslemiş ve kendisinden "Geleceğin yıldız adayı" olarak bahsedilmişti

14Slavia Prag maçından sonra Guti dendi Arda Güler için 2 dev İstanbula geldi

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Slavia Prag maçından sonra 'Guti' dendi Arda Güler için 2 dev İstanbul'a geldi

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