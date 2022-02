Slavia Prag maçından sonra 'Guti' dendi Arda Güler için 2 dev İstanbul'a geldi

On yedi yaşına Prag’da rakip ceza alanını allak bullak edip golün mumunu üfleyerek giren, henüz on altısını bitirmeden Fenerbahçe gibi dev bir camiaya sezonun tek tesellisini veren Arda Güler’i seneye; Cumhuriyet’in yüzüncü yılında hayal etmek bile heyecanlandırıyor insanı. Hele daha sonra… Fenerbahçe’yi zengin et, Milli Takım’da on numarayı mülk edin, Avrupa’nın en büyüklerinden takım beğen Arda!