Slavia Prag maçından sonra 'Guti' dendi Arda Güler için 2 dev İstanbul'a geldi

Hele daha sonra… Fenerbahçe’yi zengin et, Milli Takım’da on numarayı mülk edin, Avrupa’nın en büyüklerinden takım beğen Arda! Zaman içinde o ve sol ayak bileği, çok güzel hayaller kurdurup çok hayalleri güzel eyleyecek besbelli. Lakin “Fenerbahçe aracına” çok kötü bir durakta bindi çocuk.Yetenek tamam da… Halef-selef başkanların 4x4 hayal kırıklığında yoldan çıkıp batağa sürüklenen ve taraflı tarafsız herkesin içini ezen arızalı bir Fenerbahçe’de şimdi. Sahi, sezonun geri kalanında ne için sahaya çıkacak Arda’lı Fenerbahçe?