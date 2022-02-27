Slavia Prag maçından sonra 'Guti' dendi Arda Güler için 2 dev İstanbul'a geldi
Slavia Prag maçında oynadığı futbolla sadece Fenerbahçe taraftarlarını değil tüm futbolseverleri büyüleyen Arda Güler için iki Avrupa devi İstanbul'a geldi. Yetenekli futbolcuya yeni sözleşme uzatan Ali Koç'un Arda Güler'in babasına kontrat yolladığı öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçının 75. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler, performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 17 yaşına yeni giren yetenek, Kadıköy'deki ilk karşılaşmada da Ferdi Kadıoğlu'na asist yaptı.
Slavia Prag ile oynanan ikinci maçta da oyuna sonradan dahil olan Arda Güler takımının ikinci golünü adeta tek başına yarattı. Doğum gününde süre alan genç oyuncu, ceza sahası içerisinde 5 rakibini oyundan düşürerek gol pozisyonunu hazırladı. Berisha dönen topta, rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.
On yedi yaşına Prag’da rakip ceza alanını allak bullak edip golün mumunu üfleyerek giren, henüz on altısını bitirmeden Fenerbahçe gibi dev bir camiaya sezonun tek tesellisini veren Arda Güler’i seneye; Cumhuriyet’in yüzüncü yılında hayal etmek bile heyecanlandırıyor insanı. Hele daha sonra… Fenerbahçe’yi zengin et, Milli Takım’da on numarayı mülk edin, Avrupa’nın en büyüklerinden takım beğen Arda!
Fenerbahçe takımı o kadar umarsız durumda ki, -günahı boyunlarına- teknik ve idari karar vericiler Arda’yı cambaza çevirip kulübün/takımın üzerine dikilmiş kızgın gözlerin yönünü değiştirmeye çalışıyor sanki. Futbol cambazı ya; “bakın Arda’ya”!.. On yedi yaşına Prag’da rakip ceza alanını allak bullak edip golün mumunu üfleyerek giren, henüz on altısını bitirmeden Fenerbahçe gibi dev bir camiaya sezonun tek tesellisini veren Arda Güler’i seneye; Cumhuriyet’in yüzüncü yılında hayal etmek bile heyecanlandırıyor insanı.
Hele daha sonra… Fenerbahçe’yi zengin et, Milli Takım’da on numarayı mülk edin, Avrupa’nın en büyüklerinden takım beğen Arda! Zaman içinde o ve sol ayak bileği, çok güzel hayaller kurdurup çok hayalleri güzel eyleyecek besbelli. Lakin “Fenerbahçe aracına” çok kötü bir durakta bindi çocuk.Yetenek tamam da… Halef-selef başkanların 4x4 hayal kırıklığında yoldan çıkıp batağa sürüklenen ve taraflı tarafsız herkesin içini ezen arızalı bir Fenerbahçe’de şimdi. Sahi, sezonun geri kalanında ne için sahaya çıkacak Arda’lı Fenerbahçe?
Futbol oynayıp gözlerin pasını silmek için mi? Güldürmeyin insanı. Bu takımın oyuna koyabilecek organizasyonu, futbol aklı, aldığı paranın hakkını veren futbolcuları olsa, çoktan yapardı; bu hallere düşmezdi. Eğrisi doğrusuna denk geldi, kalan haftalarda bakılacak bir tek Arda var şimdi. Çünkü kendisinin elli katı, yüz katı para alan kalabalık kartvizitli kalantor topçuların yapamadığını yapıyor. Dezavantaj gibi görünen nahif bedenini, dolmamış kaslarını aklı ile telafi edip formunun zirvesinde olması gereken nice adamı ipe diziyor.
Fenerbahçe'de son dönemde oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan, futbol stili eski İspanyol yıldız Guti ile Emre Belözoğlu'nun karışımı olarak nitelenen Arda Güler için Avrupa'nın dev kulüpleri harekete geçti. Başta Borussia Dortmud ve Leipzig olmak üzere bazı Alman kulüpleri ile İngiliz kulüplerinin Arda Güler'i yakından takip etmek için Kasımpaşa maçına gelecekleri öğrenildi.
Sözleşmesi 2023 yılının haziran ayında sona erecek olan Arda Güler için Fenerbahçe yönetiminin oyuncunu ailesine 5 yıllık yeni sözleşme önerdiği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Arda ile bir an önce sözleşme uzatarak 17 yaşındaki genç yıldızın aklının daha fazla karışmasının önüne geçmek istiyor. Arda Güler Slavia Prag deplasmanında gösterdiği performansla Çek basının manşetlerini süslemiş ve kendisinden "Geleceğin yıldız adayı" olarak bahsedilmişti