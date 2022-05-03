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FenerbahçeŞaşırtan transfer hamlesi! Kim Min Jae ve Szalai'nin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor
HaberlerFenerbahçe Haberleri Şaşırtan transfer hamlesi! Kim Min Jae ve Szalai'nin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor
• 03 Mayıs 2022 - 08:54 • Son Güncelleme:

Şaşırtan transfer hamlesi! Kim Min Jae ve Szalai'nin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

Szalai ve Kim Min Jae'nin satış ihtimalini göz önünde bulunduran Ali Koç'un defans hattına alternatif bir stoper aradığı, sarı lacivertli yönetimin aradığı defansı ise komşuda bulduğu ortaya çıktı. Olympiakos'ta kadro dışı kalan Senegalli milli oyuncunun Fenerbahçe'nin gündemine geldiği anlaşıldı.

• 03 Mayıs 2022 - 08:54 • Son Güncelleme:
1Şaşırtan transfer hamlesi Kim Min Jae ve Szalainin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor
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Bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan ancak Şampiyonlar Ligi bileti için hedefini sürdüren Fenerbahçe 'de şimdiden gelecek sezonun planlaması başladı.

2Şaşırtan transfer hamlesi Kim Min Jae ve Szalainin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

Başkan Ali Koç, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ve Jöachim Löw gibi iki dev isimle görüşürken bir yandan da scout ekibiyle takıma mali katkı sağlayacak transfer çalışmalarına devam ediyor.

3Şaşırtan transfer hamlesi Kim Min Jae ve Szalainin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

Kim-Min Jae ve Attila Szalai ikilisinden birini sezon sonunda satması beklenen Kanarya'da bu boşluğun dolması için adaylar belirlenirken, listenin en üst sırasında komşudan bir isim var: Pape Abou Cisse...

4Şaşırtan transfer hamlesi Kim Min Jae ve Szalainin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

Yunan devi Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins'le arası açılan ve kadro dışı kaldığı iddia edilen 26 yaşındaki oyuncu için Kırmızı-Beyazlılar'la ilk temasın gerçekleştiği öne sürüldü.

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Olympiakos'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.98'lik stoper için henüz kulüpler arasında bir anlaşma olmadığı belirtilse de yakın zamanda daha ciddi adımların atılabileceği de gelen haberler arasında.

6Cisse kimdir

Cisse kimdir?

Adı: Pape Abou Cisse

Doğum tarihi: 14 Eylül 1995

Ülkesi: Senegal

Kulübü: Olympiakos

Sözleşmesi: 30 Haziran 2024

Mevkiisi: Stoper

Oynadığı takımlar: Pikine, Ajaccio, St.Etienne, Olympiakos

Milli Takım : Senegal (11 maç 1 gol)

7FENERBAHÇEDEN OPENDA SÜRPRİZİ

FENERBAHÇE'DEN OPENDA SÜRPRİZİ

Forvet transferi için birçok alternatifi değerlendiren F.Bahçe'de Lois Openda'nın da seçenekler arasında olduğu yazılmıştı...

8Şaşırtan transfer hamlesi Kim Min Jae ve Szalainin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

Voetbalbelgie, Openda'nın sezon sonunda kiralık oynadığı Vitesse'den ayrılacağını belirtirken, yeni rotasının F.Bahçe olabileceğini duyurdu.

9Şaşırtan transfer hamlesi Kim Min Jae ve Szalainin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

Golcü oyuncunun, "Vitesse'ye başarılı bir şekilde veda etmek istiyorum" sözlerine yer verilirken, "Ardından kariyerimde yeni bir sayfa geliyor. Ama şimdilik bir yorum yapmayacağım" dediği dile getirildi.

10Şaşırtan transfer hamlesi Kim Min Jae ve Szalainin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

Site, "Openda, Türkiye'nin en iyi kulübü F.Bahçe'nin ilgisine güvenebilir.

11Şaşırtan transfer hamlesi Kim Min Jae ve Szalainin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

PSV de onu radarına aldı. Brugge'ün onun hakkında ne planladığını görmek için biraz daha bekleyeceğiz" ifadesi kullanıldı. Genç yıldızın piyasa değerinin şu anda 5.5 milyon euro olduğu da kaydedildi.

12Şaşırtan transfer hamlesi Kim Min Jae ve Szalainin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

İki yıldır Vitesse'de kiralık oynayan 22 yaşındaki Lois Openda, bu sezon 43 maçta 20 gol+5 asistlik performansıyla göz doldurdu.

13Şaşırtan transfer hamlesi Kim Min Jae ve Szalainin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

 

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Şaşırtan transfer hamlesi! Kim Min Jae ve Szalai'nin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor

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