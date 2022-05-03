Şaşırtan transfer hamlesi! Kim Min Jae ve Szalai'nin yerine kadro dışı kalmış stoper geliyor
Szalai ve Kim Min Jae'nin satış ihtimalini göz önünde bulunduran Ali Koç'un defans hattına alternatif bir stoper aradığı, sarı lacivertli yönetimin aradığı defansı ise komşuda bulduğu ortaya çıktı. Olympiakos'ta kadro dışı kalan Senegalli milli oyuncunun Fenerbahçe'nin gündemine geldiği anlaşıldı.
Bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan ancak Şampiyonlar Ligi bileti için hedefini sürdüren Fenerbahçe 'de şimdiden gelecek sezonun planlaması başladı.
Başkan Ali Koç, teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ve Jöachim Löw gibi iki dev isimle görüşürken bir yandan da scout ekibiyle takıma mali katkı sağlayacak transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kim-Min Jae ve Attila Szalai ikilisinden birini sezon sonunda satması beklenen Kanarya'da bu boşluğun dolması için adaylar belirlenirken, listenin en üst sırasında komşudan bir isim var: Pape Abou Cisse...
Yunan devi Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins'le arası açılan ve kadro dışı kaldığı iddia edilen 26 yaşındaki oyuncu için Kırmızı-Beyazlılar'la ilk temasın gerçekleştiği öne sürüldü.
Olympiakos'la 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 1.98'lik stoper için henüz kulüpler arasında bir anlaşma olmadığı belirtilse de yakın zamanda daha ciddi adımların atılabileceği de gelen haberler arasında.