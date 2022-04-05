• 05 Nisan 2022 - 15:48 • Son Güncelleme:
Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık! 12 milyon euro'ya Avrupa devine imza attı
Şampiyonluk için artık geri sayıma geçen ve sezon sonunda birçok yıldızını elinde tutmak için yoğun mesai harcamak zorunda olan Trabzonspor ilk firesini verdi. Bordo mavililer tecrübeli orta saha oyuncusunu 12 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'a sattı.
• 05 Nisan 2022 - 15:48 • Son Güncelleme:
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Süper Lig 'de şampiyonluğa yakın olan Trabzonspor 'un birçok oyuncusuna talip var. O isimlerden biri de Anastasios Bakasetas. Yunan oyuncuya Sporting Lizbon ve Torino talip olmuştu. Bakasetas Sporting Lizbon'u tercih etti. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri Dimitriadis Xristos, Portekiz kulübüyle gelecek sezon için el sıkıştı.
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Anastasios Bakasetas'ın sözleşmesinde "12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi var. Sporting Lizbon bu parayı ödemeyi kabul etti. Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan Bakasetas, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Anastasios Bakasetas Portekiz kulübünden yıllık 2.5 milyon euro alacak.
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