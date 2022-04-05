Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık! 12 milyon euro'ya Avrupa devine imza attı

Süper Lig 'de şampiyonluğa yakın olan Trabzonspor 'un birçok oyuncusuna talip var. O isimlerden biri de Anastasios Bakasetas. Yunan oyuncuya Sporting Lizbon ve Torino talip olmuştu. Bakasetas Sporting Lizbon'u tercih etti. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri Dimitriadis Xristos, Portekiz kulübüyle gelecek sezon için el sıkıştı.