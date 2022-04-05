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TrabzonsporŞampiyonluk yolunda ilk ayrılık! 12 milyon euro'ya Avrupa devine imza attı
HaberlerTrabzonspor Haberleri Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık! 12 milyon euro'ya Avrupa devine imza attı
• 05 Nisan 2022 - 15:48 • Son Güncelleme:

Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık! 12 milyon euro'ya Avrupa devine imza attı

Şampiyonluk için artık geri sayıma geçen ve sezon sonunda birçok yıldızını elinde tutmak için yoğun mesai harcamak zorunda olan Trabzonspor ilk firesini verdi. Bordo mavililer tecrübeli orta saha oyuncusunu 12 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'a sattı.

• 05 Nisan 2022 - 15:48 • Son Güncelleme:
1Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı
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Süper Lig 'de şampiyonluğa yakın olan Trabzonspor 'un birçok oyuncusuna talip var. O isimlerden biri de Anastasios Bakasetas. Yunan oyuncuya Sporting Lizbon ve Torino talip olmuştu. Bakasetas Sporting Lizbon'u tercih etti. 28 yaşındaki oyuncunun menajeri Dimitriadis Xristos, Portekiz kulübüyle gelecek sezon için el sıkıştı.

2Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

Anastasios Bakasetas'ın sözleşmesinde "12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi var. Sporting Lizbon bu parayı ödemeyi kabul etti. Trabzonspor'dan yıllık 1 milyon 250 bin euro kazanan Bakasetas, yeni takımıyla 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Anastasios Bakasetas Portekiz kulübünden yıllık 2.5 milyon euro alacak.

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Bu sezon Trabzonspor formasıyla 35 maça çıkan Yunan oyuncu, takımına 8 gol, 8 asistlik katkı yaptı.

4Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

2020-2021 sezonunun Eddie Newton ile başarısız bir dönem geçiren Trabzonspor ligin ilk 8 haftasında yalnızca 6 puan toplayabilmişti.

5Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

Sonrasında Abdullah Avcı ile anlaşma sağlayan Karadeniz ekibi, önemli bir çıkışa imza atarak yeniden zirve yarışına ortak olmuştu. 2020-2021 sezonunda Abdullah Avcı ile çıktığı 32 karşılaşmada 65 puan toplayan bordo-mavili ekip, gelecek sezonlarda yakalayacağı başarının sinyallerini vermişti.

6Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

Bu sezon da Avcı yönetiminde etkili futbolunu sürdüren Trabzonspor, rakipleriyle arasını açarak şampiyonluk yolunda önemli bir mesafe katetti.

7Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

Geride kalan 31 haftada en yakın rakibi Konyaspor ile arasında 13 puanlık fark bulunan Fırtına, gelecek maçlarda 3 galibiyet alması durumunda yıllar süren şampiyonluk hasretini dindirecek.

8Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

Öte yandan Trabzonspor'un bu başarıya ulaşmasında büyük rol oynayan Abdullah Avcı da kariyerine yeni bir rekora koşmaya oldukça yakın.

9Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

Şu ana kadar en yüksek puan ortalamasına Türkiye u17 takımında ulaşan Avcı, burada 2.18 puan ortalaması elde etmişti. Deneyimli teknik adam daha sonra yönettiği A Milli Takım Başakşehir, Beşiktaş ve Beşiktaş'ta bu istatistiği yakalayamadı.

10Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

Ancak Trabzonspor ile yeniden kendini bulan Avcı, Karadeniz ekibiyle çıktığı 71 maçta 2.13 puan ortalamasına ulaşarak kariyer rekoruna yaklaştı.

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Bu sezon birçok alanda hem takımıyla hem de bireysel olarak önemli istatistiklere imza atan Abdullah Avcı, ligde kalan 7 maçın 6'sını kazanması durumunda puan ortalamasını 2.19'a çıkararak kariyer rekorunu kıracak.

12Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor, forvet transferi için flaş bir ismi gündemine aldı.

13Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedefleyen bordo-mavililer, kadro derinliği için alternatif oyuncular düşünüyor.

14Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

Gana basınında yer alan habere göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor'un golcü oyuncusu Benjamin Tetteh'i istiyor.

15Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

Fodé Koita'nın performansından memnun olmayan Karadeniz Fırtınası, Ganalı forvet Tetteh ile ilgileniyor.

16Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

Golcü oyuncu bu sezon Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 6 gol 2 asistlik performansla gösterdi.

17Şampiyonluk yolunda ilk ayrılık 12 milyon euroya Avrupa devine imza attı

 

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