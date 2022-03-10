Şampiyonlar Ligi'nde böylesi görülmedi! Real Madrid Paris Saint Germain'i 17 dakikada yıktı... Karim Benzema'dan tarihi performans...

KARIM BENZEMA MAÇ SONU NELER DEDİ?

"Açıkçası ilk maçta 1-0 yenildiğimiz için şanslıydık. Burada da geriye düşmemize rağmen büyük bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Topu onların ayağından aldığınızda ve baskı kurduğunuzda öndeki üçlü ile bağlantı kuramıyorlar."