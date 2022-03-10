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Şampiyonlar LigiŞampiyonlar Ligi'nde böylesi görülmedi! Real Madrid Paris Saint Germain'i 17 dakikada yıktı... Karim Benzema'dan tarihi performans...
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Şampiyonlar Ligi'nde böylesi görülmedi! Real Madrid Paris Saint Germain'i 17 dakikada yıktı... Karim Benzema'dan tarihi performans...
• 10 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde böylesi görülmedi! Real Madrid Paris Saint Germain'i 17 dakikada yıktı... Karim Benzema'dan tarihi performans...

Dün gece oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, Karim Benzema'nın 17 dakikaya sığdırdığı tarihi performansla Paris Saint Germain'i 3-1 devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Santiago Bernabeu'da attığı 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı hat-trick yapan oyuncusu olmayı başaran Fransız golcü, 18 Şampiyonlar Ligi takviminde (2005-2022) arka arkaya gol atan ilk oyuncu unvanının da sahibi konumunda.

• 10 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
1Şampiyonlar Liginde böylesi görülmedi Real Madrid Paris Saint Germaini 17 dakikada yıktı... Karim Benzemadan tarihi performans...
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Real Madrid ile Paris Saint Germain kozlarını paylaştı. İlk maçı Fransa'da 1-0 kaybeden Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen 17 dakika içinde bulduğu gollerle Paris Saint Germain'i 3-1 devirmeyi başardı.

2ÇEYREK FİNAL BİLETİ BENZEMADAN

ÇEYREK FİNAL BİLETİ BENZEMA'DAN

Fransız temsilcisi 39. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti ancak Real Madrid adına sahneye çıkan Karim Benzema, müsabakanın skorunu belirledi. 61. dakikada Gianluigi Donnarumma'nın hatasını affetmeyen deneyimli golcü, ilk önce skora denge getirdi: 1-1

3Şampiyonlar Liginde böylesi görülmedi Real Madrid Paris Saint Germaini 17 dakikada yıktı... Karim Benzemadan tarihi performans...

Ardından kronometreler 76. ve 78. dakikaları gösterdiğinde tekrar sahneye çıkan Fransız forvet, Real Madrid'e çeyrek final biletini getirmişti oldu: 3-1.

4Şampiyonlar Liginde böylesi görülmedi Real Madrid Paris Saint Germaini 17 dakikada yıktı... Karim Benzemadan tarihi performans...

Öte yandan Paris Saint-Germain'de Kylian Mbappe'nin kaydettiği 2 gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

5ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Paris Saint Germain karşısında 17 dakikada yaptığı hat-trick'le gecenin kahramanı olan Karim Benzema, bu başarısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olarak tarihe geçti. (34 yıl 80 gün)

6Şampiyonlar Liginde böylesi görülmedi Real Madrid Paris Saint Germaini 17 dakikada yıktı... Karim Benzemadan tarihi performans...

Üç farklı Şampiyonlar Ligi maçında 3+ gol atan ilk Fransız oyuncu olan Karim Benzema ayrıca turnuva kariyerinde bir sezondaki en yüksek gol sayısına ulaşmış oldu.

7DEVLER LİGİ BÖYLESİNİ GÖRMEDİ

DEVLER LİGİ BÖYLESİNİ GÖRMEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 7 maçta 8 gole ulaşan tecrübeli isim, 18 Şampiyonlar Ligi takviminde (2005-2022) arka arkaya gol atan ilk oyuncu unvanının da sahibi konumunda.

8ŞİMDİDEN REAL MADRID EFSANESİ OLDU

ŞİMDİDEN REAL MADRID EFSANESİ OLDU

Karim Benzema, Paris Saint Germain ağlarına gönderdiği 3 golle Di Stefano'yu geçerek Real Madrid'in tüm zamanlardaki en golcü 3. futbolcusu olmayı başardı.

9Şampiyonlar Liginde böylesi görülmedi Real Madrid Paris Saint Germaini 17 dakikada yıktı... Karim Benzemadan tarihi performans...

Real Madrid formasıyla Devler Ligi'nde 67 gole ulaşan Fransız yıldız, böylece başkent temsilcisinin UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde en golcü oyuncular sıralamasında Raul’u geride bırakarak 2. sıraya yükseldi. Listenin ilk sırasında 105 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.

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KARIM BENZEMA MAÇ SONU NELER DEDİ?

"Açıkçası ilk maçta 1-0 yenildiğimiz için şanslıydık. Burada da geriye düşmemize rağmen büyük bir Şampiyonlar Ligi takımı olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Topu onların ayağından aldığınızda ve baskı kurduğunuzda öndeki üçlü ile bağlantı kuramıyorlar."

11KİM, NE DEDİ

KİM, NE DEDİ?

Carlo Ancelotti: Karim Benzema inanılmaz bir oyuncu.

12Şampiyonlar Liginde böylesi görülmedi Real Madrid Paris Saint Germaini 17 dakikada yıktı... Karim Benzemadan tarihi performans...

Thibaut Courtois: Benzema'nın, Ballon d'Or adaylarının tepesinde yer almasının vakti geldi. Dünyadaki en iyi oyunculardan birisi ve şu anda Lewandowski’yle beraber dünyanın en iyi 9 numarası.

13Şampiyonlar Liginde böylesi görülmedi Real Madrid Paris Saint Germaini 17 dakikada yıktı... Karim Benzemadan tarihi performans...

Dani Alves: Real Madrid'de olmasını umursamıyorum, Karim Benzema harika bir oyuncu.

14MBAPPE, ZLATANI GEÇTİ

MBAPPE, ZLATAN'I GEÇTİ

Paris Saint Germain forması giyen 23 yaşındaki Kylian Mbappe, Zlatan Ibrahimovic'i geçerek Fransız temsilcisinin tarihinin en golcü ikinci ismi oldu.

15Şampiyonlar Liginde böylesi görülmedi Real Madrid Paris Saint Germaini 17 dakikada yıktı... Karim Benzemadan tarihi performans...

Yıldız oyuncu ayrıca Şampiyonlar Ligi’ndeki son sekiz maçının tamamında gol ya da asist katkısı yaparak (6 gol & 4 asist) turnuva tarihinde Real Madrid’e üst üste üç karşılaşmada gol atan en genç oyuncu olmayı başardı.

16MESSI SERBEST DÜŞÜŞTE

MESSI SERBEST DÜŞÜŞTE

2008 ile 2020 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'nde her sezon en az çeyrek final oynayan Lionel Messi, son iki sezonda sırasıyla Barcelona ve Paris Saint Germain formalarıyla son 16 turunda turnuvaya veda etti.

17Şampiyonlar Liginde böylesi görülmedi Real Madrid Paris Saint Germaini 17 dakikada yıktı... Karim Benzemadan tarihi performans...

Arjantinli oyuncu ayrıca Real Madrid'e karşı oynadığı son 9 maçta gol veya asist üretemedi.

18Şampiyonlar Liginde böylesi görülmedi Real Madrid Paris Saint Germaini 17 dakikada yıktı... Karim Benzemadan tarihi performans...

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Şampiyonlar Ligi'nde böylesi görülmedi! Real Madrid Paris Saint Germain'i 17 dakikada yıktı... Karim Benzema'dan tarihi performans...

Şampiyonlar Ligi'nde böylesi görülmedi! Real Madrid Paris Saint Germain'i 17 dakikada yıktı... Karim Benzema'dan tarihi performans...