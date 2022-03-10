• 10 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde böylesi görülmedi! Real Madrid Paris Saint Germain'i 17 dakikada yıktı... Karim Benzema'dan tarihi performans...
Dün gece oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid, Karim Benzema'nın 17 dakikaya sığdırdığı tarihi performansla Paris Saint Germain'i 3-1 devirdi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Santiago Bernabeu'da attığı 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en yaşlı hat-trick yapan oyuncusu olmayı başaran Fransız golcü, 18 Şampiyonlar Ligi takviminde (2005-2022) arka arkaya gol atan ilk oyuncu unvanının da sahibi konumunda.
• 10 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Real Madrid ile Paris Saint Germain kozlarını paylaştı. İlk maçı Fransa'da 1-0 kaybeden Real Madrid, Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada 1-0 geriye düşmesine rağmen 17 dakika içinde bulduğu gollerle Paris Saint Germain'i 3-1 devirmeyi başardı.
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MESSI SERBEST DÜŞÜŞTE
2008 ile 2020 yılları arasında Şampiyonlar Ligi'nde her sezon en az çeyrek final oynayan Lionel Messi, son iki sezonda sırasıyla Barcelona ve Paris Saint Germain formalarıyla son 16 turunda turnuvaya veda etti.