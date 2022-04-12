• 12 Nisan 2022 - 11:09 • Son Güncelleme:
Sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de olay oldu! 'Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi'
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Marcao'nun topa müdahalesinin ardından kendisini yerde bulan ve defalarca takla atarak sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de alay konusu olan Mert Hakan Yandaş hakkında sosyal medyadaki tepkiler dinmiyor...
• 12 Nisan 2022 - 11:09 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe dev derbide ezeli rakibi G.Saray’ı 2-0 yenerken, maçın en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş oldu.
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