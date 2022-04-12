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FenerbahçeSadece Türkiye'de değil İngiltere'de de olay oldu! 'Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi'
HaberlerFenerbahçe Haberleri Sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de olay oldu! 'Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi'
• 12 Nisan 2022 - 11:09 • Son Güncelleme:

Sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de olay oldu! 'Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi'

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Marcao'nun topa müdahalesinin ardından kendisini yerde bulan ve defalarca takla atarak sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de alay konusu olan Mert Hakan Yandaş hakkında sosyal medyadaki tepkiler dinmiyor...

• 12 Nisan 2022 - 11:09 • Son Güncelleme:
1Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi
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Fenerbahçe dev derbide ezeli rakibi G.Saray’ı 2-0 yenerken, maçın en çok konuşulan ismi Mert Hakan Yandaş oldu.

2Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

Ancak 27 yaşındaki futbolcuyu gündemin zirvesine çıkaran olay ne Serdar Dursun’a yaptığı ilk asist ne de maç sonu gerçekleştirdiği birlik çağrısı oldu.

3Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

Derbide Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrası 5-6 takla atan Mert Hakan’ın görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşılırken hem Derbi akşamının hem de dünün en çok konuşulan olaylarından biri oldu. İşte sosyal medyadaki çarpıcı yorumlar...

4Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

· ANTiTERiM4: Vardın mı eve? Yolda sırtına taşlar falan battı mı?

5Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

NiHATS_61: Top senin kadar yuvarlanmadı be Mert Hakan.

6Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

· DAMlAERTASS: Babam aradı diyor ki ‘Mert Hakan Yandaş hâlâ yuvarlanıyor mu? Haberlere bakın bi.’

7Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

CMlYNR06: Uçan adam Mert Hakan Yandaş. · ROOZVOW: Babamın yanında kardeşime vurunca kardeşim...

8Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

VİDİUSS: Flash TV, Gerçek Kesit dizisi maç özetini vermiş. Öyle bir oyunculuk Mert Hakan Yandaş’taki.

9Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

MEHMET_KK2: Hakeme baktıktan sonra şey diyor: Dur ben bir tane daha döneyim.

10Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

· MEHMETERKAll: Sabah bir kalktım, evin önünden bir şey yuvarlana yuvarlana geçiyor meğersem Mert Hakan Yandaş’mış. Ne kadar yuvarlandıysa 750 km yol yapmış.

11Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

KOMUTANMElO: Mert Hakan Yandaş: Oyuncu olarak en büyük idolüm uçan adam Sabri. · YuCEDAg_1905: Taklacı kuşlarda 1 Mardin, 2 Mert Hakan.

12Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

· DRFAiTHDZ: Randevu saatinden erken muayene olabilmek içinpoliklinik kapısında ağrısını abartan hasta (temsili).

13Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

GS1905_SYN: D.Bakır sınırında görülmüş. Hâlâ yuvarlanıyormuş.

14Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

HASANAYDN061: Yeşilçam seni kıskanıyor oyunculukta kardeşim. Muazzam oyunculuk tebrikler.

15Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

LİON_GS34: Mert Hakan Yandaş’ın Marcao ile girdiği mücadele sonucunda kıtaları aşarak en son Amerika kıtasında taklar attığına dair bilgiler geliyor.

16Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

LİNOGE83: Merak ettiğim şey 6. taklaya geldiğinde seni durduran şey ne oldu? Neden devam etmedin?

17Sadece Türkiyede değil İngilterede de olay oldu Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi

 

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