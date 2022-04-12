Sadece Türkiye'de değil İngiltere'de de olay oldu! 'Yürümeye yeni başlayan çocuk gibi'

Derbide Marcao ile girdiği ikili mücadele sonrası 5-6 takla atan Mert Hakan’ın görüntüleri sosyal medyada defalarca paylaşılırken hem Derbi akşamının hem de dünün en çok konuşulan olaylarından biri oldu. İşte sosyal medyadaki çarpıcı yorumlar...