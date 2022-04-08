Sadece kadro dışı mı? Mesut Özil'le iki yıldızın bağlantısını kesti F.Bahçe kendine geldi

İlk defa bu sezon sağ bekte görev alıyorum. Kendimi bu pozisyonda geliştirirsem ilerde daha da ciddiye alırım sağ bek oynamayı. Performansımın artmasında hem Pereira hocamızın, hem de şu andaki hocamızın üzerimde muhakkak etkisi oldu. Aynı zamanda ben kendime çok inanıyorum. Neler yapabileceğimi ve ne kadar iyi olabileceğimi çok iyi biliyorum."