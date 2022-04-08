Sadece kadro dışı mı? Mesut Özil'le iki yıldızın bağlantısını kesti F.Bahçe kendine geldi
Mesut Özil ile Ozan Tufan'ı kadro dışı bırakarak radikal bir karar alan İsmail Kartal'ın derbi öncesi bambaşka bir hamle daha yaptığı ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adam takımdaki 2 yıldızın Özil'le olan bağlantısını kesti ve Samandıra'yı bu iki futbolcuya emanet etti.
İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, teknik direktör İsmail Kartal’ın saha içi liderleri olarak dikkat çekiyor. Özellikle İrfan Can’ı oyunun merkezinde oynatan Kartal, son Konyaspor ve Kayserispor maçlarındaki gibi Galatasaray derbisinde de benzer yolu izleyecek.
Süper Lig’de 10 Nisan Pazar akşamı Galatasaray’ı ağırlayacak Fenerbahçe’de derbi havası takımı tamamen sardı. Sarı-lacivertlilerde özellikle iki isim; İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş öne çıkıyor.
İsmail Kartal’ın da çok güvendiği iki futbolcu kariyerlerinde ilk kez Kadıköy’de taraftarlı bir Galatasaray derbisi oynayacak. Pandemi nedeniyle geçen yıl seyircisiz oynanan derbi sonrasında bu sezon taraftarlar tribüne geri dönecek. İrfan Can ve Mert Hakan da yaklaşan bu dev karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan Arda Güler, derbi öncesi herkesi heyecanlandırıyor. İlk kez bir Galatasaray derbisinde oynayacak olan 17 yaşındaki yıldız, artan performansı ve taraftarların sevgilisi olmasıyla adından söz ettiriyor. Fenerbahçe’de son 3 lig maçında 2 gol atıp 1 asist yapan Arda, U17 Milli Takımı’nda da 2 maçta 2 gol 1 asistle oynamıştı.
Dev maç öncesi teknik direktör İsmail Kartal da genç öğrencisinin üzerine titremeye devam ediyor. Arda’yı benzer şekilde ilk 11 yerine ikinci yarıda oyuna sürmeyi düşünen Kartal, oyuncusunu en doğru şekilde kullanmaya çalışıyor. Dolu tribünler önündeki derbide baskı ya da gerginlik olabileceğini düşünen deneyimli hoca, Arda Güler’i ayrıca motive etmeye çabalıyor.
Taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesi maça büyük ilgi gösteriyor. Önceki gün Yüksek Divan Kurulu üyeleri için çıkan biletler dün de Fenerbahçe Kart sahiplerine sunuldu. İki günlük süre zarfında tüm biletler tükendi. Kombineler hariç satışa sunulan 29 bin 474 bilet iki gün içerisinde tükendi. Pazar günkü dev derbide 44 bin taraftarın statta olması bekleniyor. Böylece sezonun en yüksek taraftar sayısına ulaşılacak.
"Büyük bir derbi oynayacağız. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Son dönemde yükselen bir form grafiğimiz var. Bunu derbide de göstereceğiz. Taraftarımız bizim için 12. oyuncu. Seyircimizin vereceği desteğin bu maçın anahtarı olacağını düşünüyorum. Hocamız nerede oynamamı isterse orada oynarım, pozisyon önemli değil.
İlk defa bu sezon sağ bekte görev alıyorum. Kendimi bu pozisyonda geliştirirsem ilerde daha da ciddiye alırım sağ bek oynamayı. Performansımın artmasında hem Pereira hocamızın, hem de şu andaki hocamızın üzerimde muhakkak etkisi oldu. Aynı zamanda ben kendime çok inanıyorum. Neler yapabileceğimi ve ne kadar iyi olabileceğimi çok iyi biliyorum."