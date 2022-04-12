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GalatasarayÖnce Pulgar'ı çaktı ardından G.Saray'ın kalbini sökmeye kalktı! Flaş teklif...
HaberlerGalatasaray Haberleri Önce Pulgar'ı çaktı ardından G.Saray'ın kalbini sökmeye kalktı! Flaş teklif...
• 12 Nisan 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:

Önce Pulgar'ı çaktı ardından G.Saray'ın kalbini sökmeye kalktı! Flaş teklif...

Devre arasında PulgarGalatasaray'a göndererek takımı adına iyi bir iş çıkaran tecrübeli teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sarı kırmızılı yıldızı istemesi dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcı sezon başında 7 milyon euro'ya transfer edilen futbolcu için kolları sıvadı.

• 12 Nisan 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:
1Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...
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Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau için pusuda bekliyorlar. Galatasaray'ın hâlâ bonservis bedellerinin tamamını yatırmadığı iki isim için İtalya basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

2Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

AKŞAM'ın FootballNews24.it'in aktardığı haberine göre; Galatasaray finansal açıdan zor bir dönemde ve Cicaldau ile Nelsson'un borçlarını ödemekte zorlanıyor. Fiorentina da durumdan faydalanıp, iki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

3Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

Avrupa transfer pazarında ismi geçen Cicaldau ve Nelsson için müthiş bir iddia geldi. Haberin devamında, Galatasaray'ın finansal açıdan zor bir dönemde ve Cicaldau ile Nelsson'un borçlarını ödemekte zorlandığı belirtildi.

4Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

Fiorentina da bu durumdan faydalanıp, iki oyuncuyu transfer etmek istiyor. Craiova takımından transfer edilen Cicaldau'nun 6.5 milyon euroluk bonservis ücretini 3 yılda ödeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, bu paranın 500 bin eurosunu peşin vermiş, geri kalan bölümünü ise taksitler halinde ödeyeceğini taahhüt etmişti.

5Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

Victor Nelsson'un 7 milyon euro olan bonservis bedelinin 1 milyon eurosunu peşin ödeyen Galatasaray, kalan 6 milyon euroyu, 5 yılda taksitler halinde verecek. Cicaldau, bu sezon 700 bin euro garanti ücretle oynuyor, Nelsson'un yıllık ücreti ise 800 bin euro.

6Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...
7Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

Galatasaray, Kadıköy'deki derbide Fenerbahçe'ye 2-0 yenilirken özellikle takıma bu sezon katılan futbolcuların kötü performansı tepki çekti. Eleştirilerin odağında da 10.6 milyon euro bonservis bedeli ödenen iki Rumen oyuncu vardı.

8Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

Sezon başında 6.5 milyon euro'ya satın alınan Alex Cicaldau orta sahada tam anlamıyla kayıptı. Torrent'in 74 dakika sahada oyun kurucu "beyin" olarak tuttuğu Rumen oyuncu 33 kez topla buluştu. 18 pas denemesi yaptı. 10'unu rakibe kaptırdı. Yüzde 44.4 gibi inanılmaz düşük bir ortalama yakaladı.

9Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

Skor üretemediler Taylan Antalyalı'nın düşüşü derbide de sürdü. İlk golde Zajc'ı takip etmeyen tecrübeli futbolcu, ikinci gol öncesi de müdahale edemeyince faul bekledi. Öte yandan Galatasaray'ın iki orta sahası Taylan ve Berkan bu sezon skora da herhangi bir katkı sunamadı.

10Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

Taylan bu sezon 38 maçta, Berkan 42 maçta hiç gol üretemedi. Taylan asist yapamazken, Berkan'ın ise sadece 2 asisti var.

11Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

-AHMET ÇAKAR: Galatasaray'a bu 5 oyuncuyu kim geçirmişse helal olsun; 'Morutan, Cicaldau, Berkan, Taylan ve Nelson' Galatasaray'ı ağır soymuşlar!

12Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

-ERMAN TOROĞLU: Fenerbahçe'de dün görevini yapmayan bir oyuncu arayın desem kimseyi bulamazsınız. Galatasaray'da da görevini yapan oyuncu derseniz onu da bulamazsınız.

13Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

-LEVENT TÜZEMEN: Cicaldau ile Morutan berbat bir kadro mühendisliği sonrasında G.Saray'a atılmış pahalı bir kazıktır.

14Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

-SERKAN KORKMAZ: Allah, yeni yönetime sabır versin. Camiaya layık bir takım kurmak için ciddi kaynak lazım.

15Önce Pulgarı çaktı ardından G.Sarayın kalbini sökmeye kalktı Flaş teklif...

 

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