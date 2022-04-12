Önce Pulgar'ı çaktı ardından G.Saray'ın kalbini sökmeye kalktı! Flaş teklif...

Fiorentina da bu durumdan faydalanıp, iki oyuncuyu transfer etmek istiyor. Craiova takımından transfer edilen Cicaldau'nun 6.5 milyon euroluk bonservis ücretini 3 yılda ödeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, bu paranın 500 bin eurosunu peşin vermiş, geri kalan bölümünü ise taksitler halinde ödeyeceğini taahhüt etmişti.