• 12 Nisan 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:
Önce Pulgar'ı çaktı ardından G.Saray'ın kalbini sökmeye kalktı! Flaş teklif...
Devre arasında Pulgar'ı Galatasaray'a göndererek takımı adına iyi bir iş çıkaran tecrübeli teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sarı kırmızılı yıldızı istemesi dikkat çekti. İtalyan çalıştırıcı sezon başında 7 milyon euro'ya transfer edilen futbolcu için kolları sıvadı.
• 12 Nisan 2022 - 12:09 • Son Güncelleme:
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Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau için pusuda bekliyorlar. Galatasaray'ın hâlâ bonservis bedellerinin tamamını yatırmadığı iki isim için İtalya basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.
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AKŞAM'ın FootballNews24.it'in aktardığı haberine göre; Galatasaray finansal açıdan zor bir dönemde ve Cicaldau ile Nelsson'un borçlarını ödemekte zorlanıyor. Fiorentina da durumdan faydalanıp, iki oyuncuyu transfer etmek istiyor.
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Fiorentina da bu durumdan faydalanıp, iki oyuncuyu transfer etmek istiyor. Craiova takımından transfer edilen Cicaldau'nun 6.5 milyon euroluk bonservis ücretini 3 yılda ödeyecek olan Sarı-Kırmızılılar, bu paranın 500 bin eurosunu peşin vermiş, geri kalan bölümünü ise taksitler halinde ödeyeceğini taahhüt etmişti.
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