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FenerbahçeNe Kim Min'e, ne Szalai'ye ne de Ferdi'ye! 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ne Kim Min'e, ne Szalai'ye ne de Ferdi'ye! 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi
• 12 Mart 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:

Ne Kim Min'e, ne Szalai'ye ne de Ferdi'ye! 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Fransız basınında yer alan haberlere göre; Lyon, Marsilya ve Lille'in Fenerbahçe'nin yıldızı için harekete geçtiği, Lig 1 devlerinin sezon biter bitmez sarı lacivertli kulübün kapısını çalacağı öğrenildi.

• 12 Mart 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
1Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun planları konuşulmaya başlanırken merak edilen konulardan bir tanesi de takımdan ayrılacak oyuncuların kim olduğu... Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fransız devlerini peşinde taktı.

2Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Fenerbahçe'de gözler sezon sonunda yapılacak transferlere çevrilirken gidecek oyuncular da netleşiyor.

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4Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Sarı-lacivertlilerde ilk olarak sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 36 yaşındaki Jose Sosa ile 1 yıl daha sözlşmesi bulunan Luiz Gustavo ile yolların ayrılması bekleniyor.

5Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Devre arasında transfer yapmayan Kanarya'da Watford'a kiralanan Ozan Tufan takıma geri dönerken Allahyar ve Max Meyer ise takımdan kiralık olarak ayrılmıştı.

6Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Fenerbahçe'de bu sezonun parlayan yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu'nun ise geleceği belirsizliğini koruyor.

7Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç yıldızın birçok talibi kapıda beklerken yeni sözleşme görüşmelerinden henüz Fenerbahçe ile anlaşma çıkmadı.

8Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Ayrıca bu sezon takımda performanslarıyla öne çıkan diğer iki oyuncu ise Sarı-lacivertli takımın 2 stoperi Kim Min Jae ve Attila Szalai oldu.

9Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Güney Koreli savunmacının adı transferde Napoli ile anılırken Macar stoper Szalai'nin ismiyse Chelsea ile geçiyor.

10Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Fenerbahçe'de son 2 sezonda sakatlıklardan çok çeken bir oyuncu olan kaleci Altay Bayındır ise tüm olumsuzluklara rağmen Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.

11Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Fransız devleri, 23 yaşındaki milli file bekçisi için Sarı-lacivertli takıma transfer teklifi yapacağı belirtildi.

12Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Lyon, Marsilya ve Lille, Altay Bayındır'ı transfer etmek için harekete geçti.

13Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Haberde, 3 kulübün sezon sonunda genç kaleci girişimlere başlayacağı ve bu kulüpler arasında en şanslı olan daha önce kadrosunda Türk oyuncular bulunduran Lille'in olduğu aktarıldı.

14Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Altay Bayındır, kalesinde 28 gol gördü. Son 3 sezondur Sarı-lacivertli formayı giyen Altay, toplamda 91 maçta forma giydi.

15Ne Kim Mine, ne Szalaiye ne de Ferdiye 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi

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