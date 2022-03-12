• 12 Mart 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
Ne Kim Min'e, ne Szalai'ye ne de Ferdi'ye! 3 Fransız devinden yıldız futbolcuya teklif geldi
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Lyon, Marsilya ve Lille'in Fenerbahçe'nin yıldızı için harekete geçtiği, Lig 1 devlerinin sezon biter bitmez sarı lacivertli kulübün kapısını çalacağı öğrenildi.
• 12 Mart 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gelecek sezonun planları konuşulmaya başlanırken merak edilen konulardan bir tanesi de takımdan ayrılacak oyuncuların kim olduğu... Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fransız devlerini peşinde taktı.
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Devre arasında transfer yapmayan Kanarya'da Watford'a kiralanan Ozan Tufan takıma geri dönerken Allahyar ve Max Meyer ise takımdan kiralık olarak ayrılmıştı.
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Fenerbahçe'de son 2 sezonda sakatlıklardan çok çeken bir oyuncu olan kaleci Altay Bayındır ise tüm olumsuzluklara rağmen Avrupa takımlarının radarına girmeyi başardı.
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