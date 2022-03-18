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UEFA Avrupa LigiMarcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor 'Cehennem...'
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor 'Cehennem...'
• 18 Mart 2022 - 08:46 • Son Güncelleme:

Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor 'Cehennem...'

Dün akşam Marcao'nun golüyle Barcelona karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen Pedri ve Aubameyang'ın gollerine engel olamayarak Avrupa defterini kapatan Galatasaray cephesinde büyük üzüntü yaşanırken, Avrupa basınının NEF Stadı'ndaki atmosferi ön plana çıkarması ise dikkatlerden kaçmadı.

• 18 Mart 2022 - 08:46 • Son Güncelleme:
1Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona'ya 2-1 yenilerek elenmesi, Avrupa'da geniş yer buldu. İşte ayrıntılar...

2Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...

"Pedri cehennemi ateşe verdi"

3Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...

"Barça Pedri'nin büyüsüyle Galatasaray'ı alt etti"

4Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...

"Pedri İstanbul'u susturdu"

5Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...

"Pedri'nin büyülü golü ve Aubameyang Barça'ya Türk cehenneminde zafer kazandırdı"

6Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...

"Barça El Clasico'dan önce geri döndü!"

7Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...

"Barça zorlandı ama Türkiye'de hayatta kalarak çeyrek finale yükseldi"

8Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...

"Pedri ve Aubameyang Barcelona'yı sürükledi, Galatasaray elendi"

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"Xavi Galatasaray'ı eledi, Barcelona çeyrek finalde"

10Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...

"Geçen hafta sessiz kalan Barcelona, Galatasaray'ı yenerek çeyrek finale çıktı. Galatasaray müthiş atmosfere rağmen sakin kalan Barcelona'nın önüne geçemedi"

11Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...

"Brezilyalı Marcao perdeyi açtı, Pedri ve Aubameyang Barcelona'nın zaferini ilan etti"

12Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...

"Barcelona neredeyse başarısız olacakken çeyrek finale yükseldi"

13Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...

"Pedri'nin dahice golü Barcelona'nın dönüm noktası oldu. Barcelona İstanbul kazanında kazandı"

14Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor Cehennem...

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