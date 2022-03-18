• 18 Mart 2022 - 08:46 • Son Güncelleme:
Marcao, Aubameyang, Pedri tamam ama Avrupa basını en fazla onu konuşuyor 'Cehennem...'
Dün akşam Marcao'nun golüyle Barcelona karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen Pedri ve Aubameyang'ın gollerine engel olamayarak Avrupa defterini kapatan Galatasaray cephesinde büyük üzüntü yaşanırken, Avrupa basınının NEF Stadı'ndaki atmosferi ön plana çıkarması ise dikkatlerden kaçmadı.
• 18 Mart 2022 - 08:46 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Barcelona'ya 2-1 yenilerek elenmesi, Avrupa'da geniş yer buldu. İşte ayrıntılar...
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"Pedri cehennemi ateşe verdi"
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"Pedri'nin büyülü golü ve Aubameyang Barça'ya Türk cehenneminde zafer kazandırdı"
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"Brezilyalı Marcao perdeyi açtı, Pedri ve Aubameyang Barcelona'nın zaferini ilan etti"