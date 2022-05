Konyaspor maçından sonra... Takımdan ayrılacak 4 futbolcuyu resmen açıkladı!

Önder Karaveli’nin camia içinden yorumcular tarafından ağır eleştirilmesine tepki göstermiştiniz. Size göre Karaveli’ye neden hiç kredi verilmedi?

"Önder Karaveli ile istikrarı 2 sene sonra yakalardınız, şimdiki hocamızla bir sene sonra. Zaman her şeyi çözer. Önder hocamı 'Beşiktaş’ın çocuğu' olduğu için tercih ettim. Sergen’i eski başkanlar göreve çağırmazken ben buna cesaret ettim. İyi ki de yapmışım. Hocama yüz kere teşekkür ettim. Önder hocayı da öyle gördüm, görmeye de devam ediyorum. Birilerinin Beşiktaşlı olması benim için önemli. Ben, Önder hocamla yola çıktım ama maalesef bazı taraftarlarımızda sabır yok. Her şeyi taraftar için yapıyoruz. Onlar bunu benimsemediler. Keşke biraz daha sabretselerdi. Belki iki sıra yukarıda, belki aşağıda olurduk. O gitti, Valerien Ismael geldi. Ben her şerde bir hayır vardır diye bakıyorum. Yabancı bir ismi eleştirileri bitirsin diye getirmedik. Öyle olsa bir yabancı hoca ile görüşmüştük, dört katı fiyatla geliyordu. Onu getirirdim kimse de bir şey demezdi. Ismael’in dört katını isteyen, bilinen bir hocaydı. Kendimi düşünsem onu getirirdim. Beşiktaş’ın menfaati için ben bu durumu göğüsledim. Kumar oynamadım. Geç olur ama güzel olur dedim."