Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu! Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti! İrfan Can Kahveci golden sonra...
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, müsabakadan Miha Zajc, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in golleriyle 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Ligde oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini alan Fenerbahçe, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Sarı - lacivertlilerde 3. golü atan İrfan Can Kahveci'nin gol vuruşu, karşılaşmaya damgasını vurdu Öte yandan maçta ilginç bir an yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin attığı müthiş gol sonrası sahalarda ender yaşanan bir olay meydana geldi. İşte son dakika haberinin detayları...
Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Kayserispor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
23’üncü dakikada ceza sahası dışından İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+3’üncü dakikada sağ kanatta Mert Hakan Yandaş’ın pasında topla buluşan Arda Güler topu ağlara yolladı: 0-4.
Mert Hakan'ın da ısrarına rağmen top toplayıcı çocuk topu İrfan Can'a vermeyi reddetti. Bu olayın ardından yıldız futbolcu gol sevincini farklı bir şekilde kutladı. (Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
MAÇTAN SONRA YAŞANANLARI ANLATTI
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can, şu ifadeleri kullandı:Pası aldığımda vurmadan önce gol olacağını hissettim. Bazen gollerden önce bu his geliyor. Eşim ne zamandır bu golü bekliyordu, küçük kardeşimiz sevinmem için topu vermedi. Bu golüm eşime ve doğacak çocuğuma armağan olsu