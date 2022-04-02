Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu! Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti! İrfan Can Kahveci golden sonra...

MAÇTAN SONRA YAŞANANLARI ANLATTI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can, şu ifadeleri kullandı:Pası aldığımda vurmadan önce gol olacağını hissettim. Bazen gollerden önce bu his geliyor. Eşim ne zamandır bu golü bekliyordu, küçük kardeşimiz sevinmem için topu vermedi. Bu golüm eşime ve doğacak çocuğuma armağan olsu