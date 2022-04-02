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FenerbahçeKayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu! Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti! İrfan Can Kahveci golden sonra...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu! Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti! İrfan Can Kahveci golden sonra...
• 02 Nisan 2022 - 18:52 • Son Güncelleme:

Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu! Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti! İrfan Can Kahveci golden sonra...

Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor deplasmanına çıktı. Sarı - lacivertliler, müsabakadan Miha Zajc, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in golleriyle 4-0'lık üstünlükle ayrıldı. Ligde oynadığı son 7 maçta 6. galibiyetini alan Fenerbahçe, maç fazlasıyla ikinci sıraya yükselerek Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Sarı - lacivertlilerde 3. golü atan İrfan Can Kahveci'nin gol vuruşu, karşılaşmaya damgasını vurdu Öte yandan maçta ilginç bir an yaşandı. İrfan Can Kahveci'nin attığı müthiş gol sonrası sahalarda ender yaşanan bir olay meydana geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

• 02 Nisan 2022 - 18:52 • Son Güncelleme:
1Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...
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Süper Lig'de 31. hafta mücadelesinde Kayserispor ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

2Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

16’ncı dakikada sol kanattan ceza sahası içine kullanılan serbest vuruşta Novak’ın kafa ile vurduğu topu kaleci Lung çeldi. Ardından boşta kalan topta Serdar Aziz’in pasıyla arka direkte topla buluşan Zajc topu ağlara yolladı: 0-1.

3Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

23’üncü dakikada ceza sahası dışından İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

4Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

24’üncü dakikada Kayserispor yarı sahasından çıkmayan çalışan Carole topu Crespo’ya kaptırdı. Crespo’nun pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş’ın şutunu kaleci Lung çeldi. Devamında boşta kalan topa Rossi vurmak istedi. Rossi’den seken top Zajc’ın önünde kaldı. Zajc’ın kaleye vuruşu auta gitti.

5Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

30’uncu dakikada ceza sahası İrfan Can Kahveci’nin arapasında topla buluşan ve ceza sahası içine giren Rossi’nin şutunu kaleci Lung kurtardı.

6Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

37’nci dakikada kaleye yaklaşık 30 metre uzaklıktan serbest vuruş kullanan Emrah Başsan’ın şutunu kaleci Altay Bayındır parmaklarının ucuyla kurtardı.

7Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

45’inci dakikada sağ kanatta İrfan Can Kahveci’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin şutu ağlarla buluştu: 0-2.

8Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

54’üncü dakikada Osayi-Samuel’in pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin uzaktan şutu ağlarla buluştu: 0-3.

9Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

59’uncu dakikada sağ kanatta Emrah Başsan’ın ortasında topla buluşan Mustafa Pektemek’in kafa ile vuruşu yandan auta gitti.

10Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

74’üncü dakikada sol kanattan Pelkas’ın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Serdar Dursun’un şutunu kaleci Lung kurtardı.

11Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

90+3’üncü dakikada sağ kanatta Mert Hakan Yandaş’ın pasında topla buluşan Arda Güler topu ağlara yolladı: 0-4.

12Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

Öte yandan İrfan Can Kahveci'nin attığı müthiş gol sonrası sahalarda ender yaşanan bir olay meydana geldi.

13Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

İrfan Can, ceza sahası dışından attığı müthiş golle takımını 3-0 öne geçirdi. Golü atar atmaz kale arkasındaki top toplayıcıya koşan İrfan Can istediğini alamadı. (Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

14Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

Mert Hakan'ın da ısrarına rağmen top toplayıcı çocuk topu İrfan Can'a vermeyi reddetti. Bu olayın ardından yıldız futbolcu gol sevincini farklı bir şekilde kutladı. (Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

15İRFAN CANA ÖVGÜ

İRFAN CAN'A ÖVGÜ

Sarı-lacivertli taraftarlar, İrfan'ın uzak mesafeden attığı gol sebebiyle de sosyal medyadan çok sayıda övgü mesajlar paylaştı.

16YERİNİ ARDA GÜLERE BIRAKTI

YERİNİ ARDA GÜLER'E BIRAKTI

27 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada yerini Arda Güler'e bıraktı ve karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlamış oldu.

17MAÇTAN SONRA YAŞANANLARI ANLATTI

MAÇTAN SONRA YAŞANANLARI ANLATTI

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan İrfan Can, şu ifadeleri kullandı:Pası aldığımda vurmadan önce gol olacağını hissettim. Bazen gollerden önce bu his geliyor. Eşim ne zamandır bu golü bekliyordu, küçük kardeşimiz sevinmem için topu vermedi. Bu golüm eşime ve doğacak çocuğuma armağan olsu

18Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

Ligde 7 maçtır kaybetmeyen ve son 3 maçının Fenerbahçe, puanını 56'ya yükseltti. Üst üste 5. maçında da sahadan yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 38 puanda kaldı.

19Kayserispor-Fenerbahçe maçına damga vurdu Ne yaptıysa olmadı, Top toplayıcı çocuk şoke etti İrfan Can Kahveci golden sonra...

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