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Beşiktaşİşte Valerien İsmael'in ilk transfer bombası! 2.Lig'den alıp getirecek
HaberlerBeşiktaş Haberleri İşte Valerien İsmael'in ilk transfer bombası! 2.Lig'den alıp getirecek
• 06 Nisan 2022 - 09:02 • Son Güncelleme:

İşte Valerien İsmael'in ilk transfer bombası! 2.Lig'den alıp getirecek

Trabzonspor maçıyla Beşiktaş kariyerine start veren ve ilk karşılaşmasında bir hayli hırslı, arzulu görünen Valerien İsmail'in transfer listesi yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İşte Fransız teknik adamın Ahmet Nur Çebi'den ilk talebi...

• 06 Nisan 2022 - 09:02 • Son Güncelleme:
1İşte Valerien İsmaelin ilk transfer bombası 2.Ligden alıp getirecek
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Valerien İsmael ile yeni bir sistem içine giren siyah-beyazlılar, Fransız hocanın yeni sistemine göre transferler yapacak.

2İşte Valerien İsmaelin ilk transfer bombası 2.Ligden alıp getirecek

Fotomaç'ın haberine göre; Valerien İsmael de 3-43 sistemine uygun olan oyuncuların kadrosuna katılmasını istiyor. İsmael'in stoper için istediği isimlerin başında ise Milos Veljkovic geliyor.

3İşte Valerien İsmaelin ilk transfer bombası 2.Ligden alıp getirecek

İngiliz basınında yer alan haberde İsmael'in bu transferde ısrarcı olduğu iddia edildi. Almanya Bundesliga ekibi Werder Bremen'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

4İşte Valerien İsmaelin ilk transfer bombası 2.Ligden alıp getirecek

1.88 boyundaki Sırp stoper profesyonel kulüp kariyerinde 177 maçta görev yaptı. Bu periyotta 4 gol atan, 3 de asist yapan Veljkovic, toplamda 7 gole direkt katkı sağladı.

5İşte Valerien İsmaelin ilk transfer bombası 2.Ligden alıp getirecek

Beşiktaş’a geldikten sonraki ilk sınavına Süper Lig lideri Trabzonspor’un karşısında çıkan Fransız teknik adam Valerien Ismael maç sonrasında soyunma odasında yaptığı konuşmada öğrencilerine skor olarak olmasa da oyun olarak iyi bir başlangıç yaptıklarını ve kalan haftalarda devamının geleceğini söylediği bildirildi.

6İşte Valerien İsmaelin ilk transfer bombası 2.Ligden alıp getirecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael’in lider Trabzonspor ile pazar akşamı berabere kaldıkları dev müsabakadan sonra siyah-beyazlı yöneticilerle görüş alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı. Takımın genel performansı ve kadroyla ilgili ilk tespitlerini yöneticilerle paylaşan Fransız çalıştırıcının, özellikle gol bölgesindeki sıkıntıların altını çizdiği aktarıldı.

7İşte Valerien İsmaelin ilk transfer bombası 2.Ligden alıp getirecek

Güçlü bir kadroya sahip olduklarını kaydeden Ismael’in, “Takım gelecek adına iyi sinyaller verdi. Önümüzdeki günlerde oyun ve fiziksel seviyemizin yükseleceğine inanıyorum. Şu an tek problem gol bölgesinde yaşanıyor. Sorunu çözmek için gereken çalışmaları yapacağız” dediği öğrenildi. Ismael’in kalan 7 maçta tüm forvetlere şans vereceği de vurgulandı.

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Miralem Pjanic, yaklaşık iki ay sonra sahalara geri döndü. En son Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Göztepe karşısında oynayan Bosnalı tecrübeli futbolcu, 10 Şubat’taki maçtan bu yana ilk kez Trabzonspor deplasmanında formasını terletti. Maça kulübede başlayan orta saha, 75. dakikada Can Bozdoğan’ın yerine girdi. Uzatmalar da dahil kalan 20 dakika görev yapan Pjanic sadece 9 kez topla buluşabildi. 5 pas denemesinde %60 isabet sağlayan tecrübeli futbolcu hücum anlamında bir katkı sağlayamazken girdiği 6 ikili mücadelenin ise birini kazandı.

9İşte Valerien İsmaelin ilk transfer bombası 2.Ligden alıp getirecek

Trabzonspor maçında Siopis’e tokat attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart gören Cyle Larin, PFDK’ya sevk edildi. Disiplin Talimatı’nın “Kural Dışı Hareketler” başlıklı 43. maddesi doğrultusunda sevk işlemi yapılan Kanadalı golcü 2-6 maç arası ceza alacak.

10İşte Valerien İsmaelin ilk transfer bombası 2.Ligden alıp getirecek

Beşiktaş Kulübü, Onursal Başkan Süleyman Seba için özel bir video paylaştı. 5 Nisan 1926 tarihinde dünyaya gelen Seba için siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda, “İyi ki doğdun, seni hiçbir zaman unutmayacağız, sonsuza dek kalbimizdesin. #SüleymanSeba” ifadeleri kullanıldı. Efsane Başkan Süleyman Seba, 13 Ağustos 2014’te 88 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı.

11İşte Valerien İsmaelin ilk transfer bombası 2.Ligden alıp getirecek

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi dün öğle saatlerinde sürpriz bir biçimde İsviçre’ye uçtu. Cenevre’ye giden Başkan Çebi’nin daha sonra UEFA yetkilileriyle görüşmek için Nyon’a geçtiği aktarıldı. Çebi’nin siyah-beyazlı kulübün gündemindeki finansal konularla ilgili UEFA temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.

12İşte Valerien İsmaelin ilk transfer bombası 2.Ligden alıp getirecek

 

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