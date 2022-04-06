İşte Valerien İsmael'in ilk transfer bombası! 2.Lig'den alıp getirecek

Miralem Pjanic, yaklaşık iki ay sonra sahalara geri döndü. En son Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Göztepe karşısında oynayan Bosnalı tecrübeli futbolcu, 10 Şubat’taki maçtan bu yana ilk kez Trabzonspor deplasmanında formasını terletti. Maça kulübede başlayan orta saha, 75. dakikada Can Bozdoğan’ın yerine girdi. Uzatmalar da dahil kalan 20 dakika görev yapan Pjanic sadece 9 kez topla buluşabildi. 5 pas denemesinde %60 isabet sağlayan tecrübeli futbolcu hücum anlamında bir katkı sağlayamazken girdiği 6 ikili mücadelenin ise birini kazandı.