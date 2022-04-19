İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euro'ydu! FLAŞ GELİŞME! 30 m.euro'yu masaya koydular
Fenerbahçe'de gösterdikleri süper performansla Avrupa devlerini peşinden koşturan ve piyasa değerlerini toplamda 30 milyon euro'lara kadar çıkan iki yıldız futbolcunun son durumları Ali Koç'u bir hayli memnun ediyor. Sarı lacivertli yöneticilerin 2.2 ve 508 bin euro'ya transfer ettikleri oyuncuların değerlerini 10 kattan fazlaya çıkarması camiada bayram havası estiriyor.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde son dönemde müthiş bir ivme yakalayan Fenerbahçe seriye bağladı. Sarı-lacivertli ekip son olarak konuk ettiği Göztepe'yi 2-0'lık skorla yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.
Sarı-lacivertli takımın yıldızlarına büyük rağbet var. Altay Bayındır, Kim Min Jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, Arda Güler... Sarı-lacivertli oyuncular Avrupalı kulüpler tarafından yakın takibe alındı.
Son olarak Serie A ekibi Torino, Attila Szalai için harekete geçti. İtalyan ekibinin en önemli isimlerinden biri olan savunma oyuncusu Bremer, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bordo-Beyazlılar’ın, Brezilyalı yıldızın yerini doldurmak için düşündüğü ilk isimlerden birinin Szalai olduğu öne sürüldü.
Macar oyuncu bu sezon özellikle son haftalarda ilk 11’deki yerini kaybetti. Yönetimin de bu yaz döneminde Kim yerine ilk etapta 24 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi. Torino’nun yıldız futbolcu için ilk teklifinin 15 milyon euro olması bekleniyor. Fenerbahçe’nin ise kapıyı 20 milyon eurodan açacağı öğrenildi. İtalyan ekibi, Bremer’in satacağı rakama göre teklifini daha da artırabilir.
Fenerbahçe'nin ligdeki yükselişi sürerken, performansı artan oyuncularla ilgili transfer dedikodularının da ardı arkası kesilmiyor. Kim Min-Jae, Crespo, Arda Güler ve Szalai gibi isimler için ünlü takımların scoutları Kadıköy yollarını aşındırırken, Bright Osayi- Samuel de yükselen formuyla radara girdi.
Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon devre arasında Queens Park Rangers takımından transfer olan kanat oyuncusu, ülkesinde dikkat çekmeye başladı. İngiliz futbolcunun son Göztepe maçında da Premier Lig ekipleri adına çalışan scoutlar tarafından izlendiği öğrenildi.
ŞU ANDA EN AZ 10 MİLYON EURO
Osayi-Samuel'in özellikle sağ bekte artan performansı oyuncunun piyasasını oluşturdu. Atletik özellikleri ile öne çıkan 24 yaşındaki futbolcu, devamlılığıyla da tam not aldı. Takip altında olmasına rağmen Fenerbahçe'ye henüz oyuncuyla ilgili bir teklif gelmedi. Ancak başka isimler beklenirken sürpriz şekilde Bright sarı-lacivertlilerden ilk satılacak isim olabilir.