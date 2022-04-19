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Süper Ligİkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euro'ydu! FLAŞ GELİŞME! 30 m.euro'yu masaya koydular
HaberlerSüper Lig Haberleri İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euro'ydu! FLAŞ GELİŞME! 30 m.euro'yu masaya koydular
• 19 Nisan 2022 - 11:24 • Son Güncelleme:

İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euro'ydu! FLAŞ GELİŞME! 30 m.euro'yu masaya koydular

Fenerbahçe'de gösterdikleri süper performansla Avrupa devlerini peşinden koşturan ve piyasa değerlerini toplamda 30 milyon euro'lara kadar çıkan iki yıldız futbolcunun son durumları Ali Koç'u bir hayli memnun ediyor. Sarı lacivertli yöneticilerin 2.2 ve 508 bin euro'ya transfer ettikleri oyuncuların değerlerini 10 kattan fazlaya çıkarması camiada bayram havası estiriyor.

• 19 Nisan 2022 - 11:24 • Son Güncelleme:
1İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euroydu FLAŞ GELİŞME 30 m.euroyu masaya koydular
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Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde son dönemde müthiş bir ivme yakalayan Fenerbahçe seriye bağladı. Sarı-lacivertli ekip son olarak konuk ettiği Göztepe'yi 2-0'lık skorla yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı.

2İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euroydu FLAŞ GELİŞME 30 m.euroyu masaya koydular

Trabzonspor beraberliğinin ardından Alanyaspor'u (D) 5-2, Konyaspor'u 2-1, Kayserispor'u (D) 4-0 ve derbide G.Saray'ı 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip ikincilik yarışında avantajı eline geçirdi.

3İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euroydu FLAŞ GELİŞME 30 m.euroyu masaya koydular

Sarı-lacivertli takımın yıldızlarına büyük rağbet var. Altay Bayındır, Kim Min Jae, Attila Szalai, Miguel Crespo, Miha Zajc, Arda Güler... Sarı-lacivertli oyuncular Avrupalı kulüpler tarafından yakın takibe alındı.

4İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euroydu FLAŞ GELİŞME 30 m.euroyu masaya koydular

Son olarak Serie A ekibi Torino, Attila Szalai için harekete geçti. İtalyan ekibinin en önemli isimlerinden biri olan savunma oyuncusu Bremer, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Bordo-Beyazlılar’ın, Brezilyalı yıldızın yerini doldurmak için düşündüğü ilk isimlerden birinin Szalai olduğu öne sürüldü.

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Macar oyuncu bu sezon özellikle son haftalarda ilk 11’deki yerini kaybetti. Yönetimin de bu yaz döneminde Kim yerine ilk etapta 24 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi. Torino’nun yıldız futbolcu için ilk teklifinin 15 milyon euro olması bekleniyor. Fenerbahçe’nin ise kapıyı 20 milyon eurodan açacağı öğrenildi. İtalyan ekibi, Bremer’in satacağı rakama göre teklifini daha da artırabilir.

6İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euroydu FLAŞ GELİŞME 30 m.euroyu masaya koydular

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 30 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

7İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euroydu FLAŞ GELİŞME 30 m.euroyu masaya koydular

Fenerbahçe'nin ligdeki yükselişi sürerken, performansı artan oyuncularla ilgili transfer dedikodularının da ardı arkası kesilmiyor. Kim Min-Jae, Crespo, Arda Güler ve Szalai gibi isimler için ünlü takımların scoutları Kadıköy yollarını aşındırırken, Bright Osayi- Samuel de yükselen formuyla radara girdi.

8İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euroydu FLAŞ GELİŞME 30 m.euroyu masaya koydular

Sabah Gazetesi'nden Volkan Demir'in haberine göre; Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon devre arasında Queens Park Rangers takımından transfer olan kanat oyuncusu, ülkesinde dikkat çekmeye başladı. İngiliz futbolcunun son Göztepe maçında da Premier Lig ekipleri adına çalışan scoutlar tarafından izlendiği öğrenildi.

9ŞU ANDA EN AZ 10 MİLYON EURO

ŞU ANDA EN AZ 10 MİLYON EURO

Osayi-Samuel'in özellikle sağ bekte artan performansı oyuncunun piyasasını oluşturdu. Atletik özellikleri ile öne çıkan 24 yaşındaki futbolcu, devamlılığıyla da tam not aldı. Takip altında olmasına rağmen Fenerbahçe'ye henüz oyuncuyla ilgili bir teklif gelmedi. Ancak başka isimler beklenirken sürpriz şekilde Bright sarı-lacivertlilerden ilk satılacak isim olabilir.

10İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euroydu FLAŞ GELİŞME 30 m.euroyu masaya koydular

Pereira döneminde kanat beke dönüştürülen oyuncu, İsmail Kartal döneminde çoğunlukla sağ bekte kullanıldı. İngiliz kanat oyuncusu, 13 maçlık İsmail Kartal döneminde, ligdeki maçların tamamında 11 oynayan tek isim olma özelliği taşıyor.

11İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euroydu FLAŞ GELİŞME 30 m.euroyu masaya koydular

Osayi, sağ bekte oynaması ile ilgili olarak, "Benim için de değişik bir tecrübe. Bu mevki üzerine çalışırsam gelecekte devam edeceğim görevim olabilir" yorumunu yapmıştı.

12İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euroydu FLAŞ GELİŞME 30 m.euroyu masaya koydular

Bu sezon 40 resmi maçta 3130 dakika Fenerbahçe forması giyen Osayi, 2 gol-5 asistle takıma katkı verdi. 1 gol-3 asist 28 kez oynadığı Süper Lig'de, 1 gol-1 asist Türkiye Kupası'nda, 1 asist de Konferans Ligi'nde geldi. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek.

13İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euroydu FLAŞ GELİŞME 30 m.euroyu masaya koydular

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İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euro'ydu! FLAŞ GELİŞME! 30 m.euro'yu masaya koydular

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