İkisinin toplam maliyeti 2.7 m.euro'ydu! FLAŞ GELİŞME! 30 m.euro'yu masaya koydular

Macar oyuncu bu sezon özellikle son haftalarda ilk 11’deki yerini kaybetti. Yönetimin de bu yaz döneminde Kim yerine ilk etapta 24 yaşındaki oyuncuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi. Torino’nun yıldız futbolcu için ilk teklifinin 15 milyon euro olması bekleniyor. Fenerbahçe’nin ise kapıyı 20 milyon eurodan açacağı öğrenildi. İtalyan ekibi, Bremer’in satacağı rakama göre teklifini daha da artırabilir.