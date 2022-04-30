Gerrard 25 milyon euro'yu masanın üstüne koydu! G.Saray'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor
Daha önce birkaç kez Luyindama için zemin yoklayan Aston Villa'nın Kongolu stoperden vazgeçip Galatasaray'ın bir başka yıldızına göz dikmesi camiada heyecan yarattı. Sezon başında Fatih Terim'in transfer ettirdiği milli futbolcunun sözleşmesine yer alan 25 milyon euro'ya serbest kalır maddesi İngilizleri harekete geçirdi.
İngiliz basını, Aston Villa'nın gelecek sezonun transfer planlamasını yaptığını ve Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson'a gözünü diktiğini duyurdu.
Futbola nasıl başladığını okurlarımıza kısaca özetler misin? Seni futbola teşvik eden birileri ya da herhangi bir olay oldu mu?
Futbola başlamamda etkili olan, beni teşvik eden abimdi. Her çocuk gibi ben de ilk olarak sokakta oynamaya başladım. Abim tabii bana çok yardımcı oluyordu. Benden 7 yaş büyük. Beraber de oynuyorduk, mahalle maçlarında beni araya alıyordu. Hep özel olarak ilgileniyordu, tabii içimdeki futbol sevgisi de çok fazlaydı. Dediğim gibi beni futbola abim teşvik etti, futboldaki gelişimimin her noktasında da o vardı. Gelişimime çok büyük katkı sağladı.
Galatasaray'ı seçerken Galatasaraylı mıydın, yoksa olaya tamamen profesyonel mi baktın?
Ben aslında seçmedim. Galatasaray beni isteyince diğer tüm kapıları kapatmış oldum. Birçok takım ile görüşüyorduk o sırada, sonra bir gün menajerim aradı. Galatasaray'ın bana bir ilgisi olduğunu, Abdurrahim Albayrak'ın arayıp durumumu sorduğunu söyledi. Ben o an donup kalmıştım. Benim için tek bir hedef vardı artık Erzurum'dan ayrılıp bir an önce Galatasaray'da olmak istiyordum. Herkes biliyor bunu, çocukluktan beri hayalim Galatasaray'da oynamaktı. Şu anda burada olduğum ve bu hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İki senedir özellikle savunmanın önünde oynuyorum ve tek oynuyorum, mevkii olarak tekim. Benim orayı bırakıp öne çıkma şansım çok düşük. İki kişi oynasak biri kalır diğeri gider. Ama tek olunca olmuyor. Simdi yaptığın her hata göze çarpıyor. Atak kesmişin, yeni bir atak başlatmışsın, ters top atmışsın gibi şeyler gözükmemeye başlıyor. Mesela, dünyanın en iyi orta sahalarından biri Sergio Busquets'e bakalım. Senede kaç tane golü vardır ki..
Bir röportajında Selçuk İnan'ın da gelişiminde büyük payı olduğunu söylemiştin... Neler öğrendin Selçuk'tan?
Ben iyi bir Galatasaraylıyım ve kendisini oynadığı dönemde izleyen ve takip eden benim gibi her genç futbolcunun idolüdür Selçuk İnan... Orta saha oynadığım için de benim direkt olarak örnek aldığım kişiydi. Hem karakteri hem de oyun açısından. Tabii Selçuk abi Galatasaray ve milli takımda oynadığı dönemde bir orta saha oyuncusundan olan beklentiyi skor ve oyun anlamında bambaşka seviyeye çıkardı. Kendime idol olarak seçtiğim biri ile aynı takımda bulunmak benim için büyük bir şanstı. Kendisinden öğrenebileceğim çok şey olduğunu düşünüyordum. Önce futbolcu olarak, sonrasında da hoca olarak bana çok yardımcı oldu. Neler yapmam gerektiği yönünde hep öğretici oldu. Sadece saha içinde değil, saha dışında da nasıl davranmam gerektiğini bana hep anlattı.
Dome Hoca ile de gayet iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Taktik olarak da aslında istediklerini yapmaya çalışıyoruz, güveniyoruz o taktiğe de ama zor bir dönemde geldi. Çok fazla zamanı yoktu hocanın bu nedenle eleştiriliyor. Ama zamanı olsaydı çok daha iyi sonuçlar alınıp çok daha başarılı olurduk diye düşünüyorum.
Sivas maçında 100. kez sarı-kırmızılı formayı giyeceksin. Bir yanda eleştiriler var bir yandan da bu eleştirileri çürütecek türden böylesine önemli bir başarı var. Sen bu konu ile ilgili neler söylemek istersin?
Öncelikle şunu söylemeliyim Galatasaray forması ile 100. maçıma çıkacak olmak benim için büyük bir onur ve şereftir. Böyle büyük bir camiada 100 maç gibi bir seviyeye ulaşmanın da kolay bir şey olmadığını belirtmek istiyorum. Galatasaray'da ikinci olmak ya da kupasız kapatılan bir sezon kesinlikle başarısızlıktır. Bu durum da muhakkak ki eleştirileri de beraberinde getirecektir. Bu sezon istediğimiz gibi gitmedi, Avrupa'da daha iyiydik ama lig ve Türkiye Kupası anlamında işler hiç de iyi gitmedi. Tabii yeni bir takımız, yeni bir yapılanma söz konusuydu bunlar da etkendi. Böyle bir yola giriliyorsa sabırlı olmak gerekiyor. Ama tekrar ediyorum Galatasaray'da kupasız kapatılan her sezon başarısız geçirilmiş bir sezondur. Eleştiriler olacaktır. ben yapıcı eleştirilere her zaman açığım. Yaptığım hatalar varsa da kabul ederim.
Hoca benden gol ya da asist beklemiyor. Kendisi ile yaptığımız konuşmalarda da benden memnun olduğunu ve beklentilerini karşıladığımı dile getiriyor. Aslında bir futbolcudan ne bekliyorsunuz ona bakmak lazım. Futbol zaten hata oyunu ve herkes hata yapıyor. Benim sezon başından beri yaptığım birkaç hata var ve ne yazık ki onlar golle sonuçlandı. Tamam ama herkes hata yapıyor ki, takım olarak bu durumdayız. Ben Galatasaray'a geldiğimden beri kendimi oyun olarak hep bir yükseliş içerisinde görüyorum. Bu performansım Milli Takım'a seçilmeme de etki oldu. Mart 2021'de Hollanda gibi önemli bir rakiple oynadığımız ve 4-2 kazandığımız maçta ilk kez milli formayı giymem de aslında yükseliş içinde olduğumun bir örneğidir benim için. Berkan'a yapılan eleştiriler ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Takıma yeni geldi. Kulüp ona bir yatırım yaptı. Takım olarak. kendisine çok güveniyoruz. Aynı şekilde yeni gelen Alexandru Cicaldau'ya da takım olarak çok güveniyoruz. Hepsi çok iyi oyuncular, ama takım olarak iyi bir sezon geçirmediğimiz için psikolojik olarak etkilenme oluyor. Bu da zaman zaman performansı etkileyebiliyor. Ama biz inanıyorum ki seneye her şey daha farklı ve iyi olacak. Bunun için çok çalışacağız.
Bu sezon iki farklı teknik adam ile çalıştınız..
Fatih Terim, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörüdür... Bu benim açımdan tartışmaya kapalı bir durum. Fatih Hoca ile 2,5 sene çalıştım. Kendisinden çok fazla şey öğrendim. Yerlisi olsun, yabancısı olsun Fatih Hoca'nın tüm oyunculara çok büyük katkısı vardı. Fatih Hoca ayrıldı, Domenec Torrent geldi. İnsanlar bir kıyaslama yarışına girdiler. Ben kesinlikle öyle bir kıyaslama yapmayacağım. Çünkü ikisi de bambaşka hocalar. Fatih Hoca Türkiye tarihinin en iyi hocasıdır. Torrent de kariyerli, oldukça başarılı bir hocadır. Tabii ki tarz olarak farklılıklar var. Ama ben Dome Hoca ile de gayet iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Taktik olarak da aslında istediklerini yapmaya çalışıyoruz. O taktiğe de güveniyoruz ama zor bir dönemde geldi. Çok fazla zamanı yoktu hocanın. Bu nedenle eleştiriliyor. Ama zamanı olsaydı çok daha iyi sonuçlar alınır, çok daha başarılı olurduk diye düşünüyorum.