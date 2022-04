Gerrard 25 milyon euro'yu masanın üstüne koydu! G.Saray'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor

Galatasaray'ı seçerken Galatasaraylı mıydın, yoksa olaya tamamen profesyonel mi baktın?

Ben aslında seçmedim. Galatasaray beni isteyince diğer tüm kapıları kapatmış oldum. Birçok takım ile görüşüyorduk o sırada, sonra bir gün menajerim aradı. Galatasaray'ın bana bir ilgisi olduğunu, Abdurrahim Albayrak'ın arayıp durumumu sorduğunu söyledi. Ben o an donup kalmıştım. Benim için tek bir hedef vardı artık Erzurum'dan ayrılıp bir an önce Galatasaray'da olmak istiyordum. Herkes biliyor bunu, çocukluktan beri hayalim Galatasaray'da oynamaktı. Şu anda burada olduğum ve bu hayali gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. İki senedir özellikle savunmanın önünde oynuyorum ve tek oynuyorum, mevkii olarak tekim. Benim orayı bırakıp öne çıkma şansım çok düşük. İki kişi oynasak biri kalır diğeri gider. Ama tek olunca olmuyor. Simdi yaptığın her hata göze çarpıyor. Atak kesmişin, yeni bir atak başlatmışsın, ters top atmışsın gibi şeyler gözükmemeye başlıyor. Mesela, dünyanın en iyi orta sahalarından biri Sergio Busquets'e bakalım. Senede kaç tane golü vardır ki..