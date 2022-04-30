Gerrard 25 milyon euro'yu masanın üstüne koydu! G.Saray'ın yıldızı Premier Lig'e gidiyor

Hoca benden gol ya da asist beklemiyor. Kendisi ile yaptığımız konuşmalarda da benden memnun olduğunu ve beklentilerini karşıladığımı dile getiriyor. Aslında bir futbolcudan ne bekliyorsunuz ona bakmak lazım. Futbol zaten hata oyunu ve herkes hata yapıyor. Benim sezon başından beri yaptığım birkaç hata var ve ne yazık ki onlar golle sonuçlandı. Tamam ama herkes hata yapıyor ki, takım olarak bu durumdayız. Ben Galatasaray'a geldiğimden beri kendimi oyun olarak hep bir yükseliş içerisinde görüyorum. Bu performansım Milli Takım'a seçilmeme de etki oldu. Mart 2021'de Hollanda gibi önemli bir rakiple oynadığımız ve 4-2 kazandığımız maçta ilk kez milli formayı giymem de aslında yükseliş içinde olduğumun bir örneğidir benim için. Berkan'a yapılan eleştiriler ile ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Takıma yeni geldi. Kulüp ona bir yatırım yaptı. Takım olarak. kendisine çok güveniyoruz. Aynı şekilde yeni gelen Alexandru Cicaldau'ya da takım olarak çok güveniyoruz. Hepsi çok iyi oyuncular, ama takım olarak iyi bir sezon geçirmediğimiz için psikolojik olarak etkilenme oluyor. Bu da zaman zaman performansı etkileyebiliyor. Ama biz inanıyorum ki seneye her şey daha farklı ve iyi olacak. Bunun için çok çalışacağız.