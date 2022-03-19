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GalatasarayGalatasaray'ın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui affını istedi! Kadrodan çıkarıldı...
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui affını istedi! Kadrodan çıkarıldı...
• 19 Mart 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:

Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui affını istedi! Kadrodan çıkarıldı...

Gaziantep maçına hazırlanan Galatasaray'da uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui, flaş bir hamlede bulundu. Tecrübeli sağ bekin milli ara öncesi af talebi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..

• 19 Mart 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
1Galatasarayın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui affını istedi Kadrodan çıkarıldı...
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Ailesiyle birlikte geçtiğimiz yıl yılbaşını kutlarken talihsiz bir kaza yaşayan Omar Elabdellaoui, Galatasaray'da uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Tecrübeli sağ bekin, milli ara öncesinde af talebinde bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

2Süper Ligde 279 dakika oynadı

Süper Lig'de 279 dakika oynadı

Galatasaray'ın Avrupa kadrosuna eklemediği Omar Elabdellaoui, bu sezon toplamda 4 maçta sahaya çıktı. 30 yaşındaki Norveçli sağ bek 279 dakika sahada kaldı. Tecrübeli oyuncu bu müsabakalarda 1 sarı kart gördü.

3Norveç Milli Takımından affını istedi

Norveç Milli Takımı'ndan affını istedi

Omar Elabdellaoui, uzun bir aradan sonra davet edildiği Norveç Milli Takımı’ndan affını istedi. Omar, Slovakya ve Ermenistan maçları için çağrıldığı aday kadrodan çıkarıldı.

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'Rutin bir kontrolden geçecek'

Norveç Futbol Federasyonu (NFF) tarafından dün yayınlanan basın bildirisinde, "Omar Elabdellaoui, bir havai fişek kazasında gözünü yaraladıktan sonra birkaç göz ameliyatı geçirdi ve önümüzdeki hafta son ameliyatın ardından rutin bir kontrolden geçecek. Kontrolü milli maçlar sonrasına ertelemek için girişimlerde bulundu. Ancak ne yazık ki bu mümkün olmadı. Bu nedenle Pazartesi günü başlayacak olan milli takım kampı nedeniyle affını istemek zorunda kaldı" denildi.

5Galatasarayın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui affını istedi Kadrodan çıkarıldı...

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