• 19 Mart 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
Galatasaray'ın Norveçli yıldızı Omar Elabdellaoui affını istedi! Kadrodan çıkarıldı...
Gaziantep maçına hazırlanan Galatasaray'da uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Omar Elabdellaoui, flaş bir hamlede bulundu. Tecrübeli sağ bekin milli ara öncesi af talebi gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları..
• 19 Mart 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
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Ailesiyle birlikte geçtiğimiz yıl yılbaşını kutlarken talihsiz bir kaza yaşayan Omar Elabdellaoui, Galatasaray'da uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Tecrübeli sağ bekin, milli ara öncesinde af talebinde bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...
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'Rutin bir kontrolden geçecek'
Norveç Futbol Federasyonu (NFF) tarafından dün yayınlanan basın bildirisinde, "Omar Elabdellaoui, bir havai fişek kazasında gözünü yaraladıktan sonra birkaç göz ameliyatı geçirdi ve önümüzdeki hafta son ameliyatın ardından rutin bir kontrolden geçecek. Kontrolü milli maçlar sonrasına ertelemek için girişimlerde bulundu. Ancak ne yazık ki bu mümkün olmadı. Bu nedenle Pazartesi günü başlayacak olan milli takım kampı nedeniyle affını istemek zorunda kaldı" denildi.
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