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GalatasarayGalatasaray'da bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke! 'Rezil, utanç verici'
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke! 'Rezil, utanç verici'
• 31 Mart 2022 - 20:55 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke! 'Rezil, utanç verici'

Sezon başında Rosier'e talip olan fakat yıldız futbolcuyu Beşiktaş'tan koparamayan Galatasaray Boey'i Celtic'in elinden kapmıştı. İngiltere'de yapılan bir haberde İskoç taraftarların Boey'e öfke kustuğu belirtilirken, bu gelişmeler haricinde sarı kırmızılı kulüpte bir de ayrılığın yaşanması camiada dikkat topladı

• 31 Mart 2022 - 20:55 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke Rezil, utanç verici
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Sacha Boey İngiltere'de gündeme oturdu. Galatasaray'ın sezon başında 1,15 milyon euro karşılığında Rennes'den transfer ettiği Sacha Boey'un transfer sürecinde yaşananlar yeniden hatırlatıldı.

2Galatasarayda bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke Rezil, utanç verici

Sacha Boey'un Celtic'e imza atmak üzereyken Galatasaray'ın araya girdiği ve oyuncunun Sarı-Kırmızılıları tercih ettiğinden bahsedildi. Sacha Boey'un Galatasaray'ı seçme sebebi olarak 'daha büyük kulüp' ifadelerini kullanması tekrar gündeme getirildi.

3Galatasarayda bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke Rezil, utanç verici

Sacha Boey'un Galatasaray'a imza attığı dönemde kulübün Avrupa Ligi elemelerinde yer aldığı ifade edilirken, Süper Lig'de de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğu vurgulandı. Haberin devamında üslubunu sertleştiren İngilizler, Sarı-Kırmızılıların ilerleyen süreçte sezon boyunca rezil olduğunu ve utanç verici bir küme düşme savaşı içinde kaldığını belirtti.

4Galatasarayda bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke Rezil, utanç verici

Öte yandan Celtic'in ligde şampiyonluğu alıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek üzere olduğu vurgulanırken Sacha Boey'un yaptığı tercihin ne kadar yanlış olduğu dile getirildi.

5Galatasarayda bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke Rezil, utanç verici

Sacha Boey'un reddettiğin teklifi Josip Juranovic'in kabul ettiği ve oyuncunun şimdilerde bunun meyvelerini topladığı aktarıldı. Haberde son olarak Sacha Boey'un kararından ve Celtic'i küçümsediğinden dolayı pişman olduğu belirtildi.

6Galatasarayda bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke Rezil, utanç verici

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 15 maça çıkabilen Sacha Boey 1 gollük istatistik yakaladı. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı bulamayan 21 yaşındaki Sacha Boey'un Galatasaray ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.

7Galatasarayda bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke Rezil, utanç verici

Galatasaray'ın yüksek maaşı nedeniyle Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığı Sofiane Feghouli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yunan medyasında yer alan habere göre yıldız futbolcu, Olympiakos'un transfer radarına girdi.

8Galatasarayda bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke Rezil, utanç verici

Haberin detaylarında, gelecek sezon takımı güçlendirmek isteyen Yunan temsilcisinin şimdiden çalışmalara başladığı ve yaz transfer döneminde bombayı patlatmak istediği kaydedildi.

9Galatasarayda bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke Rezil, utanç verici

Öte yandan Galatasaray'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeyecek olmasından dolayı Feghouli'nin serbest oyuncu statüsüne geçeceği, bu nedenle Yunan ekibine bonservissiz transfer olacağı ifade edildi. Sofiane Feghouli bu sezon toplamda 29 maça çıkarken 5 gol 5 asistle oynadı.

10Galatasarayda bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke Rezil, utanç verici

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