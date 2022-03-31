Galatasaray'da bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke! 'Rezil, utanç verici'

Sacha Boey'un Galatasaray'a imza attığı dönemde kulübün Avrupa Ligi elemelerinde yer aldığı ifade edilirken, Süper Lig'de de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğu vurgulandı. Haberin devamında üslubunu sertleştiren İngilizler, Sarı-Kırmızılıların ilerleyen süreçte sezon boyunca rezil olduğunu ve utanç verici bir küme düşme savaşı içinde kaldığını belirtti.