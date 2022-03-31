Galatasaray'da bir ayrılık ve yıldız futbolcuya büyük öfke! 'Rezil, utanç verici'
Sezon başında Rosier'e talip olan fakat yıldız futbolcuyu Beşiktaş'tan koparamayan Galatasaray Boey'i Celtic'in elinden kapmıştı. İngiltere'de yapılan bir haberde İskoç taraftarların Boey'e öfke kustuğu belirtilirken, bu gelişmeler haricinde sarı kırmızılı kulüpte bir de ayrılığın yaşanması camiada dikkat topladı
Sacha Boey İngiltere'de gündeme oturdu. Galatasaray'ın sezon başında 1,15 milyon euro karşılığında Rennes'den transfer ettiği Sacha Boey'un transfer sürecinde yaşananlar yeniden hatırlatıldı.
Sacha Boey'un Galatasaray'a imza attığı dönemde kulübün Avrupa Ligi elemelerinde yer aldığı ifade edilirken, Süper Lig'de de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğu vurgulandı. Haberin devamında üslubunu sertleştiren İngilizler, Sarı-Kırmızılıların ilerleyen süreçte sezon boyunca rezil olduğunu ve utanç verici bir küme düşme savaşı içinde kaldığını belirtti.
Galatasaray'ın yüksek maaşı nedeniyle Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesini uzatmama kararı aldığı Sofiane Feghouli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yunan medyasında yer alan habere göre yıldız futbolcu, Olympiakos'un transfer radarına girdi.