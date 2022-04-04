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GalatasarayGalatasaray'da ayrılık! Burak Yılmaz'ın yerine gidiyor
HaberlerGalatasaray Haberleri Galatasaray'da ayrılık! Burak Yılmaz'ın yerine gidiyor
• 04 Nisan 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:

Galatasaray'da ayrılık! Burak Yılmaz'ın yerine gidiyor

Sezon sonunda Burak Yılmaz'la yollarını ayırması beklenen Lille'in Galatasaray'ın yıldızına kancayı attığı, Fransızların tecrübeli futbolcuyla görüşmelere başlayacağı bildirildi. İşte Galatasaray'da son dakika gelişmesi...

• 04 Nisan 2022 - 13:24 • Son Güncelleme:
1Galatasarayda ayrılık Burak Yılmazın yerine gidiyor
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Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız medyasının iddiasına göre milli futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 36 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının Türkiye olacağı belirtiliyor.

2Galatasarayda ayrılık Burak Yılmazın yerine gidiyor

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. Lille'in güç kaybetmesinin de etkisinin olduğu sezonda, milli yıldız istediği seviyeye bir türlü ulaşamadı. Sözleşmesinin de son senesine giren tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye döneceği ve futbolu ülkesinde bırakacağı belirtiliyor.

3Galatasarayda ayrılık Burak Yılmazın yerine gidiyor

Yılmaz, geçtiğimiz sezon 33 maçta 18 gol 5 asistlik performans sergilemişti. Bu sezon ise beklentilerin altında kalan milli yıldız Avrupa kupaları da dahil çıktığı 34 maçta 7 gol 4 asistlik performans gösterdi. Burak Yılmaz ligde ise sadece 4 gol atabildi.

4Galatasarayda ayrılık Burak Yılmazın yerine gidiyor

35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti. Burak Yılmaz'ın Olympique Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçilmişti. 10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan eden kuzey ekibi, Paris Saint Germain'in 3 yıllık hegemonyasına da son vermişti.

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Sezon sonu Lille'den ayrılacak olan Burak Yılmaz'ın yerine yapılacak transfer için Fransız Le10Sport bomba bir iddia ortaya attı. Habere göre Burak'ın yerine güçlü bir golcüyle doldurmak isteyen Lille, Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'i transfer edecek.

6Galatasarayda ayrılık Burak Yılmazın yerine gidiyor

Yakın dönemde Türkiye'den birçok transfer yaparak Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı gibi oyuncuları kadrosuna katan Fransız temsilcisi, bunlara bir yenisini Mostafa Mohamed'i transfer ederek gerçekleştirmek istiyor.

7Galatasarayda ayrılık Burak Yılmazın yerine gidiyor

Burak Yılmaz ile sözleşme yenilememesi ve Jonathan David'i Avrupa devlerinden birine satması beklenen Lille, Galatasaray'dan Mostafa Muhammed'i transfer ederek forvet rotasyonunda değişikliğe gitmeyi planlıyor.

8Galatasarayda ayrılık Burak Yılmazın yerine gidiyor

Habere Mostafa Mohamed'le ilgilenen tek Fransız takımı Lille değil. Son şampiyonun yanı sıra Marsilya ve Lyon da Mısırlı golcüyü yakından takip ediyor.

9Galatasarayda ayrılık Burak Yılmazın yerine gidiyor

Mısırlı golcü oyunucuyu bu sezonun başında Fransız ekibi Bordeaux, kadrosuna katmak istemiş ancak sarı-kırmızılıların Mohamed'in o dönem için bonservisini elinde bulunduran Zamalek ile satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağlayamaması sebebiyle görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

10Galatasarayda ayrılık Burak Yılmazın yerine gidiyor

Ryan Babel, giderayak formayı kaptı. 35 yaşındaki futbolcu, son maçların değişilmez ismi olurken, Karagümrük'e attığı golle Fenerbahçe maçındaki yerini garantiledi. Hollandalı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

11Galatasarayda ayrılık Burak Yılmazın yerine gidiyor

 

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