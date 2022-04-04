Galatasaray'da ayrılık! Burak Yılmaz'ın yerine gidiyor

Sezon sonu Lille'den ayrılacak olan Burak Yılmaz'ın yerine yapılacak transfer için Fransız Le10Sport bomba bir iddia ortaya attı. Habere göre Burak'ın yerine güçlü bir golcüyle doldurmak isteyen Lille, Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'i transfer edecek.