Galatasaray'da ayrılık! Burak Yılmaz'ın yerine gidiyor
Sezon sonunda Burak Yılmaz'la yollarını ayırması beklenen Lille'in Galatasaray'ın yıldızına kancayı attığı, Fransızların tecrübeli futbolcuyla görüşmelere başlayacağı bildirildi. İşte Galatasaray'da son dakika gelişmesi...
Fransa Ligue 1'de Lille forması giyen Burak Yılmaz, sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fransız medyasının iddiasına göre milli futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 36 yaşındaki oyuncunun bir sonraki durağının Türkiye olacağı belirtiliyor.
Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz bu sezona istediği gibi başlayamamıştı. Lille'in güç kaybetmesinin de etkisinin olduğu sezonda, milli yıldız istediği seviyeye bir türlü ulaşamadı. Sözleşmesinin de son senesine giren tecrübeli oyuncunun Türkiye'ye döneceği ve futbolu ülkesinde bırakacağı belirtiliyor.
35 yaşındaki forvet, Lille'de aralık ve nisan aylarının futbolcusu seçilmişti. Burak Yılmaz'ın Olympique Lyon deplasmanında serbest vuruştan attığı gol, nisan ayının en iyisi seçilmişti. 10 yıl sonra şampiyonluğunu ilan eden kuzey ekibi, Paris Saint Germain'in 3 yıllık hegemonyasına da son vermişti.
Sezon sonu Lille'den ayrılacak olan Burak Yılmaz'ın yerine yapılacak transfer için Fransız Le10Sport bomba bir iddia ortaya attı. Habere göre Burak'ın yerine güçlü bir golcüyle doldurmak isteyen Lille, Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed'i transfer edecek.