• 25 Nisan 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
FLAŞ GELİŞME! Beşiktaş'ta 5 yerli transfer birden! Biri F.Bahçe'den geliyor
Valerien İsmael'le birlikte önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı 5 yerli futbolcunun işini bitirdi. İşte Beşiktaş cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler...
• 25 Nisan 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta gelecek sezon rotasyonu geniş ve güçlü bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael ile siyah-beyazlı yönetimin sürekli dirsek temasında bulunduğu operasyonda somut adımlar atılmaya başlandı.
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Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan da Beşiktaş'a transfer olmak için hazır. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri bir hafta süre talep etti.
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