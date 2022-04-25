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BeşiktaşFLAŞ GELİŞME! Beşiktaş'ta 5 yerli transfer birden! Biri F.Bahçe'den geliyor
HaberlerBeşiktaş Haberleri FLAŞ GELİŞME! Beşiktaş'ta 5 yerli transfer birden! Biri F.Bahçe'den geliyor
• 25 Nisan 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:

FLAŞ GELİŞME! Beşiktaş'ta 5 yerli transfer birden! Biri F.Bahçe'den geliyor

Valerien İsmael'le birlikte önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı 5 yerli futbolcunun işini bitirdi. İşte Beşiktaş cephesinde yaşanan sıcak gelişmeler...

• 25 Nisan 2022 - 12:30 • Son Güncelleme:
1FLAŞ GELİŞME Beşiktaşta 5 yerli transfer birden Biri F.Bahçeden geliyor
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Beşiktaş'ta gelecek sezon rotasyonu geniş ve güçlü bir kadro kurmak için çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Valerien Ismael ile siyah-beyazlı yönetimin sürekli dirsek temasında bulunduğu operasyonda somut adımlar atılmaya başlandı.

2FLAŞ GELİŞME Beşiktaşta 5 yerli transfer birden Biri F.Bahçeden geliyor

Yeni sezonda sahadaki yabancı sayısının 7'ye inecek olması sebebiyle yerli isimlere ağırlık veren Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, temasta olduğu isimlerle anlaşmayı yapmak için takımda sözleşme görüşmelerine devam edilen oyuncuların durumunu bekliyor.

3FLAŞ GELİŞME Beşiktaşta 5 yerli transfer birden Biri F.Bahçeden geliyor

Türkiye'nin haberine göre; Yeni Malatyaspor'un kanat oyuncusu Mustafa Eskihallaç'la her konuda anlaşıldı. Transferde Malatyaspor'un isteyeceği bonservis bedeli belirleyici olacak.

4FLAŞ GELİŞME Beşiktaşta 5 yerli transfer birden Biri F.Bahçeden geliyor

Beşiktaşlı olduğunu açıkça dile getiren Alanyaspor'un sol beki Tayfur Bingöl de kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

5FLAŞ GELİŞME Beşiktaşta 5 yerli transfer birden Biri F.Bahçeden geliyor

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Ozan Tufan da Beşiktaş'a transfer olmak için hazır. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri bir hafta süre talep etti.

6FLAŞ GELİŞME Beşiktaşta 5 yerli transfer birden Biri F.Bahçeden geliyor

Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı da Beşiktaş'a gitmek için kulübünden kolaylık bekliyor.

7FLAŞ GELİŞME Beşiktaşta 5 yerli transfer birden Biri F.Bahçeden geliyor

Ligden düşen Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar da Ghezzal'ın yedeği olarak düşünülüyor. 28 yaşındaki oyuncu ailesinin de isteği üzerine siyah beyazlı formayı giymeyi çok arzuluyor.

8BEŞİKTAŞ PJANİCLE YOLLARINI AYIRIYOR

BEŞİKTAŞ PJANİC'LE YOLLARINI AYIRIYOR

İspanyol devi Barcelona, Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen ancak beklentilerin altında kalan Miralem Pjanic ile ilgili transfer kararını verdi.

9FLAŞ GELİŞME Beşiktaşta 5 yerli transfer birden Biri F.Bahçeden geliyor

aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün derlediği İspanyol basınında yer alan habere göre, Pjanic, siyah beyazlılardaki kiralık sözleşmesi sona erdiğinde Barcelona'ya geri dönecek.

10FLAŞ GELİŞME Beşiktaşta 5 yerli transfer birden Biri F.Bahçeden geliyor

Ancak Barcelona teknik direktörü Xavi'nin, 32 yaşındaki orta sahayı gelecek sezon takım kadrosuna dahil etme planının olmadığı belirtildi. Miralem Pjanic, bu sezon siyah beyazlı forma altında 35 karşılaşmada görev alırken, 4 asist kaydetti.

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12FLAŞ GELİŞME Beşiktaşta 5 yerli transfer birden Biri F.Bahçeden geliyor

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