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FenerbahçeFenerbahçe'ye tarihi piyango! Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'ye tarihi piyango! Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı
• 26 Mart 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye tarihi piyango! Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

İsmail Kartal'ın raporu Ali Koç'un onayıyla kadro dışı kalan futbolculardan Ozan Tufan'ın transferi Fenerbahçe cephesinde memnuniyetle karşılandı. 7 milyon euro'ya gitmesi beklenen Ozan için tek bir şart var o da Watford'un ligde kalacak olması!

• 26 Mart 2022 - 09:59 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeye tarihi piyango Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı
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Fenerbahçe'de flaş bir kararla kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için gözler transfere çevrildi. Sarı Lacivertliler Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

2Fenerbahçeye tarihi piyango Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

Mesut Özil'in teknik direktör İsmail Kartal ile tartışma yaşadığı iddia edildi. Ozan Tufan'ın kadro dışı kalma sebebi olarak son dönemde takımın yakalamış olduğu moral motivasyonu bozucu davranışlar gösterildi. Sarı-lacivertli kulüp bu tutumla ilgili olarak yıldız futbolcudan savunma istedi.

3Fenerbahçeye tarihi piyango Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil'le beraber kadro dışı kalan Ozan Tufan için artık gözler Watford'a çevrilecek. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralanan Ozan, devre arasında geçici olarak Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Premier Lig ekibinde forma fırsatı bulamayan tecrübeli orta sahanın sarı-lacivertlilere dönüşü de istediği gibi gitmedi.

4Fenerbahçeye tarihi piyango Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

Watford'da sadece 7 Premier Lig maçına çıkan ve skor katkısı sunamayan Ozan, Fenerbahçe'de de 6 maçta 171 dakika oynadı, gol ya da asist yapamadı.

5Fenerbahçeye tarihi piyango Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

Hem fiziksel hem de performans anlamında ciddi bir düşüş içerisinde olan 27 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizlikler taşıyor. Eğer Premier Lig'de Watford küme düşerse Ozan Tufan'ın bonservisi isteğe bağlı bir hal alacak. Ancak İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa o zaman zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Fenerbahçe 7 milyon euroluk bir bonservis elde edecek.

6Fenerbahçeye tarihi piyango Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

Şu anda milli takıma seçilmeyen, Watford'da kadroda düşünülmeyen, Fenerbahçe'de de kadro dışı kalan Ozan Tufan için 7 milyon euroluk bir bonservis sarı-lacivertliler için ciddi bir kazanç olacak.

7Fenerbahçeye tarihi piyango Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

Şu anda Premier Lig'de bitime 8 hafta kala bir maçı eksik olan Watford, 22 puanla 18. sırada yani küme düşme hattında bulunuyor. Ada basınına göre de Watford en önemli küme düşme adaylarından biri...

8Fenerbahçeye tarihi piyango Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

Watford'un önünde 17. sırada olan Everton'un 2 maç eksiğiyle 25 puanı bulunuyor. Watford'un ertelenen tek maçı da doğrudan rakibi Everton'la olacak. 20 takımlı Premier Lig'de Watford'un küme düşmemek için en azından ligi 17. sırada bitirmesi gerekecek.

9Fenerbahçeye tarihi piyango Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

Eğer Watford ligde kalırsa Ozan Tufan kariyerini kurtarma adına Premier Lig'e geri dönecek ve Avrupa'da kalacak. Fenerbahçe ise performans alamadığı ve kadro dışı bıraktığı oyuncusundan 7 milyon euro gibi bir para kazanacak.

10Fenerbahçeye tarihi piyango Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

Watford'un Premier Lig'de kalan maçları da zorlu rakiplere karşı olacak. İngiliz ekibi Everton, Liverpool, Leeds United, Brentford, Manchester City, Burnley, Crystal Palace, Leicester City ve Chelsea ile oynayacak.

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12Fenerbahçeye tarihi piyango Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

 

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