Fenerbahçe'ye tarihi piyango! Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı
İsmail Kartal'ın raporu Ali Koç'un onayıyla kadro dışı kalan futbolculardan Ozan Tufan'ın transferi Fenerbahçe cephesinde memnuniyetle karşılandı. 7 milyon euro'ya gitmesi beklenen Ozan için tek bir şart var o da Watford'un ligde kalacak olması!
Fenerbahçe'de flaş bir kararla kadro dışı bırakılan Ozan Tufan için gözler transfere çevrildi. Sarı Lacivertliler Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
Sarı-lacivertli takımda Mesut Özil'le beraber kadro dışı kalan Ozan Tufan için artık gözler Watford'a çevrilecek. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Watford'a kiralanan Ozan, devre arasında geçici olarak Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Premier Lig ekibinde forma fırsatı bulamayan tecrübeli orta sahanın sarı-lacivertlilere dönüşü de istediği gibi gitmedi.
Hem fiziksel hem de performans anlamında ciddi bir düşüş içerisinde olan 27 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizlikler taşıyor. Eğer Premier Lig'de Watford küme düşerse Ozan Tufan'ın bonservisi isteğe bağlı bir hal alacak. Ancak İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa o zaman zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Fenerbahçe 7 milyon euroluk bir bonservis elde edecek.