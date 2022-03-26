Fenerbahçe'ye tarihi piyango! Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

Hem fiziksel hem de performans anlamında ciddi bir düşüş içerisinde olan 27 yaşındaki futbolcunun geleceği belirsizlikler taşıyor. Eğer Premier Lig'de Watford küme düşerse Ozan Tufan'ın bonservisi isteğe bağlı bir hal alacak. Ancak İngiliz ekibi Premier Lig'de kalırsa o zaman zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek ve Fenerbahçe 7 milyon euroluk bir bonservis elde edecek.