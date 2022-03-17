• 17 Mart 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! 3235 oyuncuyu geride bıraktı
Fenerbahçe'de bu sezon yıldızı parlayan yıldız adayı Arda Güler, Türk futbolunda yarattığı etkiyle henüz 17 yaşında olmasına rağmen Avrupa'da da adından söz ettirmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekibin yeni sözleşme imzalayacağını açıkladığı Arda, Avrupa'nın beş büyük liginde o istatistikle zirveye oturdu.
• 17 Mart 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:
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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla adından söz ettirmeye başlayan genç oyuncu Arda Güler, henüz 17 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle ön plana çıkmayı başardı.
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Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor maçında oyuna sonradan girmesine rağmen 1 gol ve 1 asist yapan Arda Güler, izleyenleri adeta mest etti.
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