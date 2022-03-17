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FenerbahçeFenerbahçe'nin genç yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! 3235 oyuncuyu geride bıraktı
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin genç yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! 3235 oyuncuyu geride bıraktı
• 17 Mart 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Avrupa'nın zirvesinde! 3235 oyuncuyu geride bıraktı

Fenerbahçe'de bu sezon yıldızı parlayan yıldız adayı Arda Güler, Türk futbolunda yarattığı etkiyle henüz 17 yaşında olmasına rağmen Avrupa'da da adından söz ettirmeyi başardı. Sarı-lacivertli ekibin yeni sözleşme imzalayacağını açıkladığı Arda, Avrupa'nın beş büyük liginde o istatistikle zirveye oturdu.

• 17 Mart 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçenin genç yıldızı Avrupanın zirvesinde 3235 oyuncuyu geride bıraktı
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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla adından söz ettirmeye başlayan genç oyuncu Arda Güler, henüz 17 yaşında olmasına rağmen yeteneğiyle ön plana çıkmayı başardı.

2Fenerbahçenin genç yıldızı Avrupanın zirvesinde 3235 oyuncuyu geride bıraktı

Süper Lig'de son oynanan Alanyaspor maçında oyuna sonradan girmesine rağmen 1 gol ve 1 asist yapan Arda Güler, izleyenleri adeta mest etti.

3Fenerbahçenin genç yıldızı Avrupanın zirvesinde 3235 oyuncuyu geride bıraktı

Türk futbolu açısından da büyük önem taşıyan genç yıldız, şimdiden Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

4Fenerbahçenin genç yıldızı Avrupanın zirvesinde 3235 oyuncuyu geride bıraktı

Sabah'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi ise hızlı davranarak 17 yaşındaki yıldız adayının sözleşmesini uzatmaya karar verdi.

5Fenerbahçenin genç yıldızı Avrupanın zirvesinde 3235 oyuncuyu geride bıraktı

Öte yandan Arda Güler, Avrupa'nın beş büyük liginde forma giyen 3235 oyuncu arasında zirveye yerleşmeyi başardı.

6Fenerbahçenin genç yıldızı Avrupanın zirvesinde 3235 oyuncuyu geride bıraktı

Opta'nın verilerine göre; 2005 doğumlu Arda Güler, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde sahaya çıkan 3235 oyuncu arasında gol atan ve asist yapan en genç isim oldu.

7Fenerbahçenin genç yıldızı Avrupanın zirvesinde 3235 oyuncuyu geride bıraktı
8Fenerbahçenin genç yıldızı Avrupanın zirvesinde 3235 oyuncuyu geride bıraktı

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