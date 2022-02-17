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BasketbolFenerbahçe'den büyük başarı! Sosyal medyada bir ilki başardı...
HaberlerBasketbol Haberleri Fenerbahçe'den büyük başarı! Sosyal medyada bir ilki başardı...
• 17 Şubat 2022 - 11:26 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'den büyük başarı! Sosyal medyada bir ilki başardı...

Turkish Airlines EuroLeague'de ülkemizi temsil eden ekiplerden Fenerbahçe Beko, Twitter'da 1 milyon takipçiye ulaşarak Avrupa basketbolunda bu alanda bir ilke imza attı.

• 17 Şubat 2022 - 11:26 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçeden büyük başarı Sosyal medyada bir ilki başardı...
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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sosyal medyadaki başarılarına bir yenisini ekledi.

2Fenerbahçeden büyük başarı Sosyal medyada bir ilki başardı...

Sarı-Lacivertliler, erkek basketbol takımının "FBBasketbol" Twitter hesabında 1 milyon takipçi sayısına ulaştı.

3Fenerbahçeden büyük başarı Sosyal medyada bir ilki başardı...

Sık sık aldığı etkileşim ile NBA takımlarını dahi geride bırakarak sosyal medya alanında öne çıkan Fenerbahçe Beko'nun Twitter hesabı, 1 milyon kullanıcıyla da önemli bir eşiği aştı.

4Fenerbahçeden büyük başarı Sosyal medyada bir ilki başardı...

FBBasketbol, Avrupa basketbolunda Twitter takipçi sayısı milyon barajını aşan ilk hesap oldu.

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Fenerbahçe Beko'nun Twitter hesabı etkileşim sayılarında sık sık Los Angeles Lakers ve Golden State Warriors gibi son derece popüler NBA takımlarıyla zirve yarışı vermekteydi.

6Fenerbahçeden büyük başarı Sosyal medyada bir ilki başardı...

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