• 17 Şubat 2022 - 11:26 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe'den büyük başarı! Sosyal medyada bir ilki başardı...
Turkish Airlines EuroLeague'de ülkemizi temsil eden ekiplerden Fenerbahçe Beko, Twitter'da 1 milyon takipçiye ulaşarak Avrupa basketbolunda bu alanda bir ilke imza attı.
• 17 Şubat 2022 - 11:26 • Son Güncelleme:
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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sosyal medyadaki başarılarına bir yenisini ekledi.
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Sık sık aldığı etkileşim ile NBA takımlarını dahi geride bırakarak sosyal medya alanında öne çıkan Fenerbahçe Beko'nun Twitter hesabı, 1 milyon kullanıcıyla da önemli bir eşiği aştı.