Fenerbahçe'de tüm gözler İsmail Kartal'ın üzerinde! Devam edecek mi?

‘Rapor hazırlıyorum’

İsmail Kartal, “Göreve başladığım dönemde takım içindeki en büyük sıkıntı olan güven sorununu kısa zamanda aşmayı başardık. Sistem konusunda bir hayli yol aldık. Fenerbahçe ruhunu takıma yeniden kazandırdık. Sezon sonunda ne olur, o konuda yorum yapamam” ifadelerini kullandı. Kartal, “Şu anda bir yandan da yeni sezon için çok detaylı bir rapor hazırlıyorum. Bu raporu sezon sonunda başkanımız Ali Koç’a ileteceğim” diye konuştu.