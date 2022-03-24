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FenerbahçeFenerbahçe'de tüm gözler İsmail Kartal'ın üzerinde! Devam edecek mi?
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'de tüm gözler İsmail Kartal'ın üzerinde! Devam edecek mi?
• 24 Mart 2022 - 09:24 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de tüm gözler İsmail Kartal'ın üzerinde! Devam edecek mi?

İsmail Kartal, son dönemdeki başarılı sonuçların ardından yeni sezonda da Fenerbahçe’nin başında olması gerektiğiyle ilgili yorumlara yanıt verdi. Tecrübeli hoca, “Benim işim zor günlerde aldığım takımımı iyi yerlere taşımak. Şu anda sadece işime bakıyorum. Bunun dışında bir yorum yapamam” dedi.

• 24 Mart 2022 - 09:24 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçede tüm gözler İsmail Kartalın üzerinde Devam edecek mi
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İsmail Kartal, ligde son 6 maçta alınan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle birlikte takımını yeniden Şampiyonlar Ligi için iddialı konuma getirdi. Bu performans sonrası deneyimli çalıştırıcının yeni sezonda da Fenerbahçe ’nin başında olması gerektiği yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.

2Fenerbahçede tüm gözler İsmail Kartalın üzerinde Devam edecek mi

Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Kartal’a destek çıktı. FANATİK’in önceki gün düzenlediği ve binlerce kişinin oy kullandığı, “Fenerbahçe önümüzdeki sezon yoluna kimle devam etmeli?” anketine katılanların yüzde 46.5’i İsmail Kartal’ın kalmasını istedi.

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‘Çok iyi yol aldık’

Taraftarlar arasında ve camiada yükselen bu beklenti sonrası gözler başarılı hocaya çevrildi. İsmail Kartal, bu konuyla ilgili ilk kez konuştu.

4Fenerbahçede tüm gözler İsmail Kartalın üzerinde Devam edecek mi

60 yaşındaki teknik adam, “Benim işim zor günlerde aldığım takımımı, en iyi yere taşımaktı. Bu konuda çok iyi bir yol aldığımıza inanıyorum. Şu anda da sadece işime bakıyorum” dedi.

5‘Rapor hazırlıyorum’

‘Rapor hazırlıyorum’

İsmail Kartal, “Göreve başladığım dönemde takım içindeki en büyük sıkıntı olan güven sorununu kısa zamanda aşmayı başardık. Sistem konusunda bir hayli yol aldık. Fenerbahçe ruhunu takıma yeniden kazandırdık. Sezon sonunda ne olur, o konuda yorum yapamam” ifadelerini kullandı. Kartal, “Şu anda bir yandan da yeni sezon için çok detaylı bir rapor hazırlıyorum. Bu raporu sezon sonunda başkanımız Ali Koç’a ileteceğim” diye konuştu.

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Tribünleri birleştirdi sıra Devler Ligi’nde

İsmail Kartal, göreve geldiğinden beri hiç tam kadro çalışma fırsatı bulamadı. Fenerbahçe’de bir oyuncunun sakatlığı bitmeden, diğerininki başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Mesut, İrfan, Valencia, Gustavo, Novak gibi isimlerden uzun süre yararlanamadı. Eğer Milli göreve giden oyuncular sağlıklı dönerse, 60 yaşındaki teknik adam Kayserispor maçı öncesi bir ilki yaşayacak.

7Fenerbahçede tüm gözler İsmail Kartalın üzerinde Devam edecek mi

Szalai ve Ferdi’nin de önümüzdeki hafta takıma katılmalarıyla birlikte Fenerbahçe çok uzun bir aranın ardından ilk kez tam takım olarak idman yapacak. İsmail Kartal, tüm sıkıntılara rağmen Sarı-Lacivertliler’i ayağa kaldırıp, oynattığı futbolla camianın çok özlediği tribünlerdeki ‘hep destek, tam destek’ havasını yeniden hayata geçirdi. Tecrübeli teknik adamın şimdiki hedefi de yıllardır devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek.

8Fenerbahçede tüm gözler İsmail Kartalın üzerinde Devam edecek mi

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