Fenerbahçe'de tüm gözler İsmail Kartal'ın üzerinde! Devam edecek mi?
İsmail Kartal, son dönemdeki başarılı sonuçların ardından yeni sezonda da Fenerbahçe’nin başında olması gerektiğiyle ilgili yorumlara yanıt verdi. Tecrübeli hoca, “Benim işim zor günlerde aldığım takımımı iyi yerlere taşımak. Şu anda sadece işime bakıyorum. Bunun dışında bir yorum yapamam” dedi.
İsmail Kartal, ligde son 6 maçta alınan 5 galibiyet ve 1 beraberlikle birlikte takımını yeniden Şampiyonlar Ligi için iddialı konuma getirdi. Bu performans sonrası deneyimli çalıştırıcının yeni sezonda da Fenerbahçe ’nin başında olması gerektiği yönünde yorumlar yapılmaya başlandı.
‘Rapor hazırlıyorum’
İsmail Kartal, “Göreve başladığım dönemde takım içindeki en büyük sıkıntı olan güven sorununu kısa zamanda aşmayı başardık. Sistem konusunda bir hayli yol aldık. Fenerbahçe ruhunu takıma yeniden kazandırdık. Sezon sonunda ne olur, o konuda yorum yapamam” ifadelerini kullandı. Kartal, “Şu anda bir yandan da yeni sezon için çok detaylı bir rapor hazırlıyorum. Bu raporu sezon sonunda başkanımız Ali Koç’a ileteceğim” diye konuştu.
Tribünleri birleştirdi sıra Devler Ligi’nde
İsmail Kartal, göreve geldiğinden beri hiç tam kadro çalışma fırsatı bulamadı. Fenerbahçe’de bir oyuncunun sakatlığı bitmeden, diğerininki başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Mesut, İrfan, Valencia, Gustavo, Novak gibi isimlerden uzun süre yararlanamadı. Eğer Milli göreve giden oyuncular sağlıklı dönerse, 60 yaşındaki teknik adam Kayserispor maçı öncesi bir ilki yaşayacak.
Szalai ve Ferdi’nin de önümüzdeki hafta takıma katılmalarıyla birlikte Fenerbahçe çok uzun bir aranın ardından ilk kez tam takım olarak idman yapacak. İsmail Kartal, tüm sıkıntılara rağmen Sarı-Lacivertliler’i ayağa kaldırıp, oynattığı futbolla camianın çok özlediği tribünlerdeki ‘hep destek, tam destek’ havasını yeniden hayata geçirdi. Tecrübeli teknik adamın şimdiki hedefi de yıllardır devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son vermek.