Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu! Mesut Özil - İrfan Can Kahveci ve Ahmetcan Kaplan...

Trabzonspor 27 haftada 20 gol yedi ve 11 kez kalesini gole kapadı. Özellikle takımın defans bölgesinde yani birinci bölgede yaptığı pas ortalaması da yüzde 92 gibi çok ciddi bir orana sahip. Savunmada pasla çıkmayı başaran bordo-mavililer bu alanda ligin en iyisi konumunda. Trabzonspor’da futbolcular 27 haftada 44 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Takım halinde rakiplere yapılan faul sayısı da 286 oldu.