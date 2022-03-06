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FenerbahçeFenerbahçe - Trabzonspor maçında olay! Taraftar sahaya girdi! hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay! Taraftar sahaya girdi! hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...
• 06 Mart 2022 - 20:49 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay! Taraftar sahaya girdi! hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Ligde sezonun en önemli maçlarından birisi olan dev derbi, olaylı başladı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, oldukça yüksek bir tempoda başladı. Maçın henüz 20. dakikasında 1 kırmızı kart çıktı. Sarı-lacivertli bir taraftar sahaya girerek Küçük'e saldırmaya çalıştı. İşte son dakika haberinin detayları...

• 06 Mart 2022 - 20:49 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay Taraftar sahaya girdi hakem Zorbay Küçüke saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...
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Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk ederken maçın hakemi Zorbay Küçük'ün kararları damga vurdu.

2Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay Taraftar sahaya girdi hakem Zorbay Küçüke saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...

İsmail Kartal ve Mert Hakan Yandaş çıkan kırmızı kart sonrası büyük tepki gösterirken ilk yarı sonunda bir taraftar sahaya girip saldırı girişiminde bulundu.

3Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay Taraftar sahaya girdi hakem Zorbay Küçüke saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...
4VARDAN KIRMIZI KART

VAR'DAN KIRMIZI KART

Trabzonspor'da Sopis, İrfan Can Kahveci'nin hareketi sonrası sakatlık yaşadı. Zorbay Küçük, VAR'la görüştü.

5Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay Taraftar sahaya girdi hakem Zorbay Küçüke saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...

VAR Mete Kalkavan, hakem Zorbay Küçük'e pozisyonu izlemesini tavsiye etti. 17. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.

6KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI

KARİYERİNDEKİ İLK KIRMIZI

İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe kariyerindeki ilk kırmızı kartını Trabzonspor karşısında gördü.

7İSMAİL KARTAL VE MERT HAKAN ÇILGINA DÖNDÜ

İSMAİL KARTAL VE MERT HAKAN ÇILGINA DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin 10 kişi kaldığı karar sonrası yedek kulübesinde bulunan teknik adam İsmail Kartal adeta çılgına döndü.

8Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay Taraftar sahaya girdi hakem Zorbay Küçüke saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...

Kartal hakem Zorbay Küçük'e itirazda bulunurken çevresindekiler onu sakinleştimekte güçlük çekti. Aynı şekilde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan karar sonrası isyan ederek tepkisini gösterdi.

9İLK YARIYI BİTİRDİ, TOP AĞLARA GİTTİ

İLK YARIYI BİTİRDİ, TOP AĞLARA GİTTİ

Zorbay Küçük'ün ilk yarıyı sonlandıran düdüğü çalmasının ardından Zajc topu kaleye gönderdi, direğe çarpan top ağlarla buluştu.

10TARAFTAR HAKEME SALDIRMAYA ÇALIŞTI

TARAFTAR HAKEME SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Fenerbahçeli bir taraftar, devre arası düdüğü sonrası sahaya girerek hakem Zorbay Küçük'e saldırmaya çalıştı.

11Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay Taraftar sahaya girdi hakem Zorbay Küçüke saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...

Taraftarın hakem Zorbay Küçük'ün üzerine doğru koştuğunu gören Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz araya girdi. Daha sonra stattaki güvenlik görevlilerin müdahalesi ile taraftar saha dışarısına çıkarıldı.

12Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay Taraftar sahaya girdi hakem Zorbay Küçüke saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...

Çevik kuvvet ekibi de saha içerisine girerek taraftarların önünde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular, hakemlere soyunma odasına girerken uzun süre eşlik etti.

13Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay Taraftar sahaya girdi hakem Zorbay Küçüke saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...
14Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay Taraftar sahaya girdi hakem Zorbay Küçüke saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...

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