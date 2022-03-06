• 06 Mart 2022 - 20:49 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında olay! Taraftar sahaya girdi! hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişimi, Altay Bayırdır ve...
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Ligde sezonun en önemli maçlarından birisi olan dev derbi, olaylı başladı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma, oldukça yüksek bir tempoda başladı. Maçın henüz 20. dakikasında 1 kırmızı kart çıktı. Sarı-lacivertli bir taraftar sahaya girerek Küçük'e saldırmaya çalıştı. İşte son dakika haberinin detayları...
• 06 Mart 2022 - 20:49 • Son Güncelleme:
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Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Trabzonspor'u konuk ederken maçın hakemi Zorbay Küçük'ün kararları damga vurdu.
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VAR Mete Kalkavan, hakem Zorbay Küçük'e pozisyonu izlemesini tavsiye etti. 17. dakikada Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, VAR incelemesi sonrası kırmızı kart gördü.
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Taraftarın hakem Zorbay Küçük'ün üzerine doğru koştuğunu gören Fenerbahçeli oyuncular Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz araya girdi. Daha sonra stattaki güvenlik görevlilerin müdahalesi ile taraftar saha dışarısına çıkarıldı.