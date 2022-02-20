Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu! İsmail Kartal'dan bomba hamle, Serdar Dursun'a böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...

ARDA GÜLER İLK KEZ 11'DE

Süper Lig devinin genç futbolcusu Arda Güler, Hatayspor müsabakasında bir ilk yaşadı. 16 yaşındaki on numara, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Genç futbolcu daha önce sonradan oyuna dahil olmuştu.