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FenerbahçeFenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu! İsmail Kartal'dan bomba hamle, Serdar Dursun'a böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu! İsmail Kartal'dan bomba hamle, Serdar Dursun'a böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...
• 20 Şubat 2022 - 21:24 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu! İsmail Kartal'dan bomba hamle, Serdar Dursun'a böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahasında, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Heyecan dolu müsabakaya sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler damga vurdu. Kadıköy'de ilklerin gecesi yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

• 20 Şubat 2022 - 21:24 • Son Güncelleme:
1F.BAHÇEDE ARDA GÜLER PATLAMASI
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F.BAHÇE'DE ARDA GÜLER PATLAMASI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleye Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler damga vurdu. Öte yandan Kadıköy'de ilkler yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

2SERDAR AZİZ 2 MAÇ SONRA

SERDAR AZİZ 2 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, Hatayspor maçıyla birlikte yeniden formasına kavuştu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal, Serdar Aziz'i Hatayspor maçında ilk 11'de sahaya sürdü.

3ARDA GÜLER İLK KEZ 11DE

ARDA GÜLER İLK KEZ 11'DE

Süper Lig devinin genç futbolcusu Arda Güler, Hatayspor müsabakasında bir ilk yaşadı. 16 yaşındaki on numara, Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Genç futbolcu daha önce sonradan oyuna dahil olmuştu.

4ÇAĞATAY İLK KEZ FORMA GİYDİ

ÇAĞATAY İLK KEZ FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasımpaşa'dan transfer ettiği Çağtay Kurukalıp, Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. 19 yaşındaki genç sol bek kariyerinde ilk kez Fenerbahçe forması giymiş oldu.

5BENZIA RAKİP OLDU

BENZIA RAKİP OLDU

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Yassine Benzia, Hatayspor formasıyla sarı-lacivertlilerin karşısında ilk kez mücadele etti. Benzia, 2018-2019 sezonunda 13 maçta sarı-lacivertli formayı giymişti.

6SEN Mİ VURACAKSIN ABİ

'SEN Mİ VURACAKSIN ABİ'

Mücadelenin 7'nci dakikasında Fenerbahçe, Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyon sonrası serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Serdar Dursun ile Arda Güler geçti. Arda Güler'in Serdar Dursun'a "Sen mi vuracaksın abi" demesi kameralara yansıdı. Serdar Dursun'un şutunda Hatayspor kalecisi Munir gole izin vermedi.

7BURAK SAKATLANDI

BURAK SAKATLANDI

Müsabakanın 15'inci dakikasında Hatayspor forması giyen Burak Öksüz bir sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcu, Osayi-Samuel'le girdiği ikili mücadele sonrasında kendi ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Sağlık görevlilerin müdahalesi sonrasında Burak Öksüz oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu sedyeyle kenara alındı.

8TANSİYON YÜKSELDİ

TANSİYON YÜKSELDİ

Mücadelede dakikalar 17'yi gösterdiğinde Diego Rossi'ye faul yapan Ruben Ribeiro sarı kart gördü. İki takım futbolcuları yaşanan pozisyon sonrasında kısa süreli bir gerilim yaşadı. Olaylar büyümeden sona erdi.

9MÜTHİŞ PERFORMANS

MÜTHİŞ PERFORMANS

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ilk yarıdaki performansıyla dikkat çekti. 16 yaşındaki on numara 2 top kapma, 4 çalım, yüzde 96 pas isabeti, 10 ikili mücadele kazanmayla etkili bir performans gösterdi.

10BENZIA OFSAYTA TAKILDI

BENZIA OFSAYTA TAKILDI

Müsabakada dakikalar 55'i gösterdiğinde Hatayspor'da Yassine Benzia topu ağlara gönderdi. Ayoub'un ofsaytta olduğu tespit edilince rakip filelerle buluşan meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.

11Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu İsmail Kartaldan bomba hamle, Serdar Dursuna böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 67. ve 81. dakikalarda penaltıdan Serdar Dursun kaydetti.

12Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu İsmail Kartaldan bomba hamle, Serdar Dursuna böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...

Bu sonuçla ligde 17 hafta sonra üst üste 2 maç kazanan Fenerbahçe puanını 43 yaparken, Atakaş Hatayspor 39 puanda kaldı.Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Atakaş Hatayspor ise evinde Malatyaspor'u konuk edecek.

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