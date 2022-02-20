Fenerbahçe-Hatayspor maçına 16 yaşındaki Arda Güler damga vurdu! İsmail Kartal'dan bomba hamle, Serdar Dursun'a böyle sordu: Sen mi vuracaksın abi...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe sahasında, Atakaş Hatayspor'u 2-0 mağlup etti. Heyecan dolu müsabakaya sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Arda Güler damga vurdu. Kadıköy'de ilklerin gecesi yaşandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
F.BAHÇE'DE ARDA GÜLER PATLAMASI
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Zorlu mücadeleye Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki oyuncusu Arda Güler damga vurdu. Öte yandan Kadıköy'de ilkler yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...
'SEN Mİ VURACAKSIN ABİ'
Mücadelenin 7'nci dakikasında Fenerbahçe, Arda Güler'in yerde kaldığı pozisyon sonrası serbest vuruş kazandı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Serdar Dursun ile Arda Güler geçti. Arda Güler'in Serdar Dursun'a "Sen mi vuracaksın abi" demesi kameralara yansıdı. Serdar Dursun'un şutunda Hatayspor kalecisi Munir gole izin vermedi.
BURAK SAKATLANDI
Müsabakanın 15'inci dakikasında Hatayspor forması giyen Burak Öksüz bir sakatlık geçirdi. Tecrübeli futbolcu, Osayi-Samuel'le girdiği ikili mücadele sonrasında kendi ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Sağlık görevlilerin müdahalesi sonrasında Burak Öksüz oyuna devam edemedi. Tecrübeli oyuncu sedyeyle kenara alındı.