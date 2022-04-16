Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile oynadıkları ezeli derbiye göre Göztepe karşısında 11’de zorunlu tek değişiklik yaptı. Sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci’nin yerine 11’de Pelkas görev aldı.