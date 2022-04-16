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FenerbahçeFenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...
• 16 Nisan 2022 - 22:55 • Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması nefes kesti. Hem ikinci sırayı kaybetmek istemeyen hem de az da olsa şampiyonluk umutlarını devam ettirmeyi hedefleyen Fenerbahçe ile küme düşme hattından kurtulmak için sahaya çıkan Göztepe'nin karşı karşıya geldiği maç, müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertliler, lider Trabzonspor ile puan farkını 11'e indirdi. Öte yandan dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, Göztepe karşısında 6 yıl sonra bir ilki başardı. İşte son dakika haberinin detayları...

• 16 Nisan 2022 - 22:55 • Son Güncelleme:
1Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...
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Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi.

2Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Sarı-lacivertli taraftarlar Göztepe maçına yoğun ilgi gösterirken, satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Stat girişlerinde yoğunluk olmaması için stat kapıları saat 16.30’da açıldı.

3Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Spor Toto Süper Lig’de evinde Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe sahaya 3 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın yanı sıra sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.

4Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile oynadıkları ezeli derbiye göre Göztepe karşısında 11’de zorunlu tek değişiklik yaptı. Sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci’nin yerine 11’de Pelkas görev aldı.

5Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Serdar Aziz ile öne geçen sarı-lacivertliler devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

6Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Altay Bayındır, mücadelenin 17. dakikasında harika bir refleksle kalesindeki golü önledi.

7Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Pelkas, müsabakanın 30. dakikasında topsuz alan sakatlık geçirdi. Bir süre sahada kendini deneyen Pelkas, oyuna devam edemezken gözyaşlarına boğuldu.

8ARDA GÜLER SAHNEYE ÇIKTI

ARDA GÜLER SAHNEYE ÇIKTI

Oyuna 69. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın yerine dahil olan Arda Güler, 83. dakikada penaltıdan golünü kaydetti ve skoru belirledi.

9GÖZTEPE 10 KİŞİ TAMAMLADI

GÖZTEPE 10 KİŞİ TAMAMLADI

Fenerbahçe'nin 82. dakikada kazandığı penaltıda rakibine yaptığı müdahale sonrası Moubandje kırmızı kart gördü ve takımının 10 kişi bıraktı.

10Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Bu sonuçla birlikte üst üste 5. maçını kazanan Fenerbahçe'nin puanı 59 oldu. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

11Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Son dönemde verdiği paslarla skora etki eden Mert Hakan, Göztepe karşılaşmasının 5. dakikasında da Serdar Aziz'e gol pasını veren oyuncu oldu.

12Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Trabzonspor, Kayserispor, Galatasaray maçları sonrasında Göztepe mücadelesinde de sahne alan milli oyuncu, üst üste 4 karşılaşmada asist yapmayı başardı.

13EN SON NANI BAŞARMIŞTI

EN SON NANI BAŞARMIŞTI

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2016'dan bu yana Fenerbahçe formasıyla üst üste dört Süper Lig maçında asist yapan ilk oyuncu oldu.

142 ASİSTİ VARDI, 3E KATLADI

2 ASİSTİ VARDI, 3'E KATLADI

Bu sezon ilk 24 resmi maçında yalnızca 2 asist yapan Mert Hakan, son dört maçtaki performansıyla asist sayısını 6'ya yükseltti.

15Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

27 yaşındaki oyuncu bu sezon ilk asistini 4 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e karşı yapmıştı.

16Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

Fenerbahçe gelecek hafta deplasmanda Rizespor'la karşılaşacak. Göztepe ile deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

17Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...
18Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaştan bir ilk... İsmail Kartaldan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...

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