• 16 Nisan 2022 - 22:55 • Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Göztepe maçına damga vurdu! İnanılmaz an, Mert Hakan Yandaş'tan bir ilk... İsmail Kartal'dan bomba hamle: Arda Güler, Mesut Özil ve Altay Bayındır...
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması nefes kesti. Hem ikinci sırayı kaybetmek istemeyen hem de az da olsa şampiyonluk umutlarını devam ettirmeyi hedefleyen Fenerbahçe ile küme düşme hattından kurtulmak için sahaya çıkan Göztepe'nin karşı karşıya geldiği maç, müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - lacivertliler, lider Trabzonspor ile puan farkını 11'e indirdi. Öte yandan dikkat çeken Mert Hakan Yandaş, Göztepe karşısında 6 yıl sonra bir ilki başardı. İşte son dakika haberinin detayları...
• 16 Nisan 2022 - 22:55 • Son Güncelleme:
1
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi.
3
Spor Toto Süper Lig’de evinde Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe sahaya 3 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli takımda kadro dışı kalan Mesut Özil ve Ozan Tufan’ın yanı sıra sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci kadroda yer almadı.
4
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray ile oynadıkları ezeli derbiye göre Göztepe karşısında 11’de zorunlu tek değişiklik yaptı. Sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan İrfan Can Kahveci’nin yerine 11’de Pelkas görev aldı.
6
Altay Bayındır, mücadelenin 17. dakikasında harika bir refleksle kalesindeki golü önledi.
7
9
10
12
13