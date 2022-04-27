Emre Belözoğlu'nu şok eden transfer gelişmesi! İsmael Başakşehir'in kalbini istedi

ALİ GÜLTİKEN: "Önceki gece Kasımpaşa, Beşiktaş'ın bu düşüncesini boşa çıkarttı. Enteresan olarak başka bir şey daha yaşıyoruz, 'iki maçta kahraman, iki maçta başarısız' noktasına gelen bir futbol bakış açımız oluştu. Futbol uzun süreli bir maraton. Değerlendirmeleri buna göre yapmak lazım. Ama Beşiktaş geçen sezonun şampiyonu bir takım olarak bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor."