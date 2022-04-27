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BaşakşehirEmre Belözoğlu'nu şok eden transfer gelişmesi! İsmael Başakşehir'in kalbini istedi
HaberlerBaşakşehir Haberleri Emre Belözoğlu'nu şok eden transfer gelişmesi! İsmael Başakşehir'in kalbini istedi
• 27 Nisan 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:

Emre Belözoğlu'nu şok eden transfer gelişmesi! İsmael Başakşehir'in kalbini istedi

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği için kolları sıvayan ve iyi bir kanat forvet arayışlarına koyulan Beşiktaş'ın Onyekuru haricinde Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcuyla temasa geçtiği öğrenildi.

• 27 Nisan 2022 - 12:46 • Son Güncelleme:
1Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi
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Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmalar başladı. Siyah-beyazlılarda Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor.

2Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi

3-4-3 sistemiyle oynayacak olan siyah-beyazlılarda yeni sisteme uygun transferler yapılacak. Özellikle sol açık, stoper ve santrfor arayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

3Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi

Siyah-beyazlıların, Başakşehir'de oynayan Trezeguet ile ilgilendiği ifade edildi. Mısırlı oyuncunun İstanbul ekibiyle sezon sonuna kadar kiralık anlaşması bulunuyor. Aston Villa ile olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek oyuncu için girişimler başladı.

4Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi

İngiliz ekibinde teknik direktör Steven Gerrard'ın Mısırlı oyuncuyu takımda düşünmediği belirtildi. Aston Villa Trezeguet'i bonservisiyle bu yaz takımdan göndermek istiyor. Beşiktaş'ın 27 yaşındaki oyuncunun transferini makul bir bonservis bedeliyle bitirmek istediği öğrenildi.

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Mısırlı yıldız daha önce Türkiye'de Kasımpaşa forması giymiş ve 2019 yazında 10 milyon Euro bedelle İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olmuştu. Bu sezon Başakşehir formasıyla 9 maça çıkan Trezeguet 6 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

6Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi

Sabah Gazetesi yazarları, Valerien Ismael'in performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yazarlar, "Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in 3-4-3 sistemi çöktü mü? Fransız hoca çok ağır eleştiriliyor. Ne dersiniz?" sorusunu yanıtladı.

7Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi

ALİ GÜLTİKEN: "Hayaller başka gerçekler başka gibi bir durum söz konusu. Kafasında bir oyun düzeni var ama bunu uygulama şekli sahada çok yerine oturmuyor. İlk Trabzon deplasmanındaki oyun coşkusu ve buna bağlı olarak takım bütünlüğünü de Kasımpaşa karşısında göremedik. Bu sistemde takım olarak öne doğru çıktığınızda arkanızdaki boşluğu rakibe avantaj olarak bırakmamalısınız."

8Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi

ALİ GÜLTİKEN: "Önceki gece Kasımpaşa, Beşiktaş'ın bu düşüncesini boşa çıkarttı. Enteresan olarak başka bir şey daha yaşıyoruz, 'iki maçta kahraman, iki maçta başarısız' noktasına gelen bir futbol bakış açımız oluştu. Futbol uzun süreli bir maraton. Değerlendirmeleri buna göre yapmak lazım. Ama Beşiktaş geçen sezonun şampiyonu bir takım olarak bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor."

9Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi

LEVENT TÜZEMEN: "Ismael'i yeni transferler yapıldıktan sonra yeni sezonda değerlendirmek gerekir. Şu anda Beşiktaş'ta sezon sonu ayrılacak oyuncuların motivasyonu yok. Transfer teklifleriyle kafası dağılan yerli oyuncular da sezonun bitmesini bekliyor. Amaç yok, hedef yok. Ben Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı tam tanımadığını düşünüyorum."

10Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi

LEVENT TÜZEMEN: "Trabzon maçındaki oyunu gördükten sonra Beşiktaş'ın aynı oyunu gelecek yıl sergileyeceğine inanıyorum. Kasımpaşa maçında bence tek bir hatası vardı; 3-4-3 sisteminin önemli ismi Can Bozdoğan'ın yerine keşke oyuna Emirhan ile başlasaydı. Güven, Can ve Emirhan gibi çalım atan, dikine giden ve adam eksilten oyuncu tipi değil."

11Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi

ÖMER ÜRÜNDÜL: "Valerien Ismael geldi, yeni bir ülkede 4 gün idmana çıktı. Sonra Trabzon'da Beşiktaş çok başarılı futbol sergiledi. Ama bunun bir numaralı nedeni, o günkü yeni hocayla birlikte yüksek motivasyonun kullanılmasıydı. Sonra içerideki maç kazanıldı. Ismael'e alışılmış biçimde övgüler yağdı. Ben de o zaman 'Bekleyip görelim' dedim. İki maç sonra da övgüler yağdıranlar eleştirdiler. Zaten bu bizde alışılmış bir tablo."

12Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi

GÜRCAN BİLGİÇ: "Aynı durum Vitor Pereira ile de yaşandı. İsmael, aynı sezondaki ikinci 'vaka'dır. Takıma önde baskı yaptır, yüksek nabızla oynat, rakibi hataya zorla, fırsat çıkarsa golü yap. Sonra kendi sahana çekil, ikinci bölgede baskı yap, hata yapıldığında atağa geçip; gol ara… "

13Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi

GÜRCAN BİLGİÇ: "Ligin 15 takımının, büyük maçlarda kalenin önüne otobüs çektiğini düşünürsek, bu plan uzun vadeli işlemez. Büyük takım topu rakibe bırakmaz. Bu düzen maç kazandırır ama şampiyon yapmaz. İşler zora girdiğinde topla bazı hücum setleri oluşturmak, rakibin ezberini bozmak gerekiyor. Tek planı 'coşku' olan hocalar bunlar."

14Emre Belözoğlunu şok eden transfer gelişmesi İsmael Başakşehirin kalbini istedi

 

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