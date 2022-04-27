Emre Belözoğlu'nu şok eden transfer gelişmesi! İsmael Başakşehir'in kalbini istedi
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği için kolları sıvayan ve iyi bir kanat forvet arayışlarına koyulan Beşiktaş'ın Onyekuru haricinde Başakşehir'de forma giyen yıldız futbolcuyla temasa geçtiği öğrenildi.
Siyah-beyazlıların, Başakşehir'de oynayan Trezeguet ile ilgilendiği ifade edildi. Mısırlı oyuncunun İstanbul ekibiyle sezon sonuna kadar kiralık anlaşması bulunuyor. Aston Villa ile olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek oyuncu için girişimler başladı.
Sabah Gazetesi yazarları, Valerien Ismael'in performansı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yazarlar, "Beşiktaş'ta Valerien İsmael'in 3-4-3 sistemi çöktü mü? Fransız hoca çok ağır eleştiriliyor. Ne dersiniz?" sorusunu yanıtladı.
ALİ GÜLTİKEN: "Hayaller başka gerçekler başka gibi bir durum söz konusu. Kafasında bir oyun düzeni var ama bunu uygulama şekli sahada çok yerine oturmuyor. İlk Trabzon deplasmanındaki oyun coşkusu ve buna bağlı olarak takım bütünlüğünü de Kasımpaşa karşısında göremedik. Bu sistemde takım olarak öne doğru çıktığınızda arkanızdaki boşluğu rakibe avantaj olarak bırakmamalısınız."
ALİ GÜLTİKEN: "Önceki gece Kasımpaşa, Beşiktaş'ın bu düşüncesini boşa çıkarttı. Enteresan olarak başka bir şey daha yaşıyoruz, 'iki maçta kahraman, iki maçta başarısız' noktasına gelen bir futbol bakış açımız oluştu. Futbol uzun süreli bir maraton. Değerlendirmeleri buna göre yapmak lazım. Ama Beşiktaş geçen sezonun şampiyonu bir takım olarak bu sezon büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor."
LEVENT TÜZEMEN: "Ismael'i yeni transferler yapıldıktan sonra yeni sezonda değerlendirmek gerekir. Şu anda Beşiktaş'ta sezon sonu ayrılacak oyuncuların motivasyonu yok. Transfer teklifleriyle kafası dağılan yerli oyuncular da sezonun bitmesini bekliyor. Amaç yok, hedef yok. Ben Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı tam tanımadığını düşünüyorum."
LEVENT TÜZEMEN: "Trabzon maçındaki oyunu gördükten sonra Beşiktaş'ın aynı oyunu gelecek yıl sergileyeceğine inanıyorum. Kasımpaşa maçında bence tek bir hatası vardı; 3-4-3 sisteminin önemli ismi Can Bozdoğan'ın yerine keşke oyuna Emirhan ile başlasaydı. Güven, Can ve Emirhan gibi çalım atan, dikine giden ve adam eksilten oyuncu tipi değil."
ÖMER ÜRÜNDÜL: "Valerien Ismael geldi, yeni bir ülkede 4 gün idmana çıktı. Sonra Trabzon'da Beşiktaş çok başarılı futbol sergiledi. Ama bunun bir numaralı nedeni, o günkü yeni hocayla birlikte yüksek motivasyonun kullanılmasıydı. Sonra içerideki maç kazanıldı. Ismael'e alışılmış biçimde övgüler yağdı. Ben de o zaman 'Bekleyip görelim' dedim. İki maç sonra da övgüler yağdıranlar eleştirdiler. Zaten bu bizde alışılmış bir tablo."
GÜRCAN BİLGİÇ: "Ligin 15 takımının, büyük maçlarda kalenin önüne otobüs çektiğini düşünürsek, bu plan uzun vadeli işlemez. Büyük takım topu rakibe bırakmaz. Bu düzen maç kazandırır ama şampiyon yapmaz. İşler zora girdiğinde topla bazı hücum setleri oluşturmak, rakibin ezberini bozmak gerekiyor. Tek planı 'coşku' olan hocalar bunlar."