Dünkü maçtan sonra Ali Koç'a şok çağrı! 'Bu iki futbolcuyu bir dakika düşünmeden sat başkan'

Fenerbahçe’nin her maçta, bir ya da birden fazla gol yemesi raslantı mı, şanssızlık mı? Szalai ile Kim ancak takım savunmada kaldığında, kapandığında iyi iş yapıyorlar... Eee, bu takım da Fenerbahçe... Her maç kapanacak hali yok ya..