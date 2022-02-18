Dünkü maçtan sonra Ali Koç'a şok çağrı! 'Bu iki futbolcuyu bir dakika düşünmeden sat başkan'
Dün akşam UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya gelen ve güçlü rakibi karşısında evinde 3-2 kaybeden Fenerbahçe'de hem İsmail Kartal hem de futbolculara çok sert tepki gösterildi. İşte 5 golün atıldığı maçtan sonra yazar yorumları...
Dün akşam Ülker Stadı'nda Slavia Prag'a 3-2 kaybederek avantaj kaybeden Fenerbahçe artık Süper Lig'e dönerken, maçtan sonra teknik heyet ve futbolculara olan öfke hiç dinmedi. İşte kritik mücadelenin yazar yorumları...
ŞANSAL BÜYÜKA
Fenerbahçelilere bu yazacaklarım garip gelebilir... Fenerbahçe; çok beğendiğimiz iki stoperi Kim Min Jae ile Attila Szalai’yi ciddi anlamda sorgulamalı, yeniden gözden geçirmeli... “Çok iyiler“ diyoruz, geniş alanda yakalandılar mı “eyvah. eyvah“, rakibi yakalama şansları yok...
En önemlisi futbol aklı, o akılla yapılmış kadro mühendisliği var... Yani her takımda olması gereken, ama Fenerbahçe’de olmayan özelliklere sahipler... Buna rağmen Fenerbahçe ilk yarıda, Slavia Prag’ın sağında adeta “maden“ buldu... Özellikle Ferdi, Pelkas ve Valencia önlerindeki geniş alanları, karşılarına engel çıkmadan çok çabuk geçtiler...
Sonuçta; vuramıyor, yıkamıyor, maçı kazanmak için avantaj sağlayamıyor...Çünkü bu kadar, bundan fazlası yok... Üstelik kendi yarı alanında, özellikle ceza alanı çevresinde çok “davetkar“ davranıyor... Rakibin pas üstüne pas yapmasına, çalım atmasına, kaleyi yoklamasına, hatta rahatça gol atmasına izin veriyor...
İkinci yarıda Valencia‘nın direkten dönen topunu, aynı pozisyonda Mert Hakan üstten dışarı attı... Slavia’lı ağları buluyor, bizimki kargaları kovalıyor... O zaman bu iş nasıl olacak? Komik golcüler, savunma yapamayan, hücuma katılamayan orta saha oyuncuları, iyi sandığımız ama yanıldığımız stoperler...
“Üzüm üzüme baka baka kararmayan“, ayakta kalan tek adam; Ferdi Kadıoğlu... Gerisi olsa da olur, olmasa daha iyi olur... Madem her şey bitti, Fenerbahçe dükkanı kapattı, İsmail Hoca’nın yerinde olsam her maçta Arda‘yı oynatırım... Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar... Hiç olmazsa Fenerbahçe bir genci kazanır... Başkan Ali Koç’un firması bu ülkede en büyük...
Ali Koç adı çok büyük... Temsil ettiği Fenerbahçe adı büyükten de büyük... Bu kadar büyüklüğün içinde, küçük düşünceye asla yer olamaz... Fenerbahçe bu büyüklüğün içinde “küçük“ düşünmenin sıkıntısını, acısını, başarısızlığını, hayal kırıklığını yaşıyor... Büyük düşünün, büyük oynayın Sayın Başkan...
Gerçekten koskaca Fenerbahçe takımına yazık oluyor. Kupada yoksun, ligde hayalet gibi dolaşıyorsun, tek bir hedefin kalmış o da Avrupa... Orada da yerle yeksan oluyorsun... Hem de Kadıköy’de... Milyonlarca euro harcanarak kurulan bu takımın bir sisteminin olmaması, oyun içindeki geliş-gidişlere göre pozisyon değişikliğine gidilmemesi, oyuncuların neredeyse tamamının durağan oynamayı meziyet sayması anlaşılır gibi değil...
Umarım, transfer konusunda büyük becerisi olan Fenerbahçe Yönetimi Ferdi Kadıoğlu transferini de çabucak gerçekleştirir. Üzülerek söylemeliyim ki, Fenerbahçe umutsuz vaka noktasına geldi. Tedavisi yok. Çözüm kangren olmuş uzvu kesip atmakta. Emin olun atılan uzuv baş bile olsa Fenerbahçe küllerinden doğmayı becerecek güce sahiptir. Yeter ki, aynaya bakıp gerçekleri görmekten korkmasınlar.