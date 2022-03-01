Dün Ceyhun Kazancı 'Kim istemez ki' demişti! Beşiktaş'tan 2 transfer bombası birden
Dün yıldız golcü hakkında 'Listemizde, onun gibi bir oyuncuyu kim istemez ki' açıklamaları yapan Ceyhun Kazancı'nın elini hızlı tutup harekete geçtiği, Beşiktaş'ın bir değil iki forvetle masaya oturduğu belirtildi.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar karosunu genç isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu isimlerden biri de 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Olivier Thill.
Ukrayna'da futbol kariyerini noktalamak isteyen Lüksemburglu futbolcu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor, Beşiktaş da sezon sonu öncesi bu anlaşmayı yapmak için görüşmelere yeniden hız verdi.
Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam Beşiktaş'ta, flaş gelişmeleri yaşanıyor. Beşiktaş'ta, henüz sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alınamayan Cyle Larin ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Michy Batshuayi'nin yerine golcü transferi için arayışlar sürüyor.
Beşiktaş yönetimi, Norveçli futbolcunun ligi bilmesi ve Süper Lig'den ayrıldıktan sonra yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğu vurgulayarak Sörloth'da öncelik kararı aldı. Trabzonspor'dan Leipzig'e giden 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Alman ekibi tarafından La Liga takımı Real Sociedad'a kiralanmıştı.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, adı siyah-beyazlı kulüple anılan Alexander Sörloth ile ilgili olarak, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.