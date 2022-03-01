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BeşiktaşDün Ceyhun Kazancı 'Kim istemez ki' demişti! Beşiktaş'tan 2 transfer bombası birden
HaberlerBeşiktaş Haberleri Dün Ceyhun Kazancı 'Kim istemez ki' demişti! Beşiktaş'tan 2 transfer bombası birden
• 01 Mart 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:

Dün Ceyhun Kazancı 'Kim istemez ki' demişti! Beşiktaş'tan 2 transfer bombası birden

Dün yıldız golcü hakkında 'Listemizde, onun gibi bir oyuncuyu kim istemez ki' açıklamaları yapan Ceyhun Kazancı'nın elini hızlı tutup harekete geçtiği, Beşiktaş'ın bir değil iki forvetle masaya oturduğu belirtildi.

• 01 Mart 2022 - 10:30 • Son Güncelleme:
1Dün Ceyhun Kazancı Kim istemez ki demişti Beşiktaştan 2 transfer bombası birden
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Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar karosunu genç isimlerle güçlendirmek istiyor. Bu isimlerden biri de 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Olivier Thill.

2Dün Ceyhun Kazancı Kim istemez ki demişti Beşiktaştan 2 transfer bombası birden

Siyah-beyazlılar 16 maçta 8 gol 7 asist yapan yıldız futbolcu için harekete geçti.

3Dün Ceyhun Kazancı Kim istemez ki demişti Beşiktaştan 2 transfer bombası birden

Ukrayna'da futbol kariyerini noktalamak isteyen Lüksemburglu futbolcu da takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor, Beşiktaş da sezon sonu öncesi bu anlaşmayı yapmak için görüşmelere yeniden hız verdi.

4Dün Ceyhun Kazancı Kim istemez ki demişti Beşiktaştan 2 transfer bombası birden

Thill, 2023 Aralık ayına kadar sözleşmesi olan kulübü Vorskla Poltava'da toplam 32 maçta görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 12 kez havalandıran Lüksemburglu oyuncu, 9 da asist yaparken; toplamda 21 gole direkt olarak katkı sağladı.

5Dün Ceyhun Kazancı Kim istemez ki demişti Beşiktaştan 2 transfer bombası birden

Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarına devam Beşiktaş'ta, flaş gelişmeleri yaşanıyor. Beşiktaş'ta, henüz sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alınamayan Cyle Larin ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Michy Batshuayi'nin yerine golcü transferi için arayışlar sürüyor.

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Forvet arayışlarını sürdüren siyah beyazlılarda gündem Alexander Sörloth ve Artem Dovbyk. Siyah-beyazlı kulüp iki yıldızdan birini kadroya katmak istiyor. Beşiktaş'ta forvet transferinde ise önceliğin Alexander Sörloth'da olduğu öğrenildi.

7Dün Ceyhun Kazancı Kim istemez ki demişti Beşiktaştan 2 transfer bombası birden

Beşiktaş yönetimi, Norveçli futbolcunun ligi bilmesi ve Süper Lig'den ayrıldıktan sonra yeni bir meydan okumaya ihtiyacı olduğu vurgulayarak Sörloth'da öncelik kararı aldı. Trabzonspor'dan Leipzig'e giden 26 yaşındaki futbolcu sezon başında Alman ekibi tarafından La Liga takımı Real Sociedad'a kiralanmıştı.

8Dün Ceyhun Kazancı Kim istemez ki demişti Beşiktaştan 2 transfer bombası birden

Norveçli futbolcunun Türkiye'ye olası transferinde öncelik hakkı eski takımı Trabzonspor'da bulunuyor. Siyah-beyazlılar buna rağmen Norveçli golcü için şimdiden temasa geçerek fırsatı kaçırmak istemiyor.

9Dün Ceyhun Kazancı Kim istemez ki demişti Beşiktaştan 2 transfer bombası birden

Siyah-beyazlıların listesindeki ikinci isim ise Artem Dovbyk. Beşiktaş'ın, Ukrayna'daki savaş sebebiyle Avrupa'da başka bir ülkede kariyerini sürdürmek isteyen golcü için narekete geçti.

10Dün Ceyhun Kazancı Kim istemez ki demişti Beşiktaştan 2 transfer bombası birden

Dinipro yönetiminin Dovbyk için 5 milyon euro'dan kapıyı açtığı ifade edilirken, siyah-beyazlı yönetim ise bu rakamın taksitlendirilmesi durumunda 24 yaşındaki oyuncuyu ikna edeceğine inanıyor.

11Dün Ceyhun Kazancı Kim istemez ki demişti Beşiktaştan 2 transfer bombası birden

Profesyonel kulüp kariyerinde 131 resmi maça çıkan Dovbyk, bu periyotta 48 gol atarken, 9 da asist yaptı ve toplamda 57 gole direkt olarak katkı sağladı.

12Dün Ceyhun Kazancı Kim istemez ki demişti Beşiktaştan 2 transfer bombası birden

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, adı siyah-beyazlı kulüple anılan Alexander Sörloth ile ilgili olarak, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu transfer gerçekleşecek anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

13Dün Ceyhun Kazancı Kim istemez ki demişti Beşiktaştan 2 transfer bombası birden

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