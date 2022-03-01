Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayÇ.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saray'dan ayrılacağı ortaya çıktı
HaberlerGalatasaray Haberleri Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saray'dan ayrılacağı ortaya çıktı
• 01 Mart 2022 - 16:46 • Son Güncelleme:

Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saray'dan ayrılacağı ortaya çıktı

Ç.Rizespor maçının 80.dakikasında oyuna dahil olan ve girer girmez yaptığı 2 asistle tabelanın değişmesinde önemli bir rol üstlenen yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı ortaya çıktı.

• 01 Mart 2022 - 16:46 • Son Güncelleme:
1Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saraydan ayrılacağı ortaya çıktı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

2Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saraydan ayrılacağı ortaya çıktı

Karşılaşmaya ise maçın 80. dakikasında dahil olan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli damga vurdu.

3

Cezayir basını, yıldız oyunun 10 dakikada maçın kaderini değiştirmesini haberleştirirken, övgü dolu ifadeler kullanıldı.

4Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saraydan ayrılacağı ortaya çıktı

Rizespor maçı 2-2 devam ederken Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, galibiyeti perçinlemek için flaş bir hamle yaptı. Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli'yi karşılaşmanın 80. dakikasında oyuna aldı.

5Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saraydan ayrılacağı ortaya çıktı

Sofiane Feghouli, 87 ve 90+8. dakikada iki asist yaparak takımının 3 puanı almasını sağladı.

6Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saraydan ayrılacağı ortaya çıktı

Sofiane Feghouli yaptığı iki asistle kritik durumların adamı olduğunu bir kez daha gösterdi. Son dönemde kötü bir sezon geçiren Galatasaray, bu karşılaşmada tecrübeli oyuncusundan da vazgeçemezdi.

7Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saraydan ayrılacağı ortaya çıktı

Türk basınından gelen şiddetli eleştirilere rağmen Cezayirli orta saha oyuncusu, takımının hizmetinde olduğunu gösterdi. Maaşı Türk gazeteleri tarafından çok eleştiriliyor ve adı transfer listesinde de çokça çıkıyor.

8Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saraydan ayrılacağı ortaya çıktı

Feghouli'nin büyük katkısı sayesinde elde edilen bu değerli galibiyetle birlikte Galatasaray, Süper Lig'de 12. sıraya yükseldi.

9

Galatasaray, bir sonraki yıl bir avrupa müsabakası oynayamayacak. Bu nedenden dolayı Feghouli'nin ayrılma kararı alabilir.

10Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saraydan ayrılacağı ortaya çıktı

Galatasaray belki de bu sezon Avrupa Ligi'ndeki son maçına çok formda ve bu kupayı kazanmanın en büyük favorisi olan FC Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Sofiane Feghouli, kritik anlarda bu maçın kilit oyuncusu olabilir.

11Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saraydan ayrılacağı ortaya çıktı

MİSLİ.COM (http://xn--misli-8fdd.com) YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    20 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti! İşte Okan Buruk'un yeni takımı...

    20 gün önce maçı başkanla birlikte tribünden takip etmişti! İşte Okan Buruk'un yeni takımı...

    Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saray'dan ayrılacağı ortaya çıktı

    Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saray'dan ayrılacağı ortaya çıktı

    Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırım'ın elinden kapmıştı! ESPN'e açıkladı '10 kat az maaşa...'

    Fikret Orman tarihi çalımla onu Aziz Yıldırım'ın elinden kapmıştı! ESPN'e açıkladı '10 kat az maaşa...'

    Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koç'un nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı

    Yayın ihalesinde de yoktu maçlarda da... Ali Koç'un nerede olduğu ortaya çıktı yeni teknik direktörle prensip anlaşmasına varıldı