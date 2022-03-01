• 01 Mart 2022 - 16:46 • Son Güncelleme:
Ç.Rize maçında 10 dakikada 2 asist yaptı sezon sonunda G.Saray'dan ayrılacağı ortaya çıktı
Ç.Rizespor maçının 80.dakikasında oyuna dahil olan ve girer girmez yaptığı 2 asistle tabelanın değişmesinde önemli bir rol üstlenen yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacağı ortaya çıktı.
• 01 Mart 2022 - 16:46 • Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
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Karşılaşmaya ise maçın 80. dakikasında dahil olan Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli damga vurdu.
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Türk basınından gelen şiddetli eleştirilere rağmen Cezayirli orta saha oyuncusu, takımının hizmetinde olduğunu gösterdi. Maaşı Türk gazeteleri tarafından çok eleştiriliyor ve adı transfer listesinde de çokça çıkıyor.
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