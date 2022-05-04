Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri! Ali Koç'tan 3 bomba birden

"Haftalarca kapanması gereken stat söz konusuyken, gönüllerinde son iki maçı İstanbul'da oynamak yatıyor. Bir şampiyonluk için, diğer camialar bu kadar tahrik edilemez. Onları koruyan koruma kalkanı, şu an her şeyden güçlü. Onlar da doğal olarak... Pek kızmıyorum, yaptıklarının cezası olmadığı için 38 yıl şampiyon olmamanın verdiği heyecanla, motivasyonla yaptıklarının ne kadar tahrik edici olduğunu göremiyorlar. Ancak bu ülkeye nefret tohumları ekmemek, herhangi bir şampiyonluktan daha önemli. Bunu perşembe anlatacağım."