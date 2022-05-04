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FenerbahçeBunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri! Ali Koç'tan 3 bomba birden
HaberlerFenerbahçe Haberleri Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri! Ali Koç'tan 3 bomba birden
• 04 Mayıs 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:

Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri! Ali Koç'tan 3 bomba birden

Gelecek sezon uygulanacak olan yerli kuralını gözeterek transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ali Koç'un Süper Lig'den 3 oyuncuyu gözüne kestirdiği ve sarı lacivertli yönetimin bu futbolcular için görüşmelere başladığı bildirildi. Listede bulunan isimleri İsmail Kartal'ın yakından tanıması ise bir başka tartışma konusu oldu.

• 04 Mayıs 2022 - 09:22 • Son Güncelleme:
1Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden
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Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen ve ikincilik yolunda önemli mesafe kat eden Fenerbahçe'de bir yandan gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Ali Koç ve kurmaylarının 3 ismi kadrosuna katmak ve 2 futbolcuyla da yeni sözleşme imzalamak için harekete geçtiği öğrenildi.

2Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

Sarı-lacivertliler yerli kuralı 7+4 olsa da 8+3 devam etse de transferde yerli planlamasını şu anda önde tutuyor.

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Kasımpaşa’nın deneyimli kalecisi ve eski Fenerbahçeli Ertuğrul Taşkıran, yine Kasımpaşa’da bu sezon çıkış yapan sol bek Eren Elmalı ve Göztepe’nin kaptanı Halil Akbunar şu anda sarı-lacivertlilerin listesinde bulunuyor. Transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle kaleci Ertuğrul ve Halil Akbunar konusunda önemli adımların atıldığı öğrenildi. Eren Elmalı için de Kasımpaşa ile bonservis görüşmeleri sürüyor.

4Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

Öte yandan sarı-lacivertlilerde iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Sözleşmesi bitecek olan tecrübeli stoper Serdar Aziz’le görüşmeler yapılıyor. Kısa sürede Serdar konusunda somut adımların atılması bekleniyor.

5Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

Artık Fenerbahçe ile özdeşleşen ve takımda kaptanlar arasında yer alan kaleci Altay Bayındır’la da uzun vadeli sözleşme düşünülüyor. Sözleşmesi 2023’te bitecek olsa da Altay’la şimdiden görüşmeler yapılıyor.

6Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulundu. İşte Ali Koç'un açıklamalarından satır başları...

7Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

"Ülkemizin en büyük kulübü olan Fenerbahçe'nin kuruluşunun 115. yılını ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin 104. yıldönümünü hep birlikte kutluyoruz. Bu yüzden ikinci gün bayramlaşma töreni yapmayı seçtik."

8Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

"Bu kulüp hiçbir zaman pes etmeden mücadelesini sürdürmüştür. Türlü saldırılara rağmen 115 yıldır bayrağımızın dalgalanmasını sağlamış, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Fenerbahçemize hizmet etmiş herkese, taraftarlarımıza emekleri için teşekkür ederim."

9Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

"Cumartesi gecesi tanık olduğumuz şımarıklık, hadsizlik, kural tanımamazlık, ülke değerlerini ayaklar altına alma... Bu artık Fenerbahçelilerin mücadele etmesi gereken konuma gelmiştir."

10Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

"Bu söz konusu takımla yaptığımız maçta hepimiz öfkelendik. Maçtan sonra Fenerbahçemiz için mücadeleye başlamamız gerektiğini söyledim. En kısa sürede harekete geçilmesi gerektiğini bir kez daha söylemek durumundayım. 2010-11 şampiyonluğumuz, namlunun ucuna Fenerbahçe'yi sembolize eden bir kuşun konması... Tek tek bakmayın, büyük pencereden bakın.

11Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

Bu aslında uzun süredir, bu takıma koruma kalkanının verdiği cesaretle, sanki her şeyi istediği şekilde yapabileceklerinin göstergesi. Hiç ama hiç şaşırmayın. Perşembe günü paylaşacağım bilgilerle bunu daha iyi anlayacaksınız. Bu koruma kalkanının ne demek olduğunu perşembeye kalmadan anlayacaksınız. Bugün disiplin sevkleri var, nasıl korunduklarını anlayacaksınız. Acaba Antalyaspor'a darp raporda olacak mı? Stada kapasite üzeri seyirci alınması raporda olacak mı?

12Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

Maçta stat kameralarının incelenip, incelenmediğini göreceksiniz. Rapor müdahale edilip edilmediğini göreceksiniz. Benzer olaylar bizim stadımızda olsa, neler olacağını düşünün ve öyle karar verin. Bu kutsal camiayı korumanın zamanı geldi de geçiyor."

13Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

"Haftalarca kapanması gereken stat söz konusuyken, gönüllerinde son iki maçı İstanbul'da oynamak yatıyor. Bir şampiyonluk için, diğer camialar bu kadar tahrik edilemez. Onları koruyan koruma kalkanı, şu an her şeyden güçlü. Onlar da doğal olarak... Pek kızmıyorum, yaptıklarının cezası olmadığı için 38 yıl şampiyon olmamanın verdiği heyecanla, motivasyonla yaptıklarının ne kadar tahrik edici olduğunu göremiyorlar. Ancak bu ülkeye nefret tohumları ekmemek, herhangi bir şampiyonluktan daha önemli. Bunu perşembe anlatacağım."

14Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

"3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. Çünkü bunlar meydanı boş buldu. Meydanın boş olmadığını gösterme zamanı geldi."

15Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri Ali Koçtan 3 bomba birden

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