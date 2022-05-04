Bunlar Jorge Jesus değil İsmail Kartal transferleri! Ali Koç'tan 3 bomba birden
Gelecek sezon uygulanacak olan yerli kuralını gözeterek transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Ali Koç'un Süper Lig'den 3 oyuncuyu gözüne kestirdiği ve sarı lacivertli yönetimin bu futbolcular için görüşmelere başladığı bildirildi. Listede bulunan isimleri İsmail Kartal'ın yakından tanıması ise bir başka tartışma konusu oldu.
Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen ve ikincilik yolunda önemli mesafe kat eden Fenerbahçe'de bir yandan gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Ali Koç ve kurmaylarının 3 ismi kadrosuna katmak ve 2 futbolcuyla da yeni sözleşme imzalamak için harekete geçtiği öğrenildi.
Kasımpaşa’nın deneyimli kalecisi ve eski Fenerbahçeli Ertuğrul Taşkıran, yine Kasımpaşa’da bu sezon çıkış yapan sol bek Eren Elmalı ve Göztepe’nin kaptanı Halil Akbunar şu anda sarı-lacivertlilerin listesinde bulunuyor. Transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle kaleci Ertuğrul ve Halil Akbunar konusunda önemli adımların atıldığı öğrenildi. Eren Elmalı için de Kasımpaşa ile bonservis görüşmeleri sürüyor.
"Bu söz konusu takımla yaptığımız maçta hepimiz öfkelendik. Maçtan sonra Fenerbahçemiz için mücadeleye başlamamız gerektiğini söyledim. En kısa sürede harekete geçilmesi gerektiğini bir kez daha söylemek durumundayım. 2010-11 şampiyonluğumuz, namlunun ucuna Fenerbahçe'yi sembolize eden bir kuşun konması... Tek tek bakmayın, büyük pencereden bakın.
Bu aslında uzun süredir, bu takıma koruma kalkanının verdiği cesaretle, sanki her şeyi istediği şekilde yapabileceklerinin göstergesi. Hiç ama hiç şaşırmayın. Perşembe günü paylaşacağım bilgilerle bunu daha iyi anlayacaksınız. Bu koruma kalkanının ne demek olduğunu perşembeye kalmadan anlayacaksınız. Bugün disiplin sevkleri var, nasıl korunduklarını anlayacaksınız. Acaba Antalyaspor'a darp raporda olacak mı? Stada kapasite üzeri seyirci alınması raporda olacak mı?
"Haftalarca kapanması gereken stat söz konusuyken, gönüllerinde son iki maçı İstanbul'da oynamak yatıyor. Bir şampiyonluk için, diğer camialar bu kadar tahrik edilemez. Onları koruyan koruma kalkanı, şu an her şeyden güçlü. Onlar da doğal olarak... Pek kızmıyorum, yaptıklarının cezası olmadığı için 38 yıl şampiyon olmamanın verdiği heyecanla, motivasyonla yaptıklarının ne kadar tahrik edici olduğunu göremiyorlar. Ancak bu ülkeye nefret tohumları ekmemek, herhangi bir şampiyonluktan daha önemli. Bunu perşembe anlatacağım."