Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Anderson Talisca geri dönüyor: İşte alacağı ücret...
Sezon başında da 8 milyon Euro karşılığında Arabistan temsilcisi Al Nassr’ın yolunu tutan Anderson Talisca hem taraftarla hem de kulüple problemler yaşıyor. Takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı yıldız için devreye giren Süper Lig devinin teklifi belli oldu.
‘GELİRSE SIRTIMDA TAŞIRIM'
Menaceri aracılığıyla yeni takım bakan deneyimli futbolcuya, Beşiktaş talip oldu. Geçen hafta yaptığı açıklamada, “Talisca, bizim mali şartlarımızı kabul edip gelmek isterse sırtımda taşırım” diyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, kulüp profesyonelleri aracılığıyla oyuncunun durumunu takip ettirdiği kaydedildi.
TEIXEIRA'NIN YERİNE
Kulübün sezon sonunda en az 12 futbolcuyla yollarını ayıracak olması sebebiyle maaş bütçesi 35 milyon Euro’dan 20 milyon Euro seviyesine gerileyecek olan Kartal, planını yaptı. Kulüpten sezonluk 3 milyon Euro kazanan Alex Teixeira’nın performansından memnun olmayan yönetimin, tecrübeli 10 numarayla sezon sonunda yolları ayırıp Talisca’ya yer açmayı planladığı belirtildi.
BONUSLARLA 3.5 MİLYON EURO
Alex’e Çin ve Arap kulüplerinden 5 milyon Euro maaşlı tekliflerin olduğu belirtildi. Yönetimin, maaş artı bonuslarla Talisca için 3.5-4 milyon Euro maaşı zorlayabileceği, ancak öncelikle oyuncunun kulübüyle gelecek sezona yönelik çözülmesinin beklendiği ifade edildi. (Fanatik)