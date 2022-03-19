Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Anderson Talisca geri dönüyor: İşte alacağı ücret...

TALISCA PLANI

Mayıs ayındaki seçimde aday olduğunu açıklayan Başkan Çebi’nin, yeni sezona daha güçlü hedeflerle ve taraftarın da çok istediği bir ismi alarak, camia olarak kenetlenmiş şekilde girmek istediği için Talisca’yı almayı planladığı belirtildi.