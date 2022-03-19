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BeşiktaşBeşiktaş'ta transfer gelişmesi! Anderson Talisca geri dönüyor: İşte alacağı ücret...
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Anderson Talisca geri dönüyor: İşte alacağı ücret...
• 19 Mart 2022 - 15:28 • Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta transfer gelişmesi! Anderson Talisca geri dönüyor: İşte alacağı ücret...

Beşiktaş'ta tüm yollar Anderson Talisca'ya çıkıyor. Siyah-Beyazlılar’da 2016-18 yılları arasında kiralık olarak forma giyen Talisca, bu macerasının üzerinden 4 yıl geçse de Süper Lig'de konuşulmaya devam ediyor.

• 19 Mart 2022 - 15:28 • Son Güncelleme:
1Beşiktaşta transfer gelişmesi Anderson Talisca geri dönüyor: İşte alacağı ücret...
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Sezon başında da 8 milyon Euro karşılığında Arabistan temsilcisi Al Nassr’ın yolunu tutan Anderson Talisca hem taraftarla hem de kulüple problemler yaşıyor. Takımdan ayrılmak isteyen Brezilyalı yıldız için devreye giren Süper Lig devinin teklifi belli oldu.

2SEZON BAŞINDA ARABİSTANA GİTTİ

SEZON BAŞINDA ARABİSTAN'A GİTTİ

Kartal’daki yükselişi sonrasında Benfica’dan 25 milyon Euro’ya Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’a satılan Sambacı, sezon başında da 8 milyon Euro karşılığında Arabistan temsilcisi Al Nassr’ın yolunu tutmuştu.

3KULÜP EKONOMİK DAR BOĞAZDA

KULÜP EKONOMİK DAR BOĞAZDA

Kulübünün yaşadığı mali problemler sebebiyle sık sık 8 milyon Euro’luk maaşının taksitlerinin ödenmesi konusunda sıkıntı yaşandığı ve bundan dolayı rahatsız olduğu Arabistan ve Brezilya basınında yazılan Talisca, yeni macera hazırlığında.

4TARAFTARLA GERGİNLİK YAŞADI

TARAFTARLA GERGİNLİK YAŞADI

Al Nassr’da bu sezon 25 maçta 15 gol ve 2 asistle oynayarak formda olduğunu gösteren 28 yaşındaki futbolcu, bir maçta oyundan çıkarken kulüp taraftarlarıyla yaşadığı gerginlikle de gündeme gelmişti.

5‘GELİRSE SIRTIMDA TAŞIRIM

‘GELİRSE SIRTIMDA TAŞIRIM'

Menaceri aracılığıyla yeni takım bakan deneyimli futbolcuya, Beşiktaş talip oldu. Geçen hafta yaptığı açıklamada, “Talisca, bizim mali şartlarımızı kabul edip gelmek isterse sırtımda taşırım” diyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, kulüp profesyonelleri aracılığıyla oyuncunun durumunu takip ettirdiği kaydedildi.

6TALISCA PLANI

TALISCA PLANI

Mayıs ayındaki seçimde aday olduğunu açıklayan Başkan Çebi’nin, yeni sezona daha güçlü hedeflerle ve taraftarın da çok istediği bir ismi alarak, camia olarak kenetlenmiş şekilde girmek istediği için Talisca’yı almayı planladığı belirtildi.

7TEIXEIRANIN YERİNE

TEIXEIRA'NIN YERİNE

Kulübün sezon sonunda en az 12 futbolcuyla yollarını ayıracak olması sebebiyle maaş bütçesi 35 milyon Euro’dan 20 milyon Euro seviyesine gerileyecek olan Kartal, planını yaptı. Kulüpten sezonluk 3 milyon Euro kazanan Alex Teixeira’nın performansından memnun olmayan yönetimin, tecrübeli 10 numarayla sezon sonunda yolları ayırıp Talisca’ya yer açmayı planladığı belirtildi.

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BONUSLARLA 3.5 MİLYON EURO

Alex’e Çin ve Arap kulüplerinden 5 milyon Euro maaşlı tekliflerin olduğu belirtildi. Yönetimin, maaş artı bonuslarla Talisca için 3.5-4 milyon Euro maaşı zorlayabileceği, ancak öncelikle oyuncunun kulübüyle gelecek sezona yönelik çözülmesinin beklendiği ifade edildi. (Fanatik)

9Beşiktaşta transfer gelişmesi Anderson Talisca geri dönüyor: İşte alacağı ücret...

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