Atletico Madrid - Manchester United maçının ardından Cristiano Ronaldo hakkında olay sözler: Utanç sınırında!

Independent, Maguire ve Ronaldo arasında bir kaptanlık krizi aşandığını ve Portekizli futbolcunun bu durumdan olumsuz etkilendiğini iddia etti. Maçın ardından servis edilen haberde "Harry Maguire ve Cristiano Ronaldo arasında kaptanlık konusunda bir sürtüşme yaşandığı söyleniyor. Bu durumun bir kaos ortamı yarattığı da bir gerçek." ifadeleri kullanıldı.