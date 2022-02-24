Atletico Madrid - Manchester United maçının ardından Cristiano Ronaldo hakkında olay sözler: Utanç sınırında!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid sahasında Manchester United'ı konuk etti. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maç 1-1 sona erdi. Maçın ardından İngiliz ve İspanyol basını Manchester United'ın Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'yu yerden yere vurdu. İşte ayrıntılar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sn 16 turu heyecanı Atletico Madrid-Manchester United karşılaşmasıyla zirve yaptı. Müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmada Joao Felix ile öne geçen Atletico Madrid, Manchetser United'ın genç yıldız adayı Elanga'yı durduramadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Zorlu mücadelede Cristiano Ronaldo varlık gösteremezken Atletico Madrid'e karşı kabusu da sürmeye devam etti. OPTA verilerine göre Cristiano Ronaldo, Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'e karşı oynadığı tüm müsabakalarda son dört maçta gol atamadı, asist yapamadı veya galibiyet alamadı. (3 beraberlik 1 yenilgi)
Cristiano Ronaldo'nun sönük bir akşam geçirdiği maçın ardından özellikle İngiliz ve İspanyol basını, Manchester United'ın Portekizli süperstarını yerden yere vurdu. Daily Mail gazetesi Ronaldo için "Ölü bir ördek" benzetmesinde bulunurtken "Joao Felix ile karşılaşmaları merak ediliyordu. Felix de saha içnide varlık gösteremedi ama hiç olmazsa golünü kaydetti. Ronaldo ölü ördek gibiydi." ifadelerini kullandı.
Independent, Maguire ve Ronaldo arasında bir kaptanlık krizi aşandığını ve Portekizli futbolcunun bu durumdan olumsuz etkilendiğini iddia etti. Maçın ardından servis edilen haberde "Harry Maguire ve Cristiano Ronaldo arasında kaptanlık konusunda bir sürtüşme yaşandığı söyleniyor. Bu durumun bir kaos ortamı yarattığı da bir gerçek." ifadeleri kullanıldı.
İspanyol basını da Cristiano Ronaldo'nun Atletico Madrid karşısındaki tutuk görüntüsünü sert sözlerle eleştirdi. Mundo Deportivo gazetesi "Ronaldo Wanda Metropolitano'da görünmez bir kahraman" başlığını kullandı. Haberde "Portekizli zar zor topa dokunabildi. Endişeli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı. Her pozisyonda hakeme itiraz etti. Belki de haklıydı." ifadelerini kullandı.
'UTANÇ SINIRINDA BİR PERFORMANS'
AS Gazetesi ise Ronaldo'yu adeta yerden yere vurdu. Haberde "Ronaldo; Rashford ve Sancho gibi batık, yönünü şaşırmış ve utanç sınırında bir performans sergiledi. Hakemle, kendisine pas atamayan arkadaşlarına tepkiliydi. Ayrıca maçın hakemine de hem maç içinde hem devre arasında büyük tepki gösterdi." denildi.
İngiliz basınında son günlerde Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ta mutlu olmadığı ve sezon sonunda takımdan ayrılabileceği iddia edilmişti. Ralf Ragnick ve Harry Maguire ile arasında sorun yaşandığı iddia edilen Ronaldo, Atletico Madrid maçındaki etkisiz görüntüsüyle büyük tepki topladı. Ronaldo'nun 15 Mart'ta Old Trafford'daki rövanş maçındaki sergileyeceği performans şimdiden merak konusu.