İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)
• 16 Nisan 2022 - 16:00 • Son Güncelleme:
Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı'bdaki mücadeleyi Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum hakem üçlüsü yönetti.
İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)
• 16 Nisan 2022 - 16:00 • Son Güncelleme:
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9'uncu dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında sol kanattan Onur Ergün'ün ortasına penaltı noktası üzerinde Diouf yükseldi. Onu geçen top savunmaya çarpıp ön direğe doğru yöneldi. Bu topa Sadık Baş hamle yaptı ancak dokunmayı başaramadı.
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26'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Erdoğan Yeşilyurtun ortaladığı top hemen önündeki Adekugbe'nin eline çarptı. Hakem bir süre bekledikten sonra düdüğünü çaldı ve müdahalenin dışarıda olduğunu belirtip serbest vuruş kararı verdi.
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