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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)
• 16 Nisan 2022 - 16:00 • Son Güncelleme:

Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 33'üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadı'bdaki mücadeleyi Ozan Ergün, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum hakem üçlüsü yönetti.

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA)
• 16 Nisan 2022 - 16:00 • Son Güncelleme:
1Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...
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9'uncu dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında sol kanattan Onur Ergün'ün ortasına penaltı noktası üzerinde Diouf yükseldi. Onu geçen top savunmaya çarpıp ön direğe doğru yöneldi. Bu topa Sadık Baş hamle yaptı ancak dokunmayı başaramadı.

2Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

26'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Erdoğan Yeşilyurtun ortaladığı top hemen önündeki Adekugbe'nin eline çarptı. Hakem bir süre bekledikten sonra düdüğünü çaldı ve müdahalenin dışarıda olduğunu belirtip serbest vuruş kararı verdi.

3Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

27'nci dakikada orta hakem Ozan Ergün'ün serbest vuruş kararı verdiği pozisyon VAR tarafından incelendi ve Adekugbe'nin topa ceza alanı içinde eliyle müdahale ettiği belirlendi. Bunun üzerine serbest vuruş kararı, penaltı olarak değiştirildi.

4Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

28'inci dakikada penaltı için Sivassporda topun başına geçen Ziya Erdal, sol ayağıyla kalenin ortasına doğru vurdu ve Munir'i mağlup ederek, topu ağlarla buluşturdu: 0-1

5Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

Maçın ilk yarısı, Sivasspor 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

6Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

47'nci dakikada Sivasspor'un kalabalık bir şekilde yüklendiği anda Ahmet Oğuz sağ kanattan ortasını yaptı, ceza alanı sol çaprazından Gradel'in yerden şutunda ön direkteki Ulvestad topu tamamlamak istedi ancak açıyı kapatan Munir gole izin vermedi.

7Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

61'inci dakikada sağ kanattan gelişen Atakaş Hatayspor atağında taç çizgisi önünden Sadık Başın ortaladığı topa penaltı noktasının hemen sağından Yassine Benzia gelişine vurdu ve yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

8Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

71'inci dakikada Atakaş Hatayspor'un sağ kanattan kullandığı taç atışının devamında El Kaabi'nin pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topu alan Benzia, son çizgiye inmeden vuruşunu yaptı. Açıyı iyi kapatan Ali Şaşal gole izin vermedi.

9Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

74'üncü dakikada Demir Grup Sivasspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Ziya Erdal'dan pası alan Fajr uzaklardan kaleyi denedi, yakın köşeye sert giden topu Munir güçlükle çeldi.

10Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

88'inci dakikada Sivasspor sol kanattan yaptığı atakta Sefa Yılmazın pasını alan Yatabare, ceza alanı yan çizgisinden uzak köşeye doğru sağ ayağının içiyle vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

11Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

12ATAKAŞ HATAYSPOR:

ATAKAŞ HATAYSPOR:

Munir - Kamil Ahmet Çörekçi (Dk.46 Lobjanidze), Sackey, Falette (Dk. 46 Fatih Kurucuk), Adekugbe, Onur Ergün (Dk. 86 Selimcan Temel), Boudjemaa, Sadık Baş, Benzia (Dk. 77 Saint-Louis), El Kaabi (Dk. 86 Bertuğ Özgür Yıldırım), Diouf

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DEMİR GRUP SİVASSPOR:

Ali Şaşal Vural Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 65 Hakan Arslan), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 65 Fajr), Ulvestad, Gradel (Dk. 80 Sefa Yılmaz), Erdoğan Yeşilyurt, Yatabare (Dk. 89 Konate)

14Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

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Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

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