Atakaş Hatayspor - Demir Grup Sivasspor mücadelesinde 2 gol vardı...

27'nci dakikada orta hakem Ozan Ergün'ün serbest vuruş kararı verdiği pozisyon VAR tarafından incelendi ve Adekugbe'nin topa ceza alanı içinde eliyle müdahale ettiği belirlendi. Bunun üzerine serbest vuruş kararı, penaltı olarak değiştirildi.