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Fenerbahçe'Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...'
HaberlerFenerbahçe Haberleri 'Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...'
• 04 Mayıs 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:

'Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...'

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından Osayi Samuel'in açıklamaları oldukça dikkat çekti. 24 yaşındaki futbolcunun Emre Belözoğlu ve Vitor Pereira dönemlerine ışık tutması ise hafızalara kazındı.

• 04 Mayıs 2022 - 10:22 • Son Güncelleme:
1Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...
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Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı ve bu sezon takımın kilit isimlerinden biri olan Bright Osayi-Samuel, The Athetic'e konuştu.

2Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...

Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Samuel, "Emre Belözoğlu, beni neden transfer etmek istediğini açıkladı." sözlerini kullandı ve, "Bana kulübün ne kadar büyük olduğunu ve benim için ne kadar harika bir ortam olacağını söyledi. Fenerbahçe, dünyanın en büyük kulüplerinden biri, birçok insan Fenerbahçe'nin maçlarını izliyor ve bir futbolcunun buraya gelip, yeteneklerini göstermesi için büyük bir ortam" dedi.

3Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...

Fenerbahçe'de sezon başında Vitor Pereira geldikten sonra, takımın 3-4-3 sistemine geçtiğini söyleyen ve pozisyonu değişen 24 yaşındaki futbolcu, "Bu benim çoğunlukla oynadığım bir pozisyon değildi. Sürekli kanat olarak oynuyordum. Pereira, top bizde değilken geri gelmemi istedi, bana savunmanın temellerini öğretmeye başladı ve ondan sonra kanat-beki olarak oynamaya başladım" sözlerini kullandı.

4Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...

Sarı-lacivertliler'de Pereira'nın ardından İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle önce kanatta oynayan ve daha sonra 4-2-3-1'in bek pozisyonuna çekilen Nijeryalı oyuncu, "Bekte oynadığım zamanlar oluyor. Kanatta oynayan oyuncunun gol atma şansı olduğunu görebiliyorum ve ben de 'orada olmak istiyorum' diyorum ama bekte oynamak hoşuma gidiyor. Her gün yeni bir şey öğreniyorum" diye konuştu.

5Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...

Oynadığı pozisyon için konuşan Osayi Samuel, "Açıkçası ne yaptığım hakkında biraz daha düşünmem gereken yerler var. Topa güvenmeye çalışıyorum ve bazen risk alıyorum. Bazen yapmamam gereken şeyleri deniyorum, gerçekleşirse kimsenin şikayet ettiği yok ama gerçekleşmezse... Futbolcuların işi biraz risk almaktır" ifadelerini kullandı.

6Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...

Sağ kanatta ve sağ bekte farklı pozisyonlarda oynamasına değinen başarılı futbolcu, "Farklı pozisyonlarda oynamanın ne kadar çok yönlü bir oyuncu olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Sağ bekte oynamaktan şikayetçi değilim" açıklamasında bulundu.

7Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...

Annesinin kendisini sağ bekte daha iyi oynadığını söylediğini belirten Samuel, "Annem, bu pozisyonda daha iyi olduğumu düşünüyor" dedi.

8Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...

Türkiye'deki ortam sorulan sarı-lacivertli oyuncu, "Buradaki taraftarlar, her yerdekilerden daha çılgın. Durum iyi olduğunda, sıkıntı yok, kötü olduğunda... Durum kötü" diye konuştu.

9Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...

"Eğer kötü sonuçlar alırsanız, dışarı çıkmamanız sizin için daha iyi diyen" Nijeryalı futbolcu, "Eğer QPR'de bir maç kaybederseniz, arkadaşlarınızla dışarıya çıkıp bunu unutmaya çalışabilirsiniz. Türkiye'de ise aynı şeyi yapacak olsam, bu, maçlara konsantre olmadığım şeklinde algılanır. Küçük şeyler ama bunları anlayabiliyorum, taraftarlar çok tutkulu ve bizi izlemek için çok para ödüyorlar. Eğer bizim konsantre olmadığımız gibi görünürse... Bu durumu anlayabilirim" ifadelerini kullandı.

10Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...

Galatasaray derbisi için açıklama yapan Osayi Samuel, "Galatasaray derbisi gibi bir maç yaşamamıştım. Maçtan önce, sizi gören herkes, maçı kazanmak zorunda olduğunuzu söylüyor. Sonra maça çıkarken rakip taraftarlar çıldırıyor, bu tarz olayları seviyorum çünkü herkes izliyor. Böyle atmosferlerde kendimi geliştirmek için her şeyi yapıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

11Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...

24 yaşındaki futbolcu, son olarak, "Burada kazanılması gereken en önemli şey şampiyonluk. Atmosfer ve taraftarlar şu ana kadar harikaydı ama eğer şampiyon olursak bunun 10 katı olacağını biliyorum. Bu kulüp, buraya gelen ve forma için savaşan futbolcuları asla unutmaz. Bu yüzden bunun bir parçası olmak benim için büyük bir başarı olur" dedi.

12Annem sağ bekte daha iyi oynadığımı söylüyor...

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